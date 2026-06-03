La rage du raton laveur frappe encore : 5 nouvelles villes touchées au Québec

Une personne aurait aussi été en contact avec une chauve-souris infectée. 😳

Un raton-laveur. Droite : Une chauve-souris.

La rage continue de se propager au Québec et de nouvelles municipalités sont touchées.

Olena Vatsyk | Dreamstime, William Wise | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

La rage du raton laveur continue de se propager au Québec, et la Montérégie est encore dans la ligne de mire. Depuis le début de 2026, ce sont déjà 54 cas qui ont été confirmés dans plus d'une trentaine de municipalités. Et voilà que cinq nouvelles villes viennent tout juste de s'ajouter à la liste.

À lire également : De nouveaux cas de rage du raton laveur confirmés au Québec : voici les villes touchées

En parallèle, un cas de rage impliquant une chauve-souris est venu ajouter une autre espèce à surveiller. Les autorités demandent à la population de redoubler de vigilance face aux animaux sauvages dans les zones concernées.

De nouveaux cas de rage du raton laveur confirmés en Montérégie



Le 1er juin dernier, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a confirmé la présence du virus dans quatre nouvelles municipalités : Saint-Blaise-sur-Richelieu, Sainte-Brigide-d'Iberville, Richelieu et Saint-Barnabé-Sud. Des ratons laveurs morts avaient été signalés, puis récupérés par les équipes du ministère.

Quelques jours plus tôt, le 26 mai, c'est la municipalité de Marieville qui était mise en alerte, toujours en Montérégie. Là encore, un raton laveur mort retrouvé sur place s'est révélé porteur de la rage.

En réponse à cette propagation, plus de 160 municipalités en Montérégie et en Estrie sont désormais visées par une interdiction de déplacer les ratons laveurs, les mouffettes, les renards et les coyotes vivants.

Une chauve-souris enragée à Granby : avis aux visiteurs du lac Boivin



Le 26 mai 2026, une personne a tenté de déplacer une chauve-souris dans un sentier du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB), à Granby. L'animal est décédé peu de temps après, et les analyses ont confirmé qu'il était porteur du virus de la rage.

La Direction de santé publique de l'Estrie (CIUSSS de l'Estrie – CHUS) a émis un avis préventif : toute personne ayant visité le CINLB et été en contact avec une chauve-souris est invitée à communiquer avec Info-Santé en composant le 811, en mentionnant l'exposition au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. Les dossiers sont traités de manière confidentielle avec la Santé publique.

À noter : une morsure de chauve-souris peut être invisible et sans douleur. Tout contact physique avec l'animal doit donc être évalué par un professionnel de la santé, même en l'absence de blessure apparente. La Direction de santé publique de l'Estrie souligne que la rage est une maladie mortelle, mais un vaccin administré rapidement après une exposition permet de l'éviter.

Il s'agit du troisième cas de rage de la chauve-souris confirmé au Québec en 2026, après des détections à Saint-Constant (Montérégie) le 17 mars, et à Trois-Rivières (Mauricie) le 24 janvier, selon les données du gouvernement du Québec.

Ce qu'il faut faire (et ne pas faire)

Les autorités rappellent quelques consignes essentielles :

  • Ne pas déplacer les ratons laveurs, mouffettes, renards ou coyotes : c'est interdit dans la majorité des municipalités de la Montérégie et de l'Estrie;
  • Faire vacciner tes animaux de compagnie contre la rage et maintenir leur vaccination à jour;
  • Signaler tout animal au comportement anormal (désorientation, agressivité) au 1 877 346-6763 ou via en ligne;
  • Éviter tout contact avec des animaux sauvages, qu'ils soient vivants ou morts, et ne jamais manipuler une chauve-souris avec les mains.

En cas de morsure ou de contact avec la salive d'un animal :

  1. Lave la plaie pendant 10 à 15 minutes à l'eau et au savon, même si elle semble mineure.
  2. Contacte Info-Santé au 811 sans délai.
  3. Si l'animal est domestique, prends les coordonnées de son propriétaire.

Pour en savoir plus sur la rage chez l'humain, consulte le site du gouvernement du Québec.


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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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