Rage du raton laveur : 34 nouvelles villes à risque au Québec et voici lesquelles
Le nombre de cas explose, et ça se rapproche de Montréal et du Centre-du-Québec. 😲
La rage du raton laveur continue de gagner du terrain au Québec. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a annoncé le 6 juillet que 34 municipalités s'ajoutent à la zone de surveillance rehaussée. La raison est simple : le nombre de cas continue de grimper et ceux-ci se rapprochent de plus en plus de la couronne sud de Montréal et du Centre-du-Québec.
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Depuis le 1er mars, pas moins de 87 cas ont été confirmés dans la province, pour un total de 94 en 2026. Sur la trentaine de nouvelles municipalités maintenant sous haute surveillance, neuf se trouvent dans la région du Centre-du-Québec et 25 en Montérégie.
Voici les neuf municipalités ajoutées dans le Centre-du-Québec :
- Drummondville
- Saint-Bonaventure
- Saint-Edmond-de-Grantham
- Saint-Eugène
- Saint-François-du-Lac
- Saint-Germain-de-Grantham
- Saint-Guillaume
- Saint-Majorique-de-Grantham
- Saint-Pie-de-Guire
Et les 25 municipalités ajoutées en Montérégie :
- Boucherville
- Calixa-Lavallée
- Contrecoeur
- Saint-Aimé
- Saint-Amable
- Saint-Antoine-sur-Richelieu
- Saint-Bernard-de-Michaudville
- Saint-David
- Saint-Denis-sur-Richelieu
- Sainte-Anne-de-Sorel
- Sainte-Victoire-de-Sorel
- Saint-Gérard-Majella
- Saint-Hugues
- Saint-Joseph-de-Sorel
- Saint-Jude
- Saint-Louis
- Saint-Marcel-de-Richelieu
- Saint-Marc-sur-Richelieu
- Saint-Ours
- Saint-Robert
- Saint-Roch-de-Richelieu
- Sorel-Tracy
- Varennes
- Verchères
- Yamaska
Des opérations de vaccination se poursuivent en juillet dans plusieurs secteurs de la zone de surveillance rehaussée, à la fois par la capture d'animaux sauvages et par l'épandage d'appâts vaccinaux. Le ministère rappelle qu'il ne faut jamais toucher à un appât vaccinal à mains nues : « Le toucher avec les mains peut le rendre moins attirant pour les animaux visés et donc moins efficace ».
Qu'est-ce qui explique l'ampleur de la propagation depuis ce printemps, alors que les cas se multiplient? Selon le MELCCFP, c'est la relocalisation d'animaux jugés importuns qui pourrait avoir contribué à répandre la maladie. Cette pratique est d'ailleurs interdite depuis juin 2025 dans la majorité des municipalités de l'Estrie et de la Montérégie.
La population des régions visées est invitée à signaler tout raton laveur, toute mouffette ou tout renard mort ou qui semble désorienté, blessé, anormalement agressif ou paralysé, en composant le 1 877 346-6763 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, ou en remplissant le formulaire en ligne du ministère, disponible en tout temps.
Si tu as été mordu ou griffé par un animal, ou que tu as été en contact avec sa salive, le ministère recommande de nettoyer la plaie à l'eau et au savon pendant 10 à 15 minutes, puis de communiquer rapidement avec Info-Santé 811 pour un suivi médical. Il est aussi conseillé de garder la vaccination antirabique de tes animaux domestiques à jour et de consulter un vétérinaire en cas de doute après un contact avec la faune sauvage.
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