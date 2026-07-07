13 restos à Montréal ont reçu entre 1 800 $ et 10 000 $ d'amendes du MAPAQ en juin 2026

Certains n'en sont pas à leur première sanction en 2026.

Devanture de La Belle Province à Montréal. Droite : Devanture du restaurant Les Grillades de Steeve à Montréal.

Plusieurs restaurants montréalais ont été condamnés par le MAPAQ en juin 2026.

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Rédactrice en chef

Les restaurants à Montréal font partie intégrante de la vie culinaire de la métropole : nouvelles adresses tendance, cuisine du monde, fusions qui surprennent, tables gastronomiques et food trucks, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Mais derrière certains comptoirs et cuisines, des lacunes ont été relevées par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), qui a condamné treize établissements montréalais à des amendes variant entre 1 800 $ et 10 000 $ en juin 2026.

À lire également : Rappel alimentaire important : De la viande hachée vendue à Montréal à éviter

Il est important de noter que ces jugements, rendus par la Cour municipale de Montréal au cours du dernier mois, ne correspondent pas nécessairement au moment où les infractions ont été commises. Le processus judiciaire étant ce qu'il est, plusieurs mois, parfois plus d'un an, peuvent s'écouler entre la visite d'inspection initiale et la condamnation officielle du restaurant. C'est pourquoi, pour chaque établissement mentionné ci-dessous, on retrouve à la fois la date de l'inspection et celle de la sanction rendue.

Parmi les manquements répertoriés : le non-respect des normes de propreté, l'exploitation d'un commerce sans permis valide, ainsi que le non-respect des températures sécuritaires de conservation des aliments.

Voici la liste complète des restaurants montréalais sanctionnés au cours du mois de juin 2026.

Les Grillades de Steeve

Devanture du restaurant Les Grillades de Steeve \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Les Grillades de Steeve à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 9032, boul. Saint-Michel, Montréal, QC

Total des amendes : 10 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates.

Amende de 5 000 $ : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l'infraction : 2025-03-13 ; date du jugement : 2026-06-05

Amende de 5 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-01-27 ; date du jugement : 2026-06-05

Restaurant Kim Fung

Devanture du restaurant Kim Fung \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Kim Fung à Montréal, sanctionné par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2026.

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Adresse : 1111, rue Saint-Urbain, Montréal, QC

Total des amendes : 8 200 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 4 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-08-22 ; date du jugement : 2026-06-08

Amende de 4 200 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-08-22 ; date du jugement : 2026-06-08

Le restaurant Kim Fung à Montréal a également écopé de 4 000 $ d'amendes du MAPAQ en mars 2026, ainsi que 1 000 $ en mai 2026.

Restaurant chez Chili

Devanture du Restaurant Chez Chili \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Chez Chili à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 1050B, rue Clark, Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions constatées lors de la même visite.

Amende de 2 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-09-09 ; date du jugement : 2026-06-08

Amende de 3 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-09-09 ; date du jugement : 2026-06-08

Joe's Panini

Devanture du March\u00e9 Drummond (Joe's Panini) \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Joe's Panini à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 1404, rue Drummond, Montréal, QC

Total des amendes : 4 500 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu dans l'industrie alimentaire et exigeant une température plus élevée. »

Date de l’infraction : 2025-04-22

Date du jugement : 2026-06-01

La Belle Province

Devanture du restaurant La Belle Province Nouveau \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant La Belle Province à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 1663, av. Dollard, Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-06-03

Date du jugement : 2026-06-08

La Belle Province sur l'avenue Dollard a également écopé de 4 000 $ d'amendes du MAPAQ en mai 2026.

Restaurant Terracotta

Devanture du restaurant Terracotta \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Terracotta à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

Terracotta Restaurant | Google Maps

Adresse : 73, av. Duluth E., Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

Deux sanctions, pour un total de 2 200 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu dans l'industrie alimentaire et exigeant une température plus élevée. »
Amende de 1 000 $ : Date de l'infraction : 2025-03-13 ; date du jugement : 2026-06-04
Amende de 1 200 $ : Date de l'infraction : 2025-05-02 ; date du jugement : 2026-06-03

Amende de 1 300 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-05-02 ; date du jugement : 2026-06-03

Osuka Sushi

Devanture du restaurant Osuka Sushi \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Osuka Sushi à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 4409, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-03-26

Date du jugement : 2026-06-05

Marché et Casse-croûte Eliza 

Devanture du March\u00e9 Eliza et Casse-Cro\u00fbte \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Marché et Casse-croûte Eliza à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 6347, rue Pierre, Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-05-30

Date du jugement : 2026-06-01

Restaurant Grec Nikas Souvlaki

Devanture du restaurant Nikas Souvlaki \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Nikas Souvlaki à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 6087, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

Total des amendes : 2 400 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-06-03

Date du jugement : 2026-06-03

Restaurant Sady's

Devanture du Restaurant Sady's \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Restaurant Sady's à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 506, rue de Liège E., Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-02-05

Date du jugement : 2026-06-05

Le Restaurant Sady's à Montréal a également écopé de 1 900 $ d'amendes du MAPAQ en mars 2026.

Tiramisu

Devanture du restaurant Tiramisu \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Tiramisu à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 989, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-03-27

Date du jugement : 2026-06-03

Tim Hortons

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Montr\u00e9al.

Le café Tim Hortons sur la rue Sherbrooke E. à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 12775, rue Sherbrooke E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 800 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-12-19

Date du jugement : 2026-06-01

La Maison Kum Mon

Devanture du restaurant La Maison Kum Mon \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant La Maison Kum Mon à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en juin 2026.

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Adresse : 5047, boul. Henri-Bourassa E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 800 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-04-04

Date du jugement : 2026-06-01

Un restaurant épinglé par le MAPAQ est-il à éviter?

Une amende ne signifie pas que l'établissement représente un danger pour la clientèle. Dans la majorité des cas, les restaurants visés demeurent ouverts, car les problèmes soulevés lors de l'inspection ont déjà été corrigés et les lieux respectent désormais la réglementation en vigueur.

Certaines infractions demeurent toutefois plus graves que d'autres. Lorsque les manquements observés présentent un risque concret pour la santé publique, le MAPAQ peut ordonner la fermeture temporaire de l'établissement. Le restaurant ne peut alors rouvrir qu'après avoir apporté les correctifs nécessaires et obtenu l'aval du ministère.

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