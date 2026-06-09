23 restos à Montréal qui ont reçu 1 200 $ à 10 000 $ d'amendes du MAPAQ en mai 2026

Même les établissements hyper populaires peuvent écoper d'amendes salées.

Devanture du restaurant Vago Italien à Westmount. Droite : Devanture de La Belle Province.

Populaire ou non, cher ou abordable : des dizaines de restaurants sont épinglés par le MAPAQ annuellement.

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Rédactrice en chef

Les restaurants à Montréal ne cessent d'impressionner et de mettre l'eau à la bouche : nouvelles ouvertures, concepts fusion ou décors audacieux, adresses étoilées au Guide Michelin... Qu'on soit à la recherche d'un souper gastronomique ou d'une bouchée rapide entre amis, la métropole a de quoi satisfaire tous les appétits. Mais derrière les façades soignées et les menus qui font saliver, certains établissements sont accusés de manquer de rigueur au niveau des normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

À lire également : 18 Tim Hortons au Québec ont payé 500 $ à 1 500 $ d’amendes du MAPAQ depuis le début de 2026

En mai 2026, plus de 23 restaurants montréalais ont reçu des amendes variant entre 1 200 $ et 10 000 $ chacune à la suite d'infractions constatées par l'équipe du ministère. Parmi les problèmes soulevés : des équipements non conformes, des lacunes dans la conservation des aliments, des problèmes de propreté dans les zones de préparation, la présence de nuisibles ou encore l'exercice d'activités sans permis valide.

Il est important de noter que les jugements rendus par la Cour municipale de Montréal au cours du dernier mois ne correspondent pas nécessairement à la date des infractions elles-mêmes. Les délais entre l'inspection initiale et la condamnation officielle peuvent s'échelonner sur plusieurs mois, voire plus d'un an. Pour chaque restaurant mentionné, on t'indique donc la date de l'infraction constatée par le MAPAQ ainsi que celle du jugement rendu.

Voici les établissements visés, les montants des amendes et les infractions retenues.

Vago Italien

Devanture du restaurant Vago Italien \u00e0 Westmount.

Le restaurant Vago Italien à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 1336, av. Greene, Westmount, QC

Total des amendes : 10 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »

Date de l’infraction : 2025-03-04

Date du jugement : 2026-05-04

Le restaurant Vago Italien à Westmount a également écopé d'une amende du MAPAQ de 1 500 $ en mars 2026.

Mimimelon

Devanture du commerce Mimimelon \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Mimimelon à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 2069, rue Saint-Louis, Montréal, QC

Total des amendes : 5 200 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-07-22

Date du jugement : 2026-05-06

À noter que le Mimimelon a également payé 4 000 $ d'amendes supplémentaires pour la même raison ce mois-ci, le 5 juin 2026.

Chez Ping

Devanture du restaurant Chez Ping \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Chez Ping à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 6222, boul. Monk, Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-11-06

Date du jugement : 2026-05-25

Rex Pizza

Devanture du restaurant Rex Pizza \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Rex Pizza à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 4811, rue Wellington, Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »

Date de l’infraction : 2025-04-02

Date du jugement : 2026-05-04

Pizza Lion

Devanture du restaurant Pizza Lion \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Pizza Lion à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 1655, av. Dollard, LaSalle, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions constatées lors de la même visite.

Amende de 2 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-09-03 ; date du jugement : 2026-05-08

Amende de 2 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-09-03 ; date du jugement : 2026-05-08

Escondite Vieux-Port

Devanture du restaurant Escondite Vieux-Port \u00e0 Montr\u00e9al. Le Restaurant Escondite Vieux-Port à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.

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Adresse : 12, rue Saint-Paul O., Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2025-07-07

Date du jugement : 2026-05-06

La Belle Province

Devanture du restaurant La Belle Province \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant La Belle Province à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 1663, av. Dollard, Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-05-13

Date du jugement : 2026-05-08

Bagel Saint-Henri 

Adresse : 4354, rue Saint-Antoine O., Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions constatées lors de la même visite.

Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-03-27 ; date du jugement : 2026-05-12

Amende de 2 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-03-27 ; date du jugement : 2026-05-12

Le Bel-Air (Café Restaurant Belair)

Devanture du restaurant Caf\u00e9 Restaurant Belair Inc. \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Café Restaurant Belair à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 3391, rue Belair, Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2025-06-13

Date du jugement : 2026-05-08

My Canh

Devanture du Restaurant My Canh \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant My Canh à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 1086, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-06-27

Date du jugement : 2026-05-21

À noter qu'il s'agit de la deuxième amende du restaurant My Canh en 2026. En mars, il a écopé de 3 000 $ d'amende pour la même raison.

Mon Nan

Devanture du restaurant Restaurant Mon Nan \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Mon Nan à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 43, rue De La Gauchetière E., Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-04-15

Date du jugement : 2026-05-06

Restaurant Salonica

Devanture du restaurant Salonica \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Salonica à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 5261, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 2 600 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-08-21

Date du jugement : 2026-05-04

Buffet Maharani

Devanture du Buffet Maharani \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Buffet Maharani à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 808, rue Jean-Talon O., Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-06-19

Date du jugement : 2026-05-21

Bar Next Door

Devanture du Bar Next Door \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Bar Next Door à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 5175A, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-08-19

Date du jugement : 2026-05-04

Subway

Devanture du restaurant Subway \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Subway à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 4235, rue Wellington, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2025-11-03

Date du jugement : 2026-05-06

Le restaurant Subway situé au 4235, rue Wellington a également écopé d'une amende de 1 000 $ en janvier 2026 pour la même raison.

Sorino Pizzeria 

Devanture du restaurant Sorino Pizzeria \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Sorino Pizzeria à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 411, av. Duluth E., Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-03-26

Date du jugement : 2026-05-06

La pizzéria Sorino a également écopé d'une amende de 1 000 $ en janvier 2026 pour la même raison.

Pizzéria no.900

Devanture du restaurant Pizzeria No.900 (Fleury) \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Pizzeria No.900 (Fleury) à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 1021, rue Fleury E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 750 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-06-11

Date du jugement : 2026-05-21

Tsukuyomi Ramen

Devanture du restaurant Tsukuyomi Ramen (Bishop) \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Tsukuyomi Ramen (Bishop) à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 1242, rue Bishop, Montréal, QC

Total des amendes : 1 600 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-08-19

Date du jugement : 2026-05-04

Thaï Express

Devanture du restaurant Thai Express \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Thai Express à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 5259, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-04-14

Date du jugement : 2026-05-25

OM - Cuisine tibétaine et italienne

Devanture du restaurant Tib\u00e9tain Om \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Tibétain Om à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 4382, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-03-12

Date du jugement : 2026-05-06

Restaurant Grillade de Shanghai

Devanture du restaurant Grillade de Shanghai \u00e0 Westmount.

Le restaurant Grillade de Shanghai à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 4050, rue Sainte-Catherine O., Westmount, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-05-28

Date du jugement : 2026-05-08

RYU

Devanture du restaurant RYU Sushi \u00e0 l'a\u00e9roport le Montr\u00e9al.

Le restaurant RYU Sushi, à l'aéroport le Montréal,sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

Aéroport de Montréal

Adresse : 975, boul. Roméo-Vachon N., Dorval, QC

Total des amendes : 1 300 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-09-29

Date du jugement : 2026-05-21

Sushi Plus

Devanture du restaurant Sushi Plus \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Sushi Plus à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.

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Adresse : 2101, av. Dollard, app. 56-57, Montréal, QC

Total des amendes : 1 200 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2025-11-11

Date du jugement : 2026-05-19


Est-ce que tu devrais éviter d'aller dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

Rassure-toi : recevoir une amende du ministère ne signifie pas automatiquement que le restaurant en question est dangereux à fréquenter. Dans la plupart des cas, les établissements sanctionnés sont toujours ouverts, tout simplement parce qu'ils ont déjà remédié aux problèmes identifiés lors de l'inspection et qu'ils sont désormais jugés conformes selon les normes légales.

Cela dit, certaines infractions sont plus sérieuses que d'autres. Lorsque les manquements constatés représentent un risque réel pour la santé de la clientèle, le MAPAQ a le pouvoir d'imposer une fermeture temporaire de l'établissement. Dans ce cas, le restaurant ne peut reprendre ses opérations qu'une fois tous les correctifs validés par le ministère.

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    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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