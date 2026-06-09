23 restos à Montréal qui ont reçu 1 200 $ à 10 000 $ d'amendes du MAPAQ en mai 2026
Même les établissements hyper populaires peuvent écoper d'amendes salées.
Les restaurants à Montréal ne cessent d'impressionner et de mettre l'eau à la bouche : nouvelles ouvertures, concepts fusion ou décors audacieux, adresses étoilées au Guide Michelin... Qu'on soit à la recherche d'un souper gastronomique ou d'une bouchée rapide entre amis, la métropole a de quoi satisfaire tous les appétits. Mais derrière les façades soignées et les menus qui font saliver, certains établissements sont accusés de manquer de rigueur au niveau des normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).
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En mai 2026, plus de 23 restaurants montréalais ont reçu des amendes variant entre 1 200 $ et 10 000 $ chacune à la suite d'infractions constatées par l'équipe du ministère. Parmi les problèmes soulevés : des équipements non conformes, des lacunes dans la conservation des aliments, des problèmes de propreté dans les zones de préparation, la présence de nuisibles ou encore l'exercice d'activités sans permis valide.
Il est important de noter que les jugements rendus par la Cour municipale de Montréal au cours du dernier mois ne correspondent pas nécessairement à la date des infractions elles-mêmes. Les délais entre l'inspection initiale et la condamnation officielle peuvent s'échelonner sur plusieurs mois, voire plus d'un an. Pour chaque restaurant mentionné, on t'indique donc la date de l'infraction constatée par le MAPAQ ainsi que celle du jugement rendu.
Voici les établissements visés, les montants des amendes et les infractions retenues.
Vago Italien
Le restaurant Vago Italien à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 1336, av. Greene, Westmount, QC
Total des amendes : 10 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l’infraction : 2025-03-04
Date du jugement : 2026-05-04
Le restaurant Vago Italien à Westmount a également écopé d'une amende du MAPAQ de 1 500 $ en mars 2026.
Mimimelon
Le Mimimelon à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 2069, rue Saint-Louis, Montréal, QC
Total des amendes : 5 200 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-07-22
Date du jugement : 2026-05-06
À noter que le Mimimelon a également payé 4 000 $ d'amendes supplémentaires pour la même raison ce mois-ci, le 5 juin 2026.
Chez Ping
Le restaurant Chez Ping à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Google Maps
Adresse : 6222, boul. Monk, Montréal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-11-06
Date du jugement : 2026-05-25
Rex Pizza
Le restaurant Rex Pizza à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 4811, rue Wellington, Montréal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l’infraction : 2025-04-02
Date du jugement : 2026-05-04
Pizza Lion
Le restaurant Pizza Lion à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 1655, av. Dollard, LaSalle, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions constatées lors de la même visite.
Amende de 2 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-09-03 ; date du jugement : 2026-05-08
Amende de 2 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-09-03 ; date du jugement : 2026-05-08
Escondite Vieux-PortLe Restaurant Escondite Vieux-Port à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.
Adresse : 12, rue Saint-Paul O., Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2025-07-07
Date du jugement : 2026-05-06
La Belle Province
Le restaurant La Belle Province à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 1663, av. Dollard, Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-05-13
Date du jugement : 2026-05-08
Bagel Saint-Henri
Adresse : 4354, rue Saint-Antoine O., Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions constatées lors de la même visite.
Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-03-27 ; date du jugement : 2026-05-12
Amende de 2 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2024-03-27 ; date du jugement : 2026-05-12
Le Bel-Air (Café Restaurant Belair)
Le Café Restaurant Belair à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 3391, rue Belair, Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2025-06-13
Date du jugement : 2026-05-08
My Canh
Le restaurant My Canh à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 1086, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-06-27
Date du jugement : 2026-05-21
À noter qu'il s'agit de la deuxième amende du restaurant My Canh en 2026. En mars, il a écopé de 3 000 $ d'amende pour la même raison.
Mon Nan
Le restaurant Mon Nan à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 43, rue De La Gauchetière E., Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-04-15
Date du jugement : 2026-05-06
Restaurant Salonica
Le restaurant Salonica à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 5261, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Total des amendes : 2 600 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-08-21
Date du jugement : 2026-05-04
Buffet Maharani
Le Buffet Maharani à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Google Maps
Adresse : 808, rue Jean-Talon O., Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-06-19
Date du jugement : 2026-05-21
Bar Next Door
Le Bar Next Door à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 5175A, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-08-19
Date du jugement : 2026-05-04
Subway
Le restaurant Subway à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 4235, rue Wellington, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2025-11-03
Date du jugement : 2026-05-06
Le restaurant Subway situé au 4235, rue Wellington a également écopé d'une amende de 1 000 $ en janvier 2026 pour la même raison.
Sorino Pizzeria
Le restaurant Sorino Pizzeria à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Google Maps
Adresse : 411, av. Duluth E., Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-03-26
Date du jugement : 2026-05-06
La pizzéria Sorino a également écopé d'une amende de 1 000 $ en janvier 2026 pour la même raison.
Pizzéria no.900
Le restaurant Pizzeria No.900 (Fleury) à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 1021, rue Fleury E., Montréal, QC
Total des amendes : 1 750 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-06-11
Date du jugement : 2026-05-21
Tsukuyomi Ramen
Le restaurant Tsukuyomi Ramen (Bishop) à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 1242, rue Bishop, Montréal, QC
Total des amendes : 1 600 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-08-19
Date du jugement : 2026-05-04
Thaï Express
Le restaurant Thai Express à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 5259, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-04-14
Date du jugement : 2026-05-25
OM - Cuisine tibétaine et italienne
Le restaurant Tibétain Om à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 4382, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-03-12
Date du jugement : 2026-05-06
Restaurant Grillade de Shanghai
Le restaurant Grillade de Shanghai à Westmount, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 4050, rue Sainte-Catherine O., Westmount, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-05-28
Date du jugement : 2026-05-08
RYU
Le restaurant RYU Sushi, à l'aéroport le Montréal,sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 975, boul. Roméo-Vachon N., Dorval, QC
Total des amendes : 1 300 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-09-29
Date du jugement : 2026-05-21
Sushi Plus
Le restaurant Sushi Plus à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en mai 2026.
Adresse : 2101, av. Dollard, app. 56-57, Montréal, QC
Total des amendes : 1 200 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2025-11-11
Date du jugement : 2026-05-19
Est-ce que tu devrais éviter d'aller dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?
Rassure-toi : recevoir une amende du ministère ne signifie pas automatiquement que le restaurant en question est dangereux à fréquenter. Dans la plupart des cas, les établissements sanctionnés sont toujours ouverts, tout simplement parce qu'ils ont déjà remédié aux problèmes identifiés lors de l'inspection et qu'ils sont désormais jugés conformes selon les normes légales.
Cela dit, certaines infractions sont plus sérieuses que d'autres. Lorsque les manquements constatés représentent un risque réel pour la santé de la clientèle, le MAPAQ a le pouvoir d'imposer une fermeture temporaire de l'établissement. Dans ce cas, le restaurant ne peut reprendre ses opérations qu'une fois tous les correctifs validés par le ministère.
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