La plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année s'annonce encore plus WOW cet été

Lève les yeux au ciel, le spectacle s'annonce magique! 🤩

​Étoiles filantes.

Les perséides ont lieu du 17 juillet au 24 août 2026.

Michał Mancewicz | Unsplash
Éditrice sénior, Nouvelles

Lève la tête, la vue s'annonce éblouissante! La saison des Perséides, soit l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année, bat son plein et elle promet d'être particulièrement spectaculaire en 2026. Et non, ce n'est pas juste pour te faire rêver : les conditions d'observation seront presque parfaites cette fois-ci.

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Les Perséides reviennent chaque année lorsque la Terre traverse la traînée de débris laissée par la comète 109P/Swift-Tuttle. Ces fines poussières s'enflamment en pénétrant dans l'atmosphère, créant les fameuses traînées lumineuses qu'on guette avec impatience chaque été.

« En 1991 et 1992, on a eu des sursauts d'activité pouvant aller de plus de 400 étoiles filantes à l'heure », peut-on lire sur le site de la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM). Un niveau qu'on ne devrait pas revoir de sitôt, la comète s'étant éloignée pour plusieurs décennies. Mais pas de panique : le spectacle qui t'attend cette année n'a rien à envier à ça, grâce à un facteur qui change tout.

Quand observer les Perséides en 2026?

Cette année, la période d'activité s'étend du 17 juillet jusqu'au 24 août, mais le maximum d'intensité est prévu dans la nuit du 12 au 13 août, avec un pic vers 22 h HAE le 12 août, selon la SAPM. Les meilleures nuits pour en profiter se situeront entre le 11 et le 14 août.

Et c'est là que ça devient intéressant : la nouvelle lune tombe justement le 12 août, ce qui signifie qu'aucune lumière lunaire ne viendra ternir le spectacle. Des conditions pratiquement idéales pour observer le spectacle dans toute sa splendeur en comptant jusqu'à 100 météores par heure au sommet de l'activité.

Pour maximiser tes chances, éloigne-toi le plus possible des grandes villes et de la pollution lumineuse : les parcs nationaux et la campagne québécoise sont tes meilleurs alliés. Installe-toi confortablement, lève les yeux vers le ciel et laisse-toi porter par ce ballet céleste.


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Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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