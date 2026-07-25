La plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année s'annonce encore plus WOW cet été
Lève les yeux au ciel, le spectacle s'annonce magique! 🤩
Lève la tête, la vue s'annonce éblouissante! La saison des Perséides, soit l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année, bat son plein et elle promet d'être particulièrement spectaculaire en 2026. Et non, ce n'est pas juste pour te faire rêver : les conditions d'observation seront presque parfaites cette fois-ci.
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Les Perséides reviennent chaque année lorsque la Terre traverse la traînée de débris laissée par la comète 109P/Swift-Tuttle. Ces fines poussières s'enflamment en pénétrant dans l'atmosphère, créant les fameuses traînées lumineuses qu'on guette avec impatience chaque été.
« En 1991 et 1992, on a eu des sursauts d'activité pouvant aller de plus de 400 étoiles filantes à l'heure », peut-on lire sur le site de la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal (SAPM). Un niveau qu'on ne devrait pas revoir de sitôt, la comète s'étant éloignée pour plusieurs décennies. Mais pas de panique : le spectacle qui t'attend cette année n'a rien à envier à ça, grâce à un facteur qui change tout.
Quand observer les Perséides en 2026?
Cette année, la période d'activité s'étend du 17 juillet jusqu'au 24 août, mais le maximum d'intensité est prévu dans la nuit du 12 au 13 août, avec un pic vers 22 h HAE le 12 août, selon la SAPM. Les meilleures nuits pour en profiter se situeront entre le 11 et le 14 août.
Et c'est là que ça devient intéressant : la nouvelle lune tombe justement le 12 août, ce qui signifie qu'aucune lumière lunaire ne viendra ternir le spectacle. Des conditions pratiquement idéales pour observer le spectacle dans toute sa splendeur en comptant jusqu'à 100 météores par heure au sommet de l'activité.
Pour maximiser tes chances, éloigne-toi le plus possible des grandes villes et de la pollution lumineuse : les parcs nationaux et la campagne québécoise sont tes meilleurs alliés. Installe-toi confortablement, lève les yeux vers le ciel et laisse-toi porter par ce ballet céleste.
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