Prévisions météo : Voici à quoi ressemblera ton mois d'août 2026 au Québec

Voici à quoi t'attendre pour clore l'été en beauté (ou presque). ☀️

Vue aérienne de Montréal en été, incluant la Biosphère et le pont Jacques-Cartier.

Le mois d'août 2026 s'annonce plus calme au Québec, selon les dernières prévisions météo.

Rodrigolab | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Après un mois de juin frais et pluvieux, entrecoupé de nombreux orages, puis un début juillet aux airs de four à convection avec canicule et orages violents, disons que le Québec a bien besoin d'une pause de temps extrême. L'Almanach des fermiers a sorti ses prévisions météo pour août 2026, et le portrait est nettement moins mouvementé que celui des dernières semaines. Enfin un peu de répit pour profiter de l'été comme il se doit.

À lire également : Les prévisions météo de juillet 2026 au Québec sont sorties et ça va pas sauver ton été

Rappel utile : l'Almanach des fermiers ne prédit pas la météo au jour le jour. Il établit des tendances générales sur plusieurs semaines grâce à une formule astronomique et mathématique éprouvée. C'est une boussole, pas un bulletin météo.

Voici le détail des prévisions météo semaine par semaine :

1er au 3 août : Le mois commence dans la chaleur et l'humidité, avec des orages qui menacent surtout le centre du Québec. Une odeur de déjà-vu après un été qui carbure aux averses.

4 au 7 août : Le temps se calme. L'air devient sec et venteux, avec une fraîcheur qui s'infiltre dans le nord de la province. Une accalmie plus que bienvenue.

8 au 11 août : Nouvelle séquence orageuse. Le tonnerre et les averses abondantes touchent la majorité des régions du Québec.

12 au 15 août : Le ciel se dégage tranquillement et le temps devient plus doux. Une belle fenêtre à mettre dans ton agenda si tu veux planifier une sortie extérieure.

16 au 19 août : La chaleur s'intensifie dans le sud du Québec, avec un temps sec qui fait grimper le risque d'incendies de forêt. Sors la crème solaire, mais garde un œil sur les avis de sécheresse.

20 au 23 août : Le Québec profite d'un temps plus frais et plus sec, pendant que le Nouveau-Brunswick écope de quelques orages épars.

24 au 27 août : Beau temps chaud et stable. Une des meilleures séquences du mois, à réserver pour un lac, un camping ou simplement une terrasse.

28 au 31 août : L'humidité remonte en fin de mois, avec un risque accru d'orages. Août se termine un peu comme juillet a commencé : capricieux.

Bref, août 2026 s'annonce comme le mois le plus équilibré de l'été jusqu'à présent : quelques épisodes orageux, mais aussi de belles fenêtres de chaleur stable pour en profiter sans surveiller le ciel aux dix minutes. Après les montagnes russes de juin et juillet, on va (enfin) pouvoir planifier une sortie sans plan B.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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