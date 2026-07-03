Voici tout ce qui change pour ton portefeuille au Québec en juillet 2026
Plusieurs prestations augmentent! 🤑
Qui dit mois de juillet dit déménagement, fête du Canada, été qui s'installe tranquillement, mais aussi changements dans ton portefeuille. Entre les hausses de tarifs, les prestations bonifiées, les crédits d'impôt et les nouveaux prix en transport collectif, plusieurs montants pourraient avoir un impact sur tes finances personnelles. On te résume tout ça pour que tu t'y retrouves.
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C'est un secret pour personne ou, sinon, c'en est un de polichinelle : tout coûte de plus en plus cher, allant du logement, au panier d'épicerie, en passant par le plein d'essence.
Oui, plusieurs tarifs augmentent ce mois-ci. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs prestations et crédits d'impôt versés par Revenu Québec, Retraite Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC) ont aussi été bonifiés. De quoi aider à absorber une partie de ces nouvelles dépenses.
Hausse des tarifs de sociétés de transport
Depuis le 1er juillet, plusieurs compagnies de transport collectif de la province ont vu leurs tarifs être augmentés.
Dans la grande région de Montréal, par exemple, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a fixé une indexation de 3 % en moyenne sur les titres de transport du Réseau de transport de Longueuil (RTL) et des sociétés de transport de Montréal (STM) et de Laval (STL).
Abolition de la taxe de vente du Québec (TVQ) sur certains produits d'épicerie
En mai dernier, la première ministre du Québec annoncé l'abolition de la TVQ sur de nombreux produits du quotidien vendus en épicerie, en pharmacie, notamment.
Selon les estimations, cette nouvelle mesure devrait coûter environ 100 millions de dollars par année au trésor québécois et permettra aux familles d'économiser 45 $ par an.
Parmi les produits visés par cette exemption, on retrouve notamment les fruits et légumes déjà coupés ou prêts à manger, les barres tendres et produits de granola, les noix et graines salées, les muffins vendus individuellement, ainsi que le papier hygiénique et les mouchoirs en papier.
Le Supplément pour l'achat de fournitures scolaires augmente
Chaque année, les parents du Québec reçoivent du gouvernement du Québec, par l'entremise de Retraite Québec, le Supplément pour l'achat de fournitures scolaires.
Cette aide financière ponctuelle vise à soutenir les familles dans l'achat du matériel scolaire nécessaire à l'approche de la rentrée. Elle est versée chaque année au mois de juillet.
En 2026, le montant, versé le 2 juillet, a été bonifié de 3 $ pour atteindre 127 $ par enfant admissible.
Il n'y a aucun formulaire à compléter. La somme est versée automatiquement en même temps que le paiement habituel de l'Allocation famille, et ce, peu importe le revenu du ménage.
Augmentation de l'allocation canadienne pour enfants
Comme chaque année, le gouvernement du Canada, par l'entremise de l'Agence du revenu du Canada (ARC), a indexé l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.
Si tu as produit ta déclaration de revenus de 2025, tu pourrais recevoir jusqu'à 679,75 $ par mois de juillet 2026 à juin 2027, comparativement à 666 $ jusqu'au mois dernier.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, voici les montants annuels maximaux auxquels une famille peut avoir droit pour chaque enfant à charge, à condition que le revenu net du ménage soit inférieur à 38 237 $ :
- Enfant de moins de 6 ans : jusqu'à 8 157 $ par année, soit 679,75 $ par mois.
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 6 883 $ par année, soit 573,58 $ par mois.
1er versement de l'Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels
Annoncé en grande pompe le printemps dernier, le premier versement de l'Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE) se fait le 3 juillet. Cette prestation trimestrielle non imposable remplace le crédit pour la TPS/TVH dès ce mois-ci.
Elle a d'ailleurs été bonifiée de 25 % par rapport à l'ancienne aide. Cette hausse sera maintenue jusqu'en 2031.
Le montant auquel tu as droit varie selon ton revenu familial net rajusté, ton état civil et le nombre d'enfants de moins de 19 ans à ta charge. Pour la période couvrant juillet 2026 à juin 2027, tu pourrais recevoir jusqu'à :
- 679 $ si tu es célibataire;
- 890 $ si tu es en couple;
- 234 $ supplémentaires par enfant admissible.
Augmentation de la Sécurité de la vieillesse
Les personnes âgées du Québec et du reste du Canada seront ravies d'apprendre que leur pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) a été bonifiée en juillet.
Cette prestation fédérale, offerte aux personnes de 65 ans et plus, peu importe leur historique de travail, atteint désormais un maximum de 751,96 $ par mois pour les 65 à 74 ans et de 827,18 $ pour les 75 ans et plus.
Les versements sont généralement effectués automatiquement. Celui prévu le 29 juillet peut également inclure le Supplément de revenu garanti et d'autres prestations pour les personnes admissibles.
Les montants seront de nouveau révisés au prochain trimestre, en octobre.
Hausse du Crédit d'impôt pour solidarité
Le crédit d'impôt pour solidarité, versé le 3 juillet, est destiné aux personnes à faible ou à moyen revenu. À compter de ce mois de juillet 2026, une personne seule pourrait recevoir jusqu'à 1 281 $ par année, soit un maximum de 106,75 $ par mois.
Les versements sont calculés automatiquement selon les revenus de 2025 et peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement ou en un seul dépôt, selon le montant auquel tu as droit.
Un nouvel avis de détermination est envoyé chaque année par Revenu Québec après le traitement de ta déclaration de revenus.
Augmentation de l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT)
L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est une aide financière fédérale destinée aux personnes qui occupent un emploi, mais dont le revenu est modeste.
À partir de ce mois-ci, une personne seule peut recevoir jusqu'à 1 665 $ par année, tandis qu'une famille peut obtenir jusqu'à 2 869 $. Les personnes admissibles en situation de handicap peuvent aussi recevoir un supplément pouvant atteindre 860 $.
Les versements sont calculés automatiquement à partir de la déclaration de revenus et sont versés en plusieurs paiements au cours de l'année. Le dépôt de ce mois-ci est le 10 juillet.