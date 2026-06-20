9 crédits d’impôt et prestations que les Québécois peuvent recevoir en juillet 2026
Ton porte-monnaie se portera mieux après tous ces versements!💰
Avec le coût de la vie qui continue de grimper, chaque aide financière peut faire une différence, surtout lorsque le budget est plus serré. Bonne nouvelle : plusieurs crédits d’impôt et prestations versés par Revenu Québec, Retraite Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC) seront distribués en juillet 2026.
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Qu'il s'agisse d'alléger le coût du logement, de l'épicerie ou des dépenses familiales, ces versements peuvent offrir un coup de pouce bienvenu.
Dans la plupart des cas, les montants sont déposés directement dans ton compte bancaire. Encore faut-il être admissible et avoir effectué les démarches nécessaires pour les recevoir.
À noter que certains crédits et prestations ont été bonifiés. En revanche, selon le programme, le versement de juillet sera le dernier avant l’automne.
Allocation canadienne pour enfants
Ce programme fédéral vise à soutenir les familles dans l'éducation et le développement de leurs enfants. Pour y être admissible, il faut fournir une preuve de naissance et être la personne qui assume principalement les soins et l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans.
L'aide financière peut dépasser les 8 000 $ par année, selon l'âge de l'enfant ainsi que le revenu des parents ou des personnes tutrices.
À titre d'exemple, les familles dont le revenu net est inférieur à 38 237 $ en 2025 pourraient recevoir les montants maximaux suivants :
- Pour un enfant de moins de 6 ans : jusqu'à 8 157 $/année (soit environ 679,75 $/mois);
- Pour un enfant âgé de 6 à 17 ans : jusqu'à 6 883 $/année (soit environ 573,58 $/mois)
Lorsque le revenu annuel dépasse 38 237 $, les versements sont réduits graduellement.
En cas de garde partagée, chaque parent reçoit 50 % du montant auquel il aurait droit en situation de garde exclusive, calculé selon son propre revenu familial net ajusté.
Date de versement : 20 juillet
Pour plus d'informations sur l'ACE, c’est par ici.
Allocation famille
L'inscription à l'Allocation famille se fait automatiquement lors de la déclaration de naissance d'un enfant auprès du Directeur de l'état civil. Toutefois, les personnes qui adoptent un enfant, immigrent au Québec ou obtiennent leur citoyenneté doivent présenter une demande pour recevoir cette aide.
Le montant versé est établi en fonction du revenu familial déclaré et n'est pas imposable.
Admissibilité : Les familles admissibles ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 18 ans qui résident avec elles.
Montant : variable selon la situation familiale et pouvant atteindre 3 068 $ par année pour chaque enfant.
Date du versement : 2 juillet
Pour plus d'informations sur l'Allocation famille, c'est par ici.
Supplément pour l’achat de fournitures scolaires
Il s’agit d’un coup de pouce financier non imposable offert aux familles pour les aider à couvrir les frais liés à l’achat de fournitures scolaires.
Cette aide est destinée aux personnes qui reçoivent l’Allocation famille du gouvernement du Québec et qui ont un ou des enfants âgés de 4 à 16 ans au 30 septembre 2026.
Elle est versée en même temps que l'Allocation famille de Retraite Québec. Cette année, le montant est de 127 $, et ce, peu importe ton revenu familial.
Date du versement : 2 juillet
Pour plus d'informations sur le Supplément pour l’achat de fournitures scolaires, c'est par ici.
Ce nouveau programme fédéral remplace l'ancien crédit pour la TPS/TVH à compter de juillet 2026. Il offre une aide financière non imposable aux ménages à faible ou moyen revenu, peu importe si tu as travaillé ou non durant l'année.Pour être admissible, tu dois résider au Canada aux fins de l'impôt et avoir au moins 19 ans. Ton revenu familial net rajusté doit également se situer sous les seuils établis, par exemple, 60 012 $ pour une personne seule sans enfant, en fonction de ta déclaration de revenus de 2025.Les montants maximaux pour la période de juillet 2026 à juin 2027 sont les suivants :Personne célibataire : jusqu'à 679 $Personne mariée ou en union de fait : jusqu'à 890 $Par enfant admissible de moins de 19 ans : 234 $ supplémentairesLes versements sont trimestriels. L'ARC t'enverra un avis indiquant le montant annuel auquel tu as droit ainsi que le calendrier de tes paiements. Si tu es inscrit.e au dépôt direct, les virements se font automatiquement.Dates de versement : 3 juilletPour plus d'informations sur l'ACEBE, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Les personnes dont le revenu est jugé modeste par Revenu Québec recevront un avis de détermination concernant le crédit d’impôt pour solidarité. Ce document indique le montant accordé pour la période de juillet 2026 à juin 2027.
- Si tu as droit à 240 $ ou moins, ce sera le seul et unique versement que tu recevras jusqu'en juin 2027;
- Si ton montant est entre 241 $ et 799 $, tu recevras un versement trimestriel et le prochain, après juillet, sera en octobre;
- Si ton crédit dépasse 800 $, tu as droit à des versements mensuels jusqu’à juin 2027.
Le revenu maximal pour une personne qui vit seule est de 64 545 $. Tu peux vérifier si tu es admissible selon ta situation familiale au 31 décembre 2025.
Date du versement : 3 juillet
Pour plus d'informations sur le Crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Ce programme s’adresse aux personnes à faible revenu qui consacrent une part trop importante de leur budget au logement, selon Revenu Québec.
L’allocation-logement est offerte aux personnes seules, aux couples et aux familles. Pour y avoir droit, plusieurs critères sont pris en compte, dont le revenu, le coût du loyer et la composition de ton ménage.
Selon ta situation financière, tu pourrais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois.
Les versements sont effectués pendant les cinq premiers jours de chaque mois, de juin à septembre 2026. Un nouveau calcul sera ensuite effectué pour la période allant d’octobre 2026 à septembre 2027.
Pour plus d'informations sur le programme, c’est par ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) offre un revenu mensuel aux personnes âgées de 65 ans et plus, peu importe leur historique d'emploi. Son montant est révisé quatre fois par année, soit en janvier, en avril, en juillet et en octobre, afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
Selon les montants maximaux actuellement en vigueur et l'ajustement prévu, une personne âgée de 65 à 74 ans pourrait recevoir environ 743,05 $ par mois, tandis qu'une personne de 75 ans ou plus pourrait toucher jusqu'à 817,36 $.
Pour être admissible, il faut être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e ou détenir un statut légal au Canada. Il faut également avoir vécu au pays pendant au moins 10 ans après l'âge de 18 ans, ou pendant au moins 20 ans dans le cas des personnes qui résident à l'étranger.
Date de versement : 29 juillet
Pour plus d'informations sur la SV, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec
Ce programme offre un revenu de remplacement aux personnes de 65 ans et plus qui ont cotisé au Régime de rentes du Québec au cours de leur vie active, ainsi qu'à leurs proches en cas de décès ou d'invalidité. Il est également possible de commencer à recevoir une rente dès l'âge de 60 ans, moyennant une réduction du montant versé.
Les personnes qui poursuivent leur carrière après 65 ans peuvent aussi choisir de ne plus cotiser au Régime de rentes du Québec. Dans cette situation, leur employeur cesse également de verser sa contribution.
Le montant que tu reçois dépend des cotisations que tu as versées au fil des ans. Voici les rentes mensuelles maximales selon l’âge où tu fais ta demande :
- 60 ans: 964,90 $/mois
- 65 ans: 1 507,65 $/mois
- 72 ans: 2 394,15 $/mois
Date de paiement : 31 juillet
Pour plus d'informations sur le RRQ, c'est par ici.
Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT)
L'ACT est une aide financière fédérale destinée aux personnes qui occupent un emploi, mais dont le revenu demeure sous certains seuils établis.
Le programme comprend deux composantes : une prestation de base offerte aux personnes admissibles ainsi qu'un montant supplémentaire destiné aux personnes en situation de handicap. Ton admissibilité se calcule directement à partir de ta déclaration de revenus.
Voici les montants prévus en 2026 :
- Les personnes seules sans enfant pourraient recevoir jusqu'à 1 665 $ par année si leur revenu net est de 27 392 $ ou moins.
- Les familles pourraient avoir droit à un montant maximal de 2 869 $ par année lorsque leur revenu familial net ne dépasse pas 31 251 $.
- Les personnes admissibles en situation de handicap pourraient obtenir jusqu'à 860 $ supplémentaires par année, peu importe leur situation familiale.
Au-delà de ces seuils de revenu, l'aide financière diminue graduellement. Pour être admissible au programme, il faut également avoir gagné au moins 3 000 $ en revenu de travail au cours de l'année.
À noter que les versements reçus en juillet, en octobre et en janvier ne couvrent que 50 % de l'aide annuelle. Le reste est calculé au moment de produire ta déclaration de revenus, selon ton revenu réel de l'année.
Aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire : si tu as produit ta déclaration et que tu étais admissible l'année précédente, les paiements sont versés automatiquement.
Date du versement : 10 juillet
Pour en savoir plus sur l'ACT, c'est par ici.
Pour savoir si tu y as droit, pense à consulter ton espace Mon dossier pour les citoyens sur le site de Revenu Québec, ainsi que Mon dossier pour les particuliers sur celui de l’Agence du revenu du Canada.
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