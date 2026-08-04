Aéroport de Montréal : Un détour est prévu jusqu'en novembre pour quitter YUL en voiture

Si on te demande d'aller reconduire un ami à YUL, tu peux dire non.

L'aéroport Montréal-Trudeau.

Un détour pour quitter l'aéroport de Montréal (YUL) et joindre l'autoroute 20 Ouest est en vigueur jusqu'en novembre.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu es de ceux et celles qui se portent toujours volontaires pour aller reconduire des membres de ta famille ou tes BFF à l'aéroport de Montréal (YUL), tu voudras peut-être y penser à deux fois, puisque quitter les lieux risque d'être un peu plus compliqué qu'à l'habitude. La raison : l'accès à l'autoroute 20 Ouest à partir de l'aérogare est fermé jusqu'en novembre prochain.

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L'administration de YUL en a fait l'annonce le week-end dernier afin d'inviter les automobilistes à prévoir leurs déplacements à partir de l'aéroport.

Ainsi, depuis le lundi 3 août, la bretelle menant aux autoroutes 20 et 520 Ouest est fermée afin de permettre la poursuite des travaux du futur réseau routier de l'aéroport.

Pour rejoindre l'autoroute, il faut désormais emprunter l'A-20 Est et effectuer un détour par la sortie 58, soit la 55e Avenue. L'administration précise que le trajet est balisé et que des indications sont en place pour faciliter les déplacements.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Plan de vol 2028-2035 de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, un projet d'environ 10 milliards de dollars réparti sur 10 ans.

Parmi les principaux chantiers figure le programme Accès, qui vise à réaménager les accès à l'aéroport d'ici 2035 afin de fluidifier la circulation et d'accompagner sa croissance.

Le projet comprend notamment la reconfiguration du réseau routier, la construction de nouveaux débarcadères dont la capacité sera triplée, un bâtiment reliant la future station du REM, un nouveau stationnement étagé de plus de 6 000 places, de nouvelles aires d'attente pour les véhicules professionnels ainsi que l'agrandissement de l'aérogare en façade.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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