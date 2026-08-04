Une section de l’A-20 sera 100 % fermée pendant plusieurs week-ends et voici quoi savoir
Ça sent les détours ET les sacres. 😟
Si tu roules souvent sur l’autoroute 20 pour te rendre à Montréal depuis la Rive-Sud ou le contraire, prépare-toi à revoir ton horaire chaque fin de semaine d’août. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable vient d’annoncer une série de fermetures majeures à Boucherville.
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Le secteur de la sortie 95, au boulevard de Montarville, sera touché une direction à la fois, toutes les fins de semaine du mois, le temps de remplacer les joints du pont d’étagement au-dessus du boulevard.
En direction de Montréal, l’autoroute sera complètement fermée entre la sortie 95 et l’entrée du boulevard de Montarville.Ministère des Transports et de la Mobilité durable
En direction de Montréal, l’autoroute sera complètement fermée entre la sortie 95 et l’entrée du boulevard de Montarville du vendredi 7 août 23 h au lundi 10 août 5 h, puis à nouveau du vendredi 21 août 23 h au lundi 24 août 5 h.
Le boulevard de Montarville en direction sud sera aussi fermé durant ces mêmes périodes, mais un détour par la rue Ampère et le boulevard de Mortagne permettra d'accéder à l'autoroute dans les deux sens, et une voie restera ouverte pour se rendre aux commerces du coin, comme le Costco ou IKEA de Boucherville.
C'est ensuite au tour de la direction est de l'autoroute 20 d'être bloquée, soit vers la Rive-Sud. Ministère des Transports et de la Mobilité durable
C'est ensuite au tour de la direction est d'être bloquée, soit vers la Rive-Sud, du vendredi 14 août 23 h au lundi 17 août 5 h, puis du vendredi 28 août 23 h au lundi 31 août 5 h. Le détour se fera alors par l'échangeur de Mortagne. Dans les deux cas, le boulevard de Montarville en direction nord restera accessible en tout temps.
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui empruntent le tunnel lui-même : aucune fermeture n'y est prévue pendant la semaine du 3 août ni pour la fin de semaine du 7 au 10 août
Le Ministère précise qu'une présence policière accrue sera assurée sur place et que les entraves pourraient être reportées en cas de météo défavorable. Mieux vaut donc consulter Québec 511 avant de partir, question de ne pas te retrouver coincé.e dans le trafic pour rien.
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