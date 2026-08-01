Ce village du Québec est féérique en automne et parfait pour une escapade colorée
L'un des plus beaux endroits où admirer les couleurs au Québec. 🍁🥧
Dès que les premières feuilles s'embrasent de rouge, d'orange et d'or, certains endroits valent définitivement le road trip au Québec au Québec, tant ils ressemblent à des cartes postales. C'est exactement l'effet que produit le secteur de Saint-Jovite, à Mont-Tremblant, où les arbres flamboyants, les bâtiments patrimoniaux et les commerces de quartier composent un décor qui invite à ralentir et à savourer pleinement l'automne.
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Souvent éclipsé par le célèbre village piétonnier de Tremblant, le centre-ville de Saint-Jovite possède pourtant une personnalité pittoresque qui mérite le détour. Ancien village devenu le cœur de Mont-Tremblant, il a conservé son cachet d'autrefois avec ses maisons centenaires, ses commerces indépendants et sa rue principale animée.
Dès que les couleurs automnales s'installent, les terrasses, les vitrines et les arbres qui bordent la rue de Saint-Jovite transforment le secteur en véritable décor digne d'une comédie romantique.
L'un des plus grands plaisirs consiste simplement à flâner au gré des boutiques et des cafés. Entre une pause autour d'un latté bien chaud, une visite dans une galerie d'art, un arrêt chez un antiquaire ou quelques trouvailles dans les commerces locaux, tout donne envie de prendre son temps.
L'ambiance y est d'ailleurs beaucoup plus paisible que dans le village piétonnier, ce qui permet de découvrir le secteur à son propre rythme.
Impossible de passer à côté du Petit Hameau, un charmant regroupement de commerces installé autour de l'ancienne gare de Saint-Jovite. On y trouve notamment une librairie indépendante, une épicerie en vrac, des boutiques spécialisées et quelques adresses gourmandes qui valent le détour. C'est le genre d'endroit où l'on entre pour quelques minutes… et où l'on finit souvent par rester beaucoup plus longtemps.
Pour admirer les couleurs sous un autre angle, direction le parc linéaire Le P'tit Train du Nord, accessible tout près du centre-ville. Aménagée sur une ancienne voie ferrée, cette piste multifonction traverse les Laurentides dans un décor spectaculaire. À l'automne, les érables y offrent un véritable feu d'artifice de couleurs, faisant de cet itinéraire l'un des plus beaux de la région, autant à vélo qu'à pied.
Le secteur constitue aussi un excellent point de départ pour explorer les Laurentides sans rester au cœur de l'effervescence touristique. Après avoir parcouru les boutiques et les cafés de Saint-Jovite, il suffit de prendre la route pour découvrir les paysages montagneux, emprunter une route panoramique ou partir en randonnée dans les environs.
Que tu planifies une escapade avec ta personne préférée, une sortie entre proches, un week-end en famille ou simplement une journée pour décrocher, Saint-Jovite rappelle que les plus beaux décors d'automne ne se trouvent pas uniquement au sommet d'une montagne.
Parfois, il suffit d'une rue bordée d'arbres colorés, d'un café chaleureux et d'un village qui a su préserver toute son authenticité.
Saint-Jovite - Mont-Tremblant
Adresse : Saint-Jovite (Mont-Tremblant), Laurentides, QC
Cet article est une version mise à jour d'un texte publié précédemment. Son contenu a été révisé et bonifié afin de refléter l'information la plus récente.
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