L'homme le plus riche du Québec pourrait donner 1 200 $ à chaque Québécois et rester riche

N’attends pas un chèque pour demain matin, par contre! 😬

De l'argent canadien. Droite : Alain Bouchard.

Alain Bouchard, cofondateur d'Alimentation Couche-Tard, est l'homme le plus riche du Québec.

Narcity Québec, Alimentation Couche-Tard
Éditeur Junior, Nouvelles

Alimentation Couche-Tard a annoncé avoir déposé une offre de 12 milliards de dollars pour acquérir le groupe Żabka, dans ce qui pourrait devenir l'une des plus importantes transactions de l'histoire de l'entreprise lavalloise. Si elle se concrétise, cette acquisition pourrait faire grimper davantage la fortune de son cofondateur, Alain Bouchard, le Québécois le plus riche de la province, selon Forbes.

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Mais à combien s'élève au juste la fortune de cet homme de 77 ans, toujours à la tête de l'entreprise qu'il a fondée en 1980? Et surtout, combien lui resterait-il s'il décidait de partager sa richesse entre les quelque 9 millions de personnes vivant au Québec?

Tu comprendras qu'on a fait les calculs pour te trouver cette information que tu pourras sortir de ton chapeau au prochain souper de famille.

D’abord, un peu d’histoire. Qui est Alain Bouchard? C’est lui qui, en 1980 en collaboration avec deux amis, a cofondé le conglomérat de dépanneurs Alimentation Couche-Tard, bien connu au Québec.

Plus de 45 ans après sa fondation, Bouchard supervise toujours l'entreprise, qui génère 102,2 milliards de dollars canadiens en ventes et compte plus de 17 300 magasins détenus ou franchisés à travers 27 pays.

« Donne-moi du cash »

Passons maintenant aux calculs. Combien recevrais-tu si Alain Bouchard décidait de partager sa fortune avec toute la population québécoise?

En date du 31 juillet 2026, Forbes évalue la fortune du cofondateur de Couche-Tard à 8,4 milliards de dollars américains, soit environ 11,2 milliards de dollars canadiens. Il occupe ainsi le 431e rang des personnes les plus riches au monde.

De son côté, Statistique Canada estime la population du Québec à 9 016 222 personnes au deuxième trimestre de 2026. Si Alain Bouchard répartissait l'intégralité de sa fortune également entre toute la population, chaque personne recevrait donc environ 1 242 $.

Et s'il décidait plutôt de remettre 1 240 $ à chaque Québécois et Québécoise, il ne ferait plus partie du club des milliardaires. Il lui resterait toutefois près de 19,9 millions de dollars.

Tant qu’à jouer avec les chiffres, voici combien tu recevrais de la part de chacun des 15 autres Québécois milliardaires les plus riches au monde, s'ils divisaient la totalité de leur fortune :

  • Réal Plourde (Couche-Tard)
    • Valeur nette : 2,1 G$
      • Par personne : 232,91 $
  • Guy Laliberté (Cirque du Soleil)
    • Valeur nette : 2,38 G$
      • Par personne : 263,97 $
  • Serge Godin (CGI)
    • Valeur nette : 2,94 G$
      • Par personne : 326,05 $
  • Richard Fortin (Couche-Tard)
    • Valeur nette : 3,08 G$
      • Par personne : 341,57 $
  • Charles Bronfman (Seagram)
    • Valeur nette : 3,5 G$
      • Par personne : 388,14 $
  • Robert G. Miller (Future Electronics)
    • Valeur nette : 3,64 G$
      • Par personne : 403,67 $
  • Stephan Crétier (GardaWorld)
    • Valeur nette : 3,64 G$
      • Par personne : 403,67 $
  • Sharon Azrieli (Groupe Azrieli)
    • Valeur nette : 3,78 G$
      • Par personne : 419,19 $
  • Naomi Azrieli (Groupe Azrieli)
    • Valeur nette : 3,78 G$
      • Par personne : 419,19 $
  • Pierre Karl Péladeau (Québecor)
    • Valeur nette : 5,46 G$
      • Par personne : 605,51 $
  • Jacques D'Amours (Couche-Tard)
    • Valeur nette : 5,46 G$
      • Par personne : 605,51 $
  • La famille Jean Coutu (Groupe Jean Coutu)
    • Valeur nette : 5,04 G$
      • Par personne : 559,94 $
  • Lawrence Stroll (Aston Martin)
    • Valeur nette : 5,18 G$
      • Par personne : 575,46 $
  • Emanuele Saputo et la famille Saputo
    • Valeur nette : 8,26 G$
      • Par personne : 916,15 $
Si tu devais recevoir un chèque combinant chacun de ces montants, incluant le don d'Alain Bouchard, tu empocherais un total de 7 700 $.
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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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