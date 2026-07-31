L'homme le plus riche du Québec pourrait donner 1 200 $ à chaque Québécois et rester riche
N’attends pas un chèque pour demain matin, par contre! 😬
Alimentation Couche-Tard a annoncé avoir déposé une offre de 12 milliards de dollars pour acquérir le groupe Żabka, dans ce qui pourrait devenir l'une des plus importantes transactions de l'histoire de l'entreprise lavalloise. Si elle se concrétise, cette acquisition pourrait faire grimper davantage la fortune de son cofondateur, Alain Bouchard, le Québécois le plus riche de la province, selon Forbes.
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Mais à combien s'élève au juste la fortune de cet homme de 77 ans, toujours à la tête de l'entreprise qu'il a fondée en 1980? Et surtout, combien lui resterait-il s'il décidait de partager sa richesse entre les quelque 9 millions de personnes vivant au Québec?
Tu comprendras qu'on a fait les calculs pour te trouver cette information que tu pourras sortir de ton chapeau au prochain souper de famille.
D’abord, un peu d’histoire. Qui est Alain Bouchard? C’est lui qui, en 1980 en collaboration avec deux amis, a cofondé le conglomérat de dépanneurs Alimentation Couche-Tard, bien connu au Québec.
Plus de 45 ans après sa fondation, Bouchard supervise toujours l'entreprise, qui génère 102,2 milliards de dollars canadiens en ventes et compte plus de 17 300 magasins détenus ou franchisés à travers 27 pays.
« Donne-moi du cash »
Passons maintenant aux calculs. Combien recevrais-tu si Alain Bouchard décidait de partager sa fortune avec toute la population québécoise?
En date du 31 juillet 2026, Forbes évalue la fortune du cofondateur de Couche-Tard à 8,4 milliards de dollars américains, soit environ 11,2 milliards de dollars canadiens. Il occupe ainsi le 431e rang des personnes les plus riches au monde.
De son côté, Statistique Canada estime la population du Québec à 9 016 222 personnes au deuxième trimestre de 2026. Si Alain Bouchard répartissait l'intégralité de sa fortune également entre toute la population, chaque personne recevrait donc environ 1 242 $.
Et s'il décidait plutôt de remettre 1 240 $ à chaque Québécois et Québécoise, il ne ferait plus partie du club des milliardaires. Il lui resterait toutefois près de 19,9 millions de dollars.
Tant qu’à jouer avec les chiffres, voici combien tu recevrais de la part de chacun des 15 autres Québécois milliardaires les plus riches au monde, s'ils divisaient la totalité de leur fortune :
- Réal Plourde (Couche-Tard)
- Valeur nette : 2,1 G$
- Par personne : 232,91 $
- Valeur nette : 2,1 G$
- Guy Laliberté (Cirque du Soleil)
- Valeur nette : 2,38 G$
- Par personne : 263,97 $
- Valeur nette : 2,38 G$
- Serge Godin (CGI)
- Valeur nette : 2,94 G$
- Par personne : 326,05 $
- Valeur nette : 2,94 G$
- Richard Fortin (Couche-Tard)
- Valeur nette : 3,08 G$
- Par personne : 341,57 $
- Valeur nette : 3,08 G$
- Charles Bronfman (Seagram)
- Valeur nette : 3,5 G$
- Par personne : 388,14 $
- Valeur nette : 3,5 G$
- Robert G. Miller (Future Electronics)
- Valeur nette : 3,64 G$
- Par personne : 403,67 $
- Valeur nette : 3,64 G$
- Stephan Crétier (GardaWorld)
- Valeur nette : 3,64 G$
- Par personne : 403,67 $
- Valeur nette : 3,64 G$
- Sharon Azrieli (Groupe Azrieli)
- Valeur nette : 3,78 G$
- Par personne : 419,19 $
- Valeur nette : 3,78 G$
- Naomi Azrieli (Groupe Azrieli)
- Valeur nette : 3,78 G$
- Par personne : 419,19 $
- Valeur nette : 3,78 G$
- Pierre Karl Péladeau (Québecor)
- Valeur nette : 5,46 G$
- Par personne : 605,51 $
- Valeur nette : 5,46 G$
- Jacques D'Amours (Couche-Tard)
- Valeur nette : 5,46 G$
- Par personne : 605,51 $
- Valeur nette : 5,46 G$
- La famille Jean Coutu (Groupe Jean Coutu)
- Valeur nette : 5,04 G$
- Par personne : 559,94 $
- Valeur nette : 5,04 G$
- Lawrence Stroll (Aston Martin)
- Valeur nette : 5,18 G$
- Par personne : 575,46 $
- Valeur nette : 5,18 G$
- Emanuele Saputo et la famille Saputo
- Valeur nette : 8,26 G$
- Par personne : 916,15 $
- Valeur nette : 8,26 G$
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