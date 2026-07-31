Omnium Banque Nationale : Voici combien d'argent gagneront les joueurs à Montréal
C'est pas mal de bidous, on va se le dire. 🎾
Du 1er au 13 août prochain, la crème de la crème du tennis masculin international sera à Montréal dans le cadre de l'édition 2026 de l’Omnium Banque Nationale (OBN), dont le Québécois Félix Auger-Aliassime. Quel montant attend les joueurs qui prennent part à ce tournoi de catégorie ATP Masters 1000, un des incontournables en Amérique du Nord?
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Jannik Sinner, Ben Shelton, Alexander Zverev, Taylor Fritz : la liste des vedettes des quatre coins du monde qui prennent part à l'OBN en territoire montréalais est longue. Tous tenteront de mettre la main sur le prestigieux titre, mais aussi sur une bourse qui dépasse le million de dollars canadiens.
Les fans auront aussi plusieurs Canadiens à suivre cette année à Montréal, dont Félix Auger-Aliassime (4e au classement de l'ATP), Denis Shapovalov (68e), Gabriel Diallo (99e), Alexis Galarneau (167e) et Liam Draxl (211e), qui tenteront de se démarquer devant le public du Stade IGA.
À Toronto, le contingent canadien sera composé de Leylah Annie Fernandez (34e), Bianca Andreescu (174e), Kayla Cross (172e), Katherine Sebov (230e), Cadence Brace (254e) et Rebecca Marino (339e), qui, espérons-le, connaître un bon parcours devant les spectateurs et spectatrices du Sobeys Stadium.
La championne en titre, la Canadienne Victoria Mboko, brillera toutefois par son absence. Victorieuse de l'édition 2025, cette dernière se remet d'une blessure.
Pour l’édition 2026, Tennis Canada a prévu une enveloppe totale de 9,4 millions de dollars américains (environ 13,2 millions de dollars canadiens) pour le tableau masculin et de 7,4 millions de dollars américains (environ 10,4 millions de dollars canadiens) en bourses pour le tournoi féminin.
Voici donc les cagnottes, en dollars canadiens, que nos joueurs préférés du côté de Montréal et joueuses favorites dans la Ville Reine pourraient décrocher selon leur parcours
En simple
Hommes
- Vainqueur
- 1 000 points
- 1 611 988 $
- Finaliste
- 650 points
- 857 276 $
- Demi-finaliste
- 400 points
- 476 266 $
- Quart-de-finaliste
- 200 points
- 271 103 $
- Huitième de finale
- 100 points
- 148 008 $
- Troisième tour
- 50 points
- 86 611 $
- Deuxième tour
- 30 points
- 50 554 $
- Premier tour
- 10 points
- 34 069 $
Femmes
- Championne
- 1 000 points
- 1 519 308 $
- Finaliste
- 650 points
- 790 888 $
- Demi-finaliste
- 390 points
- 416 241 $
- Quart-de-finaliste
- 215 points
- 216 095,60
- Huitième de finale
- 120 points
- 114 520
- Troisième tour
- 65 points
- 66 647 $
- Deuxième tour
- 35 points
- 39 795 $
- Premier tour
- 20 points
- 25 788 $
En double
Hommes
- Gagnants
- 1 000 points
- 655 480 $
- Finalistes
- 600 points
- 347 018 $
- Demi-finalistes
- 360 points
- 186 354 $
- Quart-de-finalistes
- 180 points
- 93 198 $
- Huitième de finale
- 90 points
- 49 980 $
- Premier tour
- Aucun point
- 27 314 $
Femmes
- Gagnantes
- 1 000 points
- 530 712 $
- Finalistes
- 650 points
- 280 966 $
- Semi-finalistes
- 390 points
- 150 864 $
- Quart-de-finalistes
- 215 points
- 75 460 $
- Huitième de finale
- 120 points
- 40 334 $
- Premier tour
- 10 points
- 22 120 $
Vers une parité dans les bourses
Pour les personnes qui ont l'œil, la bourse remise au champion de l'Omnium Banque Nationale demeure plus élevée que celle accordée à la gagnante du tournoi de Toronto. L'écart s'est toutefois considérablement réduit au cours des dernières années. À titre de comparaison, il atteignait près de 500 000 $ en simple en 2025, contre environ 92 680 $ CA cette année.
Pourquoi? En juin 2023, Tennis Canada a annoncé qu'il franchirait « une étape historique » en matière d'équité en offrant des bourses identiques aux joueuses et aux joueurs dès 2027, soit l'an prochain.
D'ici là, les récompenses financières accordées au tournoi féminin augmentent progressivement afin de réduire l'écart avec celles du tournoi masculin.
La dotation totale de l'épreuve de la WTA devrait ainsi atteindre au moins 10 millions de dollars en 2027, ce qui représenterait une hausse de 350 % en quatre ans, indiquait Tennis Canada à l'époque.
Voici combien ont empoché, en dollars canadiens, nos joueurs et joueuses qui représentent le Canada en carrière, à la retraite ou non, en date du 27 juillet 2026 :
- Aleksandra Wozniak
- 2 840 316 $
- Victoria Mboko
- 4 630 608 $
- Gabriel Diallo
- 4 707 942 $
- Eugénie Bouchard
- 9 716 892 $
- Vasek Pospisil
- 10 119 746 $
- Leylah Annie Fernandez
- 11 570 329 $
- Bianca Andreescu
- 14 063 022 $
- Denis Shapovalov
- 21 452 998 $
- Milos Raonic
- 29 070 317 $
- Felix Auger-Aliassime
- 32 687 172 $
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