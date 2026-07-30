Ariana Grande « spottée » dans ce nouveau café à Montréal avec Ricky Álvarez (VIDÉO)

Un beau cadeau pour le café qui a ouvert ses portes il y a à peine deux mois. 🥹

​Ariana Grande au café Meekha à Montréal.

Ariana Grande fait une visite surprise au café Meekha sur la rue Atateken à Montréal.

@cafemeekha | Instagram
Rédactrice en chef

Imagine : tu sirotes ton latté tranquille dans le Village à Montréal et Ariana Grande pousse la porte du café. C'est exactement ce qui est arrivé à l'équipe du café Meekha, un tout nouveau commerce de la rue Atateken ouvert il y a seulement deux mois, qui a reçu la visite surprise de la reine de la pop cette semaine. (En fait, le monde buvait peut-être un matcha : l'endroit est déjà connu pour ses saveurs variées et délicieuses)

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La chanteuse de 33 ans est de passage à Montréal pour ses trois concerts au Centre Bell, les 28, 30 et 31 juillet, dans le cadre de sa tournée The Eternal Sunshine Tour, lancée à Oakland le mois dernier. La métropole est d'ailleurs la seule ville hôte de la portion canadienne de la tournée. Inutile de dire que c'était un retour très attendu, sept ans après son dernier passage au Québec.

Le moment a été immortalisé dans une vidéo publiée sur Instagram par Enzo Gandin, un proche de la propriétaire qui donne un coup de main au café pour la création de contenu et les projets créatifs. Sa publication a déjà récolté plus de 22 000 mentions « J'aime » au moment de publier ces lignes, et ça ne fait que monter.

« Guys, can you see I'm shaking? Thank you so much » (Guys, voyez-vous que je tremble? Merci tellement!), lance-t-il dans la vidéo, où on le voit aux côtés de la chanteuse.

« You are so sweet! » (Tu es si gentil!), lui répond Ariana Grande.

« We've been open for less than 2 months. We are a very small business still figuring out how to make things » (On est ouverts depuis moins de deux mois. On est encore une toute petite entreprise qui apprend à faire les choses), explique-t-il également, qualifiant la rencontre d'« expérience de fou ». Il a ajouté que la célébrité a été hyper gentille et qu'elle a pris des photos avec toutes les personnes qui le désiraient dans l'établissement.

Ariana Grande n'était pas seule : elle était accompagnée de Ricky Álvarez, son ex-petit ami avec qui elle semble avoir renoué dix ans après leur première histoire d'amour. Elle a d'ailleurs modifié les paroles de sa chanson emblématique Thank U, Next plus tôt ce mois-ci, lors d'un concert. La phrase « Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh » est ainsi devenue « Wrote some songs about Ricky, we always find our way back ».

Tout un cadeau pour le petit café, qui écrivait sur son compte Instagram officiel avant son ouverture : « Meekha représente le courage, la résilience et la poursuite d'un rêve. »

Ce matin, le café comptait environ 500 abonné.e.s sur Instagram, un nombre qui ne cesse de grimper depuis la visite de la chanteuse. Une belle nouvelle pour ce commerce local indépendant, qui profite d'une visibilité exceptionnelle.

Café Meekha

Adresse : 1227A, rue Atateken, Montréal, QC

Compte Instagram du Café Meekha

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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