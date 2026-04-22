4 cafés de Montréal classés parmi les 100 meilleurs en Amérique
Des adresses à mettre sur ta « bucket list » et ça presse. 😍
Que ce soit pour lire, siroter un espresso, étudier ou télétravailler, quoi de mieux que de s’asseoir dans un café à Montréal? Quatre établissements de la métropole figurent maintenant parmi les 100 meilleurs cafés en Amérique, selon un classement reconnu dans l’industrie du café de spécialité.
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Considéré comme une référence pour repérer les coffee shops qui façonnent l’évolution du café de spécialité, le World’s 100 Best Coffee Shops a évalué plus de 4 600 établissements d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes grâce à la participation de plus de 200 juges et à plus de 200 000 votes du public.
Les résultats ont été dévoilés lors du World of Coffee de San Diego, au début du mois d’avril, un événement qui rassemble des acteur.rice.s de l’industrie du café venant des quatre coins du monde.
Montréal réussit à se démarquer parmi les meilleurs coffee shops en Amérique du Nord, à commencer par Café Pista, qui signe la meilleure performance locale avec une 34e place.
Fondée en 2014 à Montréal, l’entreprise s’est taillé une place parmi les meilleurs cafés en Amérique selon le classement The World’s 100 Best Coffee Shops, se hissant au 34e rang en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.
Outre Café Pista, Café Saint-Henri, Micro Espresso et Café Éclair figurent aussi parmi les meilleurs cafés du continent, se classant respectivement aux 60e, 89e et 91e positions.
Café Pista
Adresses :
- Café Pista Beaubien - 500, Rue Beaubien Est, Montréal, QC
- Café Pista Masson - 2650, Rue Masson, Montréal, QC
- Café Pista Quartier des Spectacles - 1587, Boulevard St-Laurent, Montréal, QC
Ce que dit le palmarès : « Partie d’un simple vélo à café, Café Pista s’est développé pour devenir une brûlerie avec plusieurs établissements, axés sur la qualité, la transparence et la communauté. Café Pista se procure des cafés traçables, les torréfie sur place et crée des espaces accueillants qui rassemblent les gens, des producteur.rice.s aux amateurs et amatrices de café. »
Café Saint-Henri
Adresses :
- 7335, Rue du Mile End, Montréal, QC
- 3632, Rue Notre-Dame, Montréal, QC
- 4327, Rue Wellington, Montréal, QC
- 260, Place du Marché Nord, Montréal, QC
- 1001, Boulevard Robert-Bourassa, Montréal, QC
- 3353, Rue Masson, Montréal, QC
- Intérieur de la station Square Victoria-OACI, Montréal, QC
- 2265, Avenue de Vitré, Québec, QC
- 849, Rue Saint-Joseph Est, Québec, QC
Ce que dit le palmarès : « Installé au cœur de Villeray, leur ancien siège social a été transformé d’une brûlerie en un café phare et laboratoire du café. L’espace sert désormais de lieu dédié pour découvrir, goûter et approfondir ses connaissances sur le café de spécialité.
Pensé pour favoriser les rencontres et la découverte, le café rapproche les producteur.rice.s et les consommateurs et consommatrices grâce à des ateliers, des dégustations et des expériences pratiques avec des équipements d’infusion accessibles. »
Micro Espresso
Adresses :
- 417, Rue Saint-Pierre, Suite 102, Montréal, QC
- 4803, Avenue du Parc, Montréal, QC
- 5707, Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC
Ce que dit le palmarès : « C’est l’endroit où les véritables fans de café à Montréal vont chercher leur dose quotidienne : pas de flafla, juste des extractions précises, des boissons constantes et un service vraiment solide. [...] Ce qui les distingue surtout, c’est leur volonté de rendre le café de spécialité accessible. Que tu veuilles un café simple au quotidien ou quelque chose de plus pointu, leur mission reste la même : te servir une boisson meilleure que ce à quoi tu t’attendais. »
Café Éclair
Adresses : 12, Rue Maguire, Montréal, QC
Ce que dit le palmarès : « Installé au cœur du Mile End, l’établissement propose des cafés de grande qualité torréfiés à l’extérieur du Canada, afin de faire découvrir différentes visions de l’industrie du café à travers le monde. Leur objectif est simple : préparer chaque café avec soin, en utilisant des grains de qualité et des standards élevés, pour offrir un service intime et personnalisé à toute personne souhaitant découvrir le café de spécialité selon leur approche, autant en surface que dans ses aspects plus pointus. »
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