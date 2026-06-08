Régime de rente du Québec : Jusqu'à 2 400 $ t'attendent ce mois-ci et voici quand

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De l'argent canadien.

On te révèle la date du versement de la rente du Régime de rentes du Québec prévu en juin 2026.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Chaque fin de mois, des centaines de milliers de personnes âgées et retraitées de la province l attendent e virement du Régime de rentes du Québec (RRQ), administré par Retraite Québec, dont la somme peut attendre jusqu’à 2 400 $, selon le profil de chaque prestataire.

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Pour celles et ceux qui débutent dans le monde du travail, rappelons l’essentiel : le RRQ est un régime public de retraite financé par les cotisations retenues directement sur les salaires.

Toute personne qui occupe un emploi au Québec y contribue automatiquement, dès son premier contrat de travail, sans aucune inscription requise. Le régime ne se limite pas à la retraite. Il prévoit également des prestations d’invalidité ainsi qu’une protection pour les proches d’un.e assuré.e en cas de décès.

Comment est calculé le montant de ta rente du RRQ?

Le montant que tu reçois chaque mois n’est pas le même pour tout le monde. Trois facteurs principaux entrent dans le calcul : la durée pendant laquelle tu as cotisé au régime, le niveau de revenus que tu as déclaré tout au long de ta vie professionnelle, et l’âge auquel tu as choisi de commencer à toucher tes prestations.

Il est possible de faire une demande dès 60 ans, mais ce choix entraîne une réduction permanente du montant versé. À 65 ans, on accède à la rente sans pénalité, soit le montant intégral calculé selon les cotisations. Attendre jusqu’à 72 ans permet quant à lui de bonifier considérablement la prestation.

Voici les plafonds mensuels en vigueur ce mois-ci :

  • Dès 60 ans : jusqu’à 964,90 $ par mois (64 % du montant de référence)
  • À 65 ans : jusqu’à 1 507,65 $ par mois (rente à taux plein)
  • À 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois (158,8 % du montant de référence)

Ces montants correspondent aux maximums théoriques du régime. La grande majorité des prestataires reçoivent une somme inférieure, qui reflète les cotisations réellement accumulées au fil de leur carrière.

Autre point à retenir : si tu continues de travailler après 65 ans, la cotisation au RRQ devient facultative pour toi comme pour ton employeur.

Date du versement du RRQ en juin 2026

Ce mois-ci, Retraite Québec procédera au virement le 30 juin. La plupart des institutions financières créditent les comptes dès ce jour-là.

Tu touches aussi la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) en plus du RRQ? Tu pourrais voir deux dépôts distincts apparaître en fin de mois. Une bonne occasion de planifier tes finances pour l'été.

Pour consulter tes droits en détail ou explorer les programmes offerts par Retraite Québec, rends-toi sur le site officiel de Retraite Québec.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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