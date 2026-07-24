Cette ville d'Europe est l'arrêt obligatoire (et underrated) à mettre à ton « Eurotrip »
Oublie Paris : cette ville européenne peu connue est l'une des plus belles à visiter en ce moment.
Quand on pense aux vacances outre-mer, c'est souvent le fameux voyage en Europe de type « Eurotrip » avec plusieurs destinations qui nous vient en tête. Bien sûr, Paris, Rome, Barcelone, Londres et Athènes figurent parmi les villes les plus convoitées, et avec raison. Mais il y a une capitale qu'on oublie beaucoup trop souvent et qui mérite amplement une visite : Vienne, en Autriche.
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Quand on pense à Vienne, on imagine souvent un mélange d'élégance impériale, de musique classique et de cafés historiques. Pourtant, la capitale autrichienne est aussi une destination de rêve pour les foodies ainsi que pour les adeptes de bons vins. C'est d'ailleurs la seule capitale au monde à compter d'importants vignobles directement à l'intérieur de ses limites, ce qui rend les dégustations et les visites particulièrement accessibles.
En découvrant Vienne pour la toute première fois à la fin du mois de juin, une chose m'a frappée : contrairement aux grandes villes mentionnées plus haut, les lieux les plus populaires n'étaient pas bondés au point d'en devenir désagréables. Pourtant, j'ai eu un immense coup de cœur et j'ai rapidement réalisé qu'il s'agit d'une destination underrated auprès des Québécois et Québécoises, qui mérite d'être découverte avant qu'elle gagne encore plus en popularité.
Voici ce qu'il faut savoir sur la capitale autrichienne.
Tu peux facilement tout faire à pied ou en transport en commun à petit prix
Vienne est une ville incroyablement facile à explorer. Son centre historique se découvre très bien à pied, ce qui permet de tomber sur des places cachées, des cours intérieures, des cafés et de magnifiques bâtiments à pratiquement chaque coin de rue.
Son réseau de trains, de métros, de tramways et d'autobus est efficace, ponctuel et permet de se déplacer presque partout sans voiture.
Et ça commence dès ton arrivée : tout est pensé pour faciliter les déplacements entre l'aéroport et le centre-ville en transport en commun. Sans même sortir de l'aéroport de Vienne-Schwechat, tu peux accéder directement à la gare, où le City Airport Train (CAT) t'emmène sans arrêt jusqu'au centre-ville en seulement 16 minutes.
Au retour, c'est là que j'ai été le plus impressionnée. Tu peux faire ton enregistrement et imprimer ton étiquette à bagages directement à la gare, puis dire bye bye à ta valise sur-le-champ. L'équipe se charge ensuite de la transporter jusqu'au train, puis du train jusqu'à ton avion.
Une fois en ville, tu peux te procurer des titres de transport illimités ou une Vienna City Card afin de passer facilement d'un métro à un train ou à un tramway. Je dois l'avouer : en tant que personne qui voyage seule, je suis parfois réticente à l'idée d'explorer une ville en métro. À Vienne, toutefois, j'ai été impressionnée par la simplicité du réseau et la facilité avec laquelle il est possible de s'y déplacer.
Bien sûr, il faut toujours faire preuve de prudence lorsqu'on voyage, mais Vienne n'est pas une ville réputée pour les pick pockets et il s'agit d'une capitale généralement très sécuritaire. En fin de soirée, je m'y suis même sentie plus en sécurité que dans le métro de Montréal.
Une capitale qui a beaucoup plus à offrir que ses palais
Le château de Schönbrunn et ses jardins magnifiques vaut le détour. Narcity Québec
Oui, la Hofburg, le plus grand palais de Vienne, ainsi que le château de Schönbrunn et ses jardins, sont vraiment impressionnants et méritent la visite. Et je ne vais pas te mentir : ma soirée à l'opéra (un must), a été l'une de mes préférées, autant pour le concert que pour l'architecture spectaculaire du lieu.
Mais Vienne est loin de se résumer à une carte postale figée dans le temps.
Entre les boutiques indépendantes du quartier de Neubau, les terrasses qui s'animent dès les premiers rayons de soleil, les marchés gourmands et les cafés où la population viennoise passe facilement des heures à discuter, la ville réussit à marier histoire et modernité comme peu d'autres capitales européennes. Même au coeur de la ville, je ne me sentais pas comme dans un « spot à touristes ».
Le MuseumsQuartier est un véritable quartier culturel à Vienne et le Glacis Beisl, à deux pas, est un resto avec jardin intérieur sublime. Narcity Québec
Le MuseumsQuartier est un véritable quartier culturel qui regroupe, comme son nom l'indique, plusieurs musées incontournables. C'est aussi un immense espace de vie à ciel ouvert, où l'on retrouve des divans colorés invitant à la détente. La population locale s'y rassemble pour prendre un verre, profiter de la programmation extérieure gratuite ou simplement relaxer. Le Musée Leopold possède même un toit-terrasse accessible gratuitement, qui offre l'une des plus belles vues sur la ville. C'est l'endroit parfait pour prendre un verre au coucher du soleil.
Parmi mes plus grands coups de cœur, il y a aussi le Prater, un immense parc d'attractions dont l'entrée est entièrement gratuite. Tu peux t'y promener entre les manèges, les montagnes russes, les jeux de foire, les camions de cuisine de rue et bien plus encore, puis payer uniquement pour les attractions qui t'intéressent. C'est un endroit parfait pour flâner en soirée sous les lumières scintillantes et retrouver son cœur d'enfant.
La Bibliothèque nationale autrichienne mérite également une place prioritaire sur ta liste. Cachée à l'intérieur du palais de la Hofburg, sur la Josefsplatz, elle abrite la Prunksaal, la fameuse salle d'apparat, et disons-le sans détour : on se croirait dans la bibliothèque de La Belle et la Bête.
Même si Vienne n'est pas une destination balnéaire, tu peux tout de même te prélasser au bord du Danube, bordé de terrasses, ou profiter de sa plage. L'île du Danube, située au milieu du fleuve, compte en effet plusieurs kilomètres de plages aménagées où il fait bon se détendre pendant les journées chaudes.
La destination pour les foodies
S'il y a bien une chose qui m'a surprise, c'est à quel point Vienne est une destination incroyable pour bien manger. En tant que foodie assumée, j'ai voyagé autant avec mes papilles qu'avec mes yeux.
J'ai dégusté un délicieux schnitzel chez Figlmüller et, crois-moi, il est à la hauteur de sa réputation. Bien sûr, impossible de visiter la capitale autrichienne sans faire un (ou plusieurs) arrêt à un stand de rue de saucisses. Mes coups de cœur vont à Hermann's Würstelstand, un petit secret bien gardé caché dans un stationnement souterrain (oui, oui!), ainsi qu'au Wiener Würstelstand, un kiosque extérieur qui semble figé dans le temps.
À Vienne, le Wiener Würstelstand est un incontournable pour les saucisses, et le Figlmüller pour ses énormes schnitzels.Narcity Québec
Le Kaiserschmarrn, une sorte de crêpe épaisse caramélisée et déchirée en morceaux, mérite à lui seul le vol vers l'Autriche. (Non, je n'exagère même pas : je vais en rêver encore longtemps.) J'ai goûté celui du célèbre café Demel, où tu peux savourer ce classique avec une vue imprenable sur la cathédrale Saint-Étienne. Franchement, difficile de demander mieux.
Parmi les incontournables, l'Apfelstrudel m'a lui aussi fait vivre de grandes émotions. Ma recommandation va au Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker, sans contredit le café le plus élégant que j'ai visité. J'ai d'ailleurs eu la chance d'être assise à côté de deux Viennoises qui m'ont assuré qu'on y sert le meilleur Apfelstrudel de la ville. Malgré son décor spectaculaire, l'endroit est loin d'être une « trappe à touristes ».
Le Kaiserschmarrn et l'Apfelstrudel sont deux plats sucrés hyper populaires et délicieux à Vienne. Narcity Québec
Au-delà des grands classiques, j'ai aussi découvert une scène végétarienne et végane franchement impressionnante. Oui, dans cette capitale où le schnitzel et les saucisses règnent en maîtres, j'ai mangé la meilleure cuisine végane de ma vie. Et pourtant, je suis loin d'être végane.
J'ai notamment découvert JOLA, un restaurant intime d'une dizaine de tables seulement niché dans le 1er arrondissement. L'établissement a obtenu sa première étoile Michelin en 2026, en plus d'une étoile verte récompensant son engagement envers une gastronomie durable.
Contrairement à plusieurs restaurants véganes qui cherchent à reproduire la viande, JOLA fait tout le contraire : ici, les légumes sont les véritables vedettes. Et cette étoile est plus que méritée. Les plats explosent en saveurs et offrent un remarquable jeu de textures entre le croquant et le crémeux, sans recourir aux produits laitiers. Tout repose sur les légumes de saison, les champignons, les céréales, les herbes, les fermentations et des sauces riches en umami.
Les plats de JOLA, un étoilé Michelin à Vienne.Narcity Québec
Le restaurant propose un menu surprise, où l'on se laisse guider par la créativité de la cuisine, avec la possibilité d'ajouter un accord mets-vins. Dans une ville aussi réputée pour le vin, difficile de refuser.
Si tu prévois un voyage à Vienne et que tu souhaites vivre une seule expérience gastronomique mémorable, JOLA est probablement la table que je recommande le plus. Malgré mon amour de la viande, c'est l'un des repas qui m'a le plus marquée. C'est aussi une excellente façon de découvrir à quel point la scène culinaire viennoise s'est modernisée bien au-delà des traditionnels schnitzels.
Pour découvrir une excellente cuisine végétarienne à prix plus abordable, je te conseille aussi Schwein, un établissement à l'ambiance décontractée que j'ai adoré pour un 5 à 7.
Une capitale avec ses propres vignobles
Vienne est la seule capitale au monde où la production viticole occupe une place aussi importante directement sur son territoire, avec plus de 600 hectares de vignes. En quelques dizaines de minutes à peine, tu peux troquer le centre-ville pour des coteaux viticoles offrant une vue spectaculaire sur les toits de la capitale.
Le vignoble Wieninger am Nussberg offre un panorama incroyable sur Vienne. Narcity Québec
Mon coup de cœur va au Wieninger am Nussberg, un domaine viticole perché sur les hauteurs de Vienne. On y profite d'un panorama incroyable tout en dégustant des vins minéraux façonnés par les sols calcaires de la région. L'ambiance y est décontractée et invite à flâner entre les rangs de vignes, un verre à la main.
À l'opposé de ce vignoble aux vues panoramiques, le Buschenschank In Residence est l'endroit parfait pour un 5 à 7 dans un jardin caché. L'ambiance y est beaucoup plus intime, mais tout aussi charmante.
Le Meinklang Hofladen est un bijou à découvrir à Vienne. Narcity Québec
Les adeptes de vin au Québec connaissent bien Meinklang, sans doute l'un des producteurs autrichiens les plus populaires ici. Même si ses vins sont élaborés dans le Burgenland, à l'est de l'Autriche, tu peux découvrir le café-restaurant Meinklang Hofladen à Vienne, qui figure parmi mes plus belles découvertes du voyage, autant pour la cuisine que les vins.
Sans prétention, l'établissement met en valeur une cuisine inspirée du concept « de la ferme à la table » et permet de déguster plusieurs cuvées de Meinklang, des plus funky aux grands classiques.
Un vol direct pour Vienne
Si tu rêves d'un voyage en Europe qui combine histoire, gastronomie, culture, architecture, vignobles et ambiance locale, Vienne mérite amplement une place sur ton itinéraire, et certainement plus qu'une simple escale de deux jours. Parce que, oui, c'est le genre de ville où l'on arrive en pensant y passer deux ou trois jours... avant de réaliser qu'on aurait facilement pu y rester toute une semaine.
Et voici une excellente nouvelle : il existe des vols directs entre Montréal et Vienne. Une raison de plus d'ajouter la capitale autrichienne à ta liste de prochaines destinations.
Bref, considère-toi prévenu.e : ça pourrait bien devenir ton plus grand coup de cœur en Europe. Ce n'est pas pour rien qu'elle est au top dans le classement des meilleures villes où il fait bon vivre.