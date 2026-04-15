7 activités entre 0$ et 21$ qui te permettent de vraiment profiter de Montréal ce week-end
Décrocher sans te ruiner? Oui SVP!
Pas besoin de casser ton petit cochon pour passer un bon week-end à Montréal. Du 17 au 19 avril, il y a plein de choses à faire avec un budget allant de 0 $ à 21 $, que tu sois du genre foodie, adepte de culture ou juste en quête d’une sortie relax avec des ami.e.s.
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Entre activités gratuites, découvertes gourmandes et événements qui sortent de l’ordinaire, tu peux facilement te planifier un week-end rempli sans te poser trop de questions côté dépenses.
Participer à un troc de casse-têtes
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 18 avril 2026 de 13 h à 14 h 30
Adresse : La Chope Angus Brasserie artisanale - 2601, rue William-Tremblay, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Après avoir fait le même casse-tête quelquefois, tu risques d'avoir envie de quelque chose de nouveau. Sache que tu peux renouveler ta collection sans dépenser, grâce à un échange organisé à la brasserie La Chope Angus. Pour participer, tu n'as qu'à apporter ceux que tu veux donner et repartir avec d’autres modèles, le tout dans une ambiance conviviale de quartier.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Te procurer du maquillage à petit prix
Prix : Accès gratuit, rabais de 50 % et plus
Quand : Du mercredi 15 au dimanche 19 avril 2026 de 10 h à 19 h 30 (jusqu’à 16 h 30 le week-end)
Adresse : Vente d'entrepôt Estée Lauder - 4475, rue Garand, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux refaire ta trousse beauté sans payer le plein prix, cette vente d’entrepôt vaut clairement le détour avec des rabais de 50 % et plus sur des marques populaires comme Estée Lauder, MAC, Clinique et Too Faced. Tu peux y trouver maquillage, soins pour la peau, produits capillaires et parfums en quantité limitée pendant seulement cinq jours, ce qui en fait une bonne occasion de faire des réserves ou tester de nouveaux produits à moindre coût.
Accessibilité : Non accessible aux poussettes et interdit aux enfants de moins de dix ans
Parcourir un salon du livre
Prix : Gratuit
Quand : Du vendredi 17 avril 2026 de 15 h à 19 h, samedi 18 avril de 10 h à 17 h et dimanche 19 avril de 10 h à 17 h
Adresse : Sous-sol de l'Église Notre-Dame-de-Lourdes - 630, 4e Avenue, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes la lecture, tu peux passer à cet événement pour rencontrer des auteur.trice.s d’ici, découvrir de nouveaux livres et profiter d'une ambiance invitante, le tout gratuitement. C’est une belle occasion de prendre ton temps, échanger autour de la littérature et faire des découvertes, que tu lises beaucoup ou juste à l'occasion.
Accessibilité : L'entrée principale est équipée d'une rampe d'accessibilité universelle
Profiter du premier PoutineFest
Prix : Accès gratuit, poutines et desserts à vendre sur place
Quand : Du jeudi 16 au dimanche 19 avril 2026
Adresse : Stationnement des Galeries d’Anjou - 7999, boul. des Galeries-d’Anjou, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu es fan de poutine, cet événement rassemble plusieurs food trucks avec une foule de recettes, allant des classiques aux plus originales, à goûter au même endroit. Le vendredi, tu peux tester plusieurs saveurs avec un forfait dégustation à 57,50 $, le samedi profiter d’un spectacle musical gratuit avec le Cosma Show Band et le dimanche, y aller en famille avec des activités et même une poutine enfant offerte à l’achat d’une portion adulte. Entre la bouffe, la musique et l’ambiance animée dans le stationnement des Galeries d’Anjou, c’est une sortie facile et festive à planifier.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Te gâter au resto pour 21 $
Prix : 20,95 $ pour une boisson, une entrée (ou dessert) et un plat principal
Quand : Tous les jours, de 17 h à 19 h
Adresse : Trattoria Fugazzim - 1886, rue Centre, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de te gâter avec une sortie au resto, mais sans te ruiner? Tu peux profiter de l’offre 5 à 7 à 20,95 $ de la Trattoria Fugazzi. Tous les jours, pendant deux heures, une promotion te propose un cocktail Tè Freddo, composé de vermouth doux, de citron et de thé rooibos, ou un verre de vin (3 $ de plus), la soupe du jour en entrée ou des cannolis faits maison en dessert (tu dois choisir entre les deux), ainsi qu’un plat principal à sélectionner parmi une assiette de pâtes ou quelques sortes de pizzas.
Deux services et une boisson à ce prix, ça vaut une petite visite!
Regarder un documentaire qui fait réagir
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 17 avril 2026 à 19 h
Adresse : L’Espace Public - 2287 av. Letourneux, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette soirée Ciné-Pinte te propose de découvrir le documentaire Le soleil a pas d’chance dans un lieu décontracté où tu peux regarder un film, prendre une bière et discuter de tes opinions par la suite. Ce film, qui te plonge dans les coulisses du concours de beauté du Carnaval de Québec en 1975, suit des participantes à travers les différentes étapes de cette expérience pas toujours rose. Entre rêve et réalité, la caméra a capté bien plus qu'un simple concours.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
T'amuser dans un café ludique
Prix : Consommations à partir de 3 $
Quand : Mercredi et jeudi de 17 h à 23 h, vendredi de 10 h à 23 h et samedi de 13 h à 23 h
Adresse : Café Yvonne - 3778 A, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les jeux de société, tu peux passer au Café Yvonne pour profiter de centaines de jeux de société tout en cassant la croûte. Entre les pâtisseries, les croque-monsieur et les activités ludiques, ta sortie s'annonce aussi amusante que mémorable.
Accessibilité : Entrée non adaptée aux fauteuils roulants
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.