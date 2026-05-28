Rappel important de bouilloires vendues au Costco : Tu peux te faire rembourser sans reçu
44 000 unités vendues au pays et déjà 21 incidents signalés. 😳
Si tu as acheté une bouilloire Zwilling chez Costco ces dernières années, tu vas vouloir vérifier ton comptoir de cuisine avant de préparer ton prochain thé. Zwilling JA Henckels Canada procède au rappel de sa bouilloire électrique Enfinigy Pro de 1,5 L en raison d'un risque sérieux de brûlures.
À lire également : Costco procède au rappel urgent de ce produit Kirkland en raison de présence de métal
Le problème? La poignée de la bouilloire peut se desserrer ou carrément se casser pendant l'utilisation, causant des déversements d'eau bouillante. Au Canada, 21 incidents ont déjà été rapportés, et aux États-Unis, on en compte 96. Au total, ce sont pas moins de 43 963 unités qui ont été vendues au pays.
À noter que ce rappel ne concerne pas seulement la clientèle de Costco : Santé Canada a émis un avis général dès le 14 mai dernier, puisque ces bouilloires ont aussi été vendues chez d'autres détaillants canadiens entre février 2020 et février 2026. Si tu en as acheté une ailleurs qu'au Costco, tu es tout de même concerné.e.
Est-ce que ta bouilloire est visée?
Vérifie l'étiquette à l'intérieur de la bouilloire : si tu vois l'indication « MAX 1.5 L » ou une capacité maximale de dix tasses, ton appareil fait partie du rappel. Chez Costco, les bouilloires visées faisaient partie de deux offres groupées différentes — l'une avec un grille-pain et une balance (art. 1663356), l'autre avec des tasses et une serviette (art. 1664609), toutes deux avec le numéro de modèle 1016121.
Que faire si tu as cette bouilloire?
La consigne est claire : cesse immédiatement de l'utiliser et rapporte-la à l'entrepôt Costco le plus proche pour un remboursement complet, même si tu n'as plus le reçu. Tu peux retourner seulement la bouilloire ou l'ensemble complet, c'est à ton choix. Si tu l'as achetée ailleurs, contacte directement Zwilling pour initier le remboursement.
Il faut aussi souligner qu'en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de revendre, donner ou redistribuer un produit visé par un rappel.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.