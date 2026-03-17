Rappel important : 25 040 tasses Tim Hortons visées après 28 rapports d’incidents au Canada

Ta tasse Timmies pourrait t'envoyer à l'hôpital. 🤯☕️

La devanture d'un Tim Hortons au Canada.

Plus de 25 000 tasses vendues par Tim Hortons font l'objet d'un rappel important au Canada.

Narcity Québec
Rédaction et édition

Si tu as mis la main sur l’une des mignonnes tasses de Tim Hortons à motif changeant cet hiver, vérifie immédiatement ton armoire. Santé Canada a émis un rappel important le 16 mars concernant ces tasses en céramique, puisqu’elles peuvent se fissurer — ou même éclater — lorsqu’elles entrent en contact avec un liquide chaud, ce qui présente un risque réel de brûlure. Disons que, pour un objet censé contenir du café ou quelconque boisson bien chaude, c’est loin d’être idéal.

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Au total, 25 040 unités vendues entre janvier et février 2026 sont visées par ce rappel. Celles-ci ont pu être achetées autant dans les restaurants Tim Hortons, que commandées en ligne sur le site Timshop.ca.


Quels sont les modèles visés par le rappel?

Les tasses Tim Hortons vis\u00e9es par le rappel de Sant\u00e9 Canada.

Les looks de ces tasses Tim Hortons dont le motif change au contact de la chaleur.
Santé Canada


Il s’agit de tasses en céramique blanche de 16 oz, avec un intérieur et une poignée roses. On y voit un beigne au chocolat (des deux côtés) qui change de couleur quand tu verses une boisson chaude, révélant l’un de quatre designs différents que tu peux voir ci-haut. Cute sur papier… mais problématique en réalité.

Selon Santé Canada, la tasse peut se fissurer ou se briser pendant son utilisation avec un liquide chaud. En date du 10 mars 2026, 28 incidents avaient déjà été signalés au pays, dont un cas de brûlure confirmé.

Bref : on ne parle pas d'un léger défaut esthétique, mais d'un risque de blessure réel si tu continues à l'utiliser.

Quoi faire si tu as cette tasse?

Si tu en possèdes une, arrête immédiatement de l’utiliser. Tu peux la rapporter dans n’importe quel restaurant Tim Hortons d’ici le 22 avril 2026 pour obtenir un remboursement complet. Les retours pourraient aussi être acceptés après cette date.

Petit rappel important : au Canada, conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de revendre, donner ou redistribuer un produit rappelé. Donc non, ce n’est vraiment pas une bonne idée de la mettre sur Marketplace.

Si tu as subi un incident lié à ce produit, Santé Canada t'encourage à le signaler en ligne via le formulaire de rapport d'incident concernant un produit de consommation disponible sur leur site.

C'est ici pour le rappel de Santé Canada


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