On a fait la même épicerie chez Maxi VS Tigre Géant et voici le panier le moins cher
Il y a un vainqueur!
Entre les circulaires, les cartes de fidélité et les spéciaux qui changent d'une semaine à l'autre, trouver l'endroit où faire de vraies économies en épicerie au Québec est presque devenu un sport. Pour savoir où, entre le Maxi et le Tigre Géant, il est possible d'économiser le plus sur les essentiels du quotidien, on a fait une commande virtuelle à partir de leurs sites Internet respectifs et comparé les prix totaux pour la même épicerie à chaque enseigne. Lait, œufs, pain, fruits, légumes et autres incontournables se sont retrouvés dans notre panier virtuel afin de déterminer lequel des deux commerces offre la facture finale la plus avantageuse en date du 11 juin 2026.
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Certains formats sont différents d'une bannière à l'autre, mais on s'est assuré de proposer des produits comparables et de décortiquer les prix afin d'avoir l'heure juste. À noter que les prix peuvent varier selon la succursale, les promotions en vigueur et la disponibilité des produits au moment de la consultation.
Pain de ménage Gadoua
Tigre Géant offre un prix très compétitif pour le pain blanc ménage de Gadoua.
Maxi : 3,50 $ plutôt que 3,99 $ jusqu'au 17 juin 2026 pour un sac de 675 g
Tigre Géant : 2,75 $ pour un sac de 675 g
Ce n'est un secret pour personne : le pain ménage est l'un de ceux qui font les meilleures toasts (et pains dorés!). Pour le même sac de 675 g, Tigre Géant l'emporte avec un prix de 2,75 $ comparativement à 3,50 $ en rabais chez Maxi. Une petite différence qui peut sembler anodine, mais qui finit par s'accumuler si tu en achètes plusieurs à la fois, et ce, semaine après semaine.
Fraises
Les fraises sont offertes à prix très compétitif chez Tigre Géant.
Maxi : 4,99 $ pour 1 lb
Tigre Géant : 1,97 $ plutôt que 3,44 $ jusqu'au 16 juin 2026 pour 1 lb
Que tu aies envie d'en mettre dans tes salades, tes bols de yogourt ou de cuisiner un shortcake aux fraises, on te conseille fortement d'acheter tes fraises chez Tigre Géant d'ici le 16 juin. Grâce à une promotion, le casseau d'une livre se vend seulement 1,97 $, alors qu'il coûte 4,99 $ chez Maxi. C'est l'un des plus grands écarts de prix observés dans notre comparatif. À ce prix-là, achètes-en plusieurs et mets-en au congélateur pour tes smoothies.
Concombre anglais
Les concombres anglais sont vendus à prix similaires chez Maxi et chez Tigre Géant.
Maxi : 1 $ l'unité
Tigre Géant : 0,93 $ l'unité
As-tu déjà essayé la recette virale de salade de concombre dans un pot? Si tu prévois l'essayer et faire le plein de concombres, sache que Tigre Géant offre le meilleur prix pour cet aliment. À 0,93 $ l'unité contre 1 $ chez Maxi, l'écart n'est pas énorme, mais il est bien présent.
Avocats
Concernant les avocats, tu les trouveras à bon prix chez Maxi comme chez Tigre Géant.
Maxi : 5,99 $ pour 6 avocats (soit 1 $ l'unité)
Tigre Géant : 4,94 $ pour 5 avocats (soit 0,99 $ l'unité)
Pour te faire de bonnes avocado toasts ou une guacamole maison, les deux bannières t'offrent pratiquement le même prix unitaire pour les avocats. Maxi propose un sac de six avocats pour 5,99 $, ce qui revient à environ 1 $ l'unité. Du côté de Tigre Géant, le sac de cinq avocats coûte 4,94 $, soit 0,99 $ chacun. Ça peut parfois être un défi d'acheter plusieurs avocats en même temps de peur qu'ils mûrissent tous d'un coup, mais Internet regorge d'astuces pour les faire mûrir plus rapidement ou, au contraire, les conserver quelques jours de plus.
Boeuf haché maigre
Paquet de boeuf haché maigre sur fond blanc.
Maxi : 8,79 $ par lb
Tigre Géant : 9,10 $ par lb
Les fans de tacos, de sauce à spaghetti ou de pâté chinois voudront peut-être se tourner vers Maxi pour leur bœuf haché maigre. Affiché à 8,79 $ la livre, il est un peu moins cher que chez Tigre Géant, où il se vend 9,10 $ la livre. Attention toutefois : chez Maxi, ce prix s'applique à un format familial. Du côté de la bannière du tigre, la viande est vendue dans un emballage composé de trois portions de 367 g déjà subdivisées, ce qui peut être pratique pour portionner les repas ou bien en mettre au congélateur.
Oeufs calibre gros
La douzaine d'oeufs est vendue à prix économique chez Tigre Géant.
Maxi : 4,17 $ la douzaine
Tigre Géant : 4,08 $ la douzaine
Des œufs, ça se cuisine de tellement de façons que plus on en a dans le frigo, plus on a de chances d'être créatif.ve.s! Œufs tournés, miroirs, brouillés, en salade, en omelette ou encore dans des recettes de pâtisserie : les possibilités sont presque infinies. Pour cet essentiel, Tigre Géant l'emporte de justesse avec un prix de 4,08 $ la douzaine contre 4,17 $ chez Maxi.
Lait 2 % Lactantia
Le format de deux litres de lait 2 % Lactantia est offert à meilleur prix chez Tigre Géant.
Maxi : 5,25 $ pour 2 L
Tigre Géant : 4,98 $ pour 2 L
Que ce soit pour accompagner ton bol de céréales, cuisiner ou préparer ton café du matin, le lait fait partie des essentiels de bien des paniers d'épicerie. Pour un contenant de deux litres de lait 2 % Lactantia, Tigre Géant l'emporte de justesse avec un prix de 4,98 $, comparativement à 5,25 $ chez Maxi. Ce n'est pas une énorme différence, mais c'est tout de même une petite économie qui mérite d'être soulignée.
Café mélange original Tim Hortons
Le café moulu mélange original de Tim Hortons est vendu à meilleur prix chez Tigre Géant.
Maxi : 29 $ pour 875 g
Tigre Géant : 28,37 $ pour 875 g
Une bonne tasse de café filtre, c'est toujours bien réconfortant. Dans ce cas-ci, les deux détaillants offrent des prix très semblables pour le café mélange original Tim Hortons, mais Tigre Géant remporte la manche avec un pot de 875 g vendu 28,37 $ contre 29 $ chez Maxi. Une différence minime, mais c'est quand même une petite victoire. Économiser, c'est gagner!
Beurre d'arachide crémeux Kraft
Le beurre d'arachide crémeux de Kraft est vendu au même prix chez Maxi et Tigre Géant en ce moment.
Maxi : 5,97 $ plutôt que 6,50 $ jusqu'au 17 juin 2026 pour 1 kg
Tigre Géant : 5,97 $ pour 1 kg
Que ce soit pour accompagner tes toasts du matin, ajouter à ton smoothie post entraînement ou manger à la cuillère (on ne te juge pas), le beurre d'arachide demeure un incontournable des déjeuners et des collations. Bonne nouvelle : que tu choisisses Maxi ou Tigre Géant, tu fais une bonne affaire puisque les deux détaillants affichent exactement le même prix, soit 5,97 $ pour un pot de 1 kg.
Céréales au miel et aux noix Cheerios
La boîte de céréales au miel et aux noix de Cheerios est offerte à prix très compétitif chez Maxi.
Maxi : En rabais à 2 $ jusqu'au 30 juin 2026 pour une boîte de 292 g
Tigre Géant : 2,75 $ pour une boîte de 292 g
Les mangeurs et mangeuses de céréales ont tout intérêt à faire un détour chez Maxi ce mois-ci. Grâce à une promotion valide pendant tout le mois de juin, la boîte de Cheerios au miel et aux noix de 292 g y est offerte à seulement 2 $. Chez Tigre Géant, le même produit se vend 2,75 $, ce qui représente tout de même près de 40 % de plus. Une boîte complète de céréales pour la modique somme de 2 $, ça te fait des déjeuners et des collations de fin de soirée assez économiques, merci.
Beurre salé marque maison
Le beurre de marque maison est vendu à meilleur prix chez Tigre Géant.
Maxi : 6,18 $ pour 1 lb
Tigre Géant : 5,94 $ pour 1 lb
Que ce soit pour cuisiner, préparer des biscuits maison ou simplement pour badigeonner une bonne tranche de pain grillé, le beurre reste un essentiel dans bien des cuisines. Pour une livre de beurre salé, Tigre Géant offre le meilleur prix à 5,94 $, comparativement à 6,18 $ chez Maxi. Ce n'est peut-être que quelques sous de différence, mais avec le prix du beurre aujourd'hui, les économies, on les prend toutes!
Le verdict? Avec un total de 71,78 $, Tigre Géant remporte cette manche face à Maxi, dont le panier atteint 76,84 $. Il faut toutefois préciser que les formats n'étaient pas identiques pour tous les produits et ne pas oublier que Maxi offre un avocat supplémentaire.
Même en tenant compte de ces différences, Tigre Géant en sort vainqueur cette semaine. Comme quoi ça vaut parfois la peine de comparer les circulaires avant de partir faire ses courses!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.