11 aliments qui coûtent moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi
Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!
Faire son épicerie au meilleur prix demande parfois un peu de stratégie, et ça commence souvent par comparer les offres d'un détaillant à l'autre. Même si Maxi demeure un incontournable pour plusieurs, Amazon réserve lui aussi quelques bonnes surprises, notamment sur certains essentiels du garde-manger et des collations. En quelques clics, il est parfois possible de mettre la main sur des produits populaires à un prix inférieur à celui affiché en épicerie, le tout livré directement à ta porte.
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Évidemment, les prix fluctuent régulièrement et les promotions vont et viennent, mais garder un œil sur Amazon avant de faire tes achats peut s'avérer une habitude payante. Pour t'aider à repérer les meilleures aubaines du moment, on a comparé le prix de plusieurs aliments vendus chez Amazon et chez Maxi. Voici onze produits pour lesquels la plateforme en ligne l'emporte en date du 26 juin 2026.
Tartinade aux noisettes avec cacao Nutella
Amazon vend le pot de 1 kg de tartinade aux noisettes avec cacao Nutella à meilleur prix comparativement à Maxi.
Prix sur Amazon : 11,03 $ plutôt que 12,60 $ pour 1 kg au moment d'écrire ces lignes
Prix au Maxi : 11,50 $ pour 1 kg
Fan de Nutella? Tu peux économiser quelques sous en commandant ton prochain pot sur Amazon. Le format de 1 kg est offert à 11,03 $ grâce à une aubaine en cours, comparativement à 11,50 $ chez Maxi. La différence n'est peut-être pas énorme, mais pour un produit qu'on garde souvent au garde-manger et qu'on rachète régulièrement, chaque économie est bonne à prendre. De quoi rendre les prochaines toasts (ou les crêpes du dimanche matin) encore plus satisfaisantes.
Miel Billy Bee
C'est sur Amazon que tu trouveras le pot de miel Billy Bee en format de 1 kg à meilleur prix.
Prix sur Amazon : 8,88 $ plutôt que 11,99 $ pour 1 kg au moment d'écrire ces lignes
Prix au Maxi : 15 $ pour 1 kg
C'est probablement l'une des économies les plus impressionnantes de cette liste. Le format de 1 kg du miel Billy Bee est vendu en solde à 8,88 $ sur Amazon, alors qu'il coûte 15 $ chez Maxi, soit plus de 6 $ de différence. Si tu cuisines souvent, que tu ajoutes du miel à ton yogourt ou à tes thés, ça vaut la peine d'en profiter pendant que ce prix est offert. C'est exactement le genre de produit qui se conserve longtemps (lorsqu'il est un peu « vieux » et qu'il se cristallise, tu peux littéralement le faire chauffer pour lui redonner sa texture soyeuse) et qu'on est toujours content.e.s d'avoir sous la main.
Barres au beurre d'arachide et brisures de chocolat Larabar
La boîte de 16 barres de Larabar est vendue à bon prix sur Amazon.
Prix sur Amazon: 17,47 $ plutôt que 21,99 $ pour 16 barres au moment d'écrire ces lignes
Prix au Maxi : 20 $ pour 16 barres
Si tu cherches une collation nourrissante et pratique à glisser dans ton sac ou ta boîte à lunch, les barres Larabar sont un bon exemple de produit qu'il vaut la peine de comparer. Le paquet de 16 est offert à 17,47 $ à prix réduit sur Amazon, alors qu'il coûte 20 $ chez Maxi. L'économie est assez intéressante pour justifier une commande, surtout si ces barres font déjà partie de tes incontournables. Économiser et stocker des collations satisfaisantes dans son garde-manger = deux belles petites victoires.
Lait d'amande sans sucre Almond Breeze
Concernant le lait d'amande non sucré de marque Almond Breeze, c'est sur Amazon que tu trouveras le meilleur prix.
Prix sur Amazon : 2,77 $ pour 946 ml
Prix au Maxi: 3,29 $ pour 946 ml
Tu consommes régulièrement du lait d'amande? Amazon affiche le format de 946 ml de la marque Almond Breeze à 2,77 $, comparativement à 3,29 $ chez Maxi. Ce n'est peut-être pas une énorme différence à l'unité, mais si tu passes plusieurs emballages par semaine à force d'en mettre dans ton café et tes smoothies, tu vas vite voir les économies s'accumuler.
Concentré de café espresso noir Nescafé
La bouteille de concentré de café espresso noir Nescafé est vendue à rabais chez Amazon au moment d'écrire ces lignes.
Prix sur Amazon : 6,14 $ plutôt que 9,99 $ pour 500 ml au moment d'écrire ces lignes
Prix au Maxi : 9,99 $ pour 500 ml
Qui dit été dit nécessairement café glacé! Avec ce concentré de café espresso noir, il ne suffit que d'ajouter du lait, le sucre de ton choix (si tu aimes ça, bien évidemment) et une bonne quantité de glace pour obtenir une boisson aussi rafraîchissante que savoureuse. À 6,14 $ sur Amazon plutôt que 9,99 $ chez Maxi pour le même format de 500 ml, c'est une belle façon de savourer ton café quotidien tout en gardant quelques dollars dans tes poches.
Granola triple noix Jordans
Le granola triple noix de marque Jordans est vendu à prix compétitif sur Amazon.
Prix sur Amazon : 4,68 $ plutôt que 6,79 $ pour 325 g au moment d'écrire ces lignes
Prix chez Maxi : 6,79 $ plutôt que 7 $ pour 325 g au moment d'écrire ces lignes
Si ton déjeuner préféré consiste en un bon bol de yogourt garni de fruits frais et de granola, ça vaut la peine d'ajouter ce produit à ton panier Amazon. Le granola triple noix Jordans est en solde à 4,68 $ sur la plateforme en ligne, comparativement à 6,79 $ chez Maxi pour le même format de 325 g. Nourrissant et croquant à souhait, c'est le genre de produit qui saura ajouter un peu de texture à tes déjeuners et tes collations.
Craquelins et trempette à saveur de fromage Ritz
Amazon vend les craquelins et trempettes à saveur de fromage Ritz à meilleur prix comparativement à Maxi.
Prix sur Amazon : 7,58 $ plutôt que 9,48 $ pour une boîte de dix emballages au moment d'écrire ces lignes
Prix au Maxi : 10,50 $ pour une boîte de dix emballages
Les produits « prêts à manger », c'est souvent ceux qui font le plus grimper ta facture d'épicerie, ce qui rend cette différence de prix particulièrement intéressante. La boîte de dix emballages est vendue en rabais à 7,58 $ sur Amazon, comparativement à 10,50 $ chez Maxi. Que ce soit pour les lunchs des enfants, les pauses au travail ou les sorties sur la route, c'est une économie qui mérite d'être considérée. Difficile de ne pas ressentir un brin de nostalgie en revoyant ces petites collations qui se retrouvaient dans les boîtes à lunch de notre enfance!
Maïs soufflé Orville Redenbacher's
Concernant le maïs à souffler de marque Orville Redenbacher's, c'est sur Amazon que tu trouveras le meilleur prix.
Prix sur Amazon : 10,97 $ plutôt que 14,99 $ pour une boîte de 18 sacs au moment d'écrire ces lignes
Prix au Maxi : 14 $ pour une boîte de 18 sacs
Envie d'économiser sur tes soirées cinéma? Amazon propose la boîte de 18 sacs de maïs soufflé Orville Redenbacher's en rabais à 10,97 $, alors que le même format est vendu 14 $ chez Maxi. Si le popcorn est un incontournable de tes soirées télé, c'est le bon moment pour refaire tes réserves sans te ruiner. À ce prix-là, ça fait moins mal de partager! (Et soyons honnêtes : partager son popcorn, c'est parfois plus difficile que choisir le film).
Eau pétillante infiniment citron de Perrier
Les cannettes d'eau pétillante infiniment citron de Perrier sont vendues à meilleur prix sur Amazon.
Prix sur Amazon : 21,33 $ plutôt que 23,97 $ pour 24 cannettes, soit 0,89 $ par cannette au moment d'écrire ces lignes
Prix au Maxi : 8,50 $ pour 8 cannettes, soit 1,06 $ par cannette
Difficile de dire non à une eau pétillante bien fraîche lorsqu'il fait 30 degrés dehors. Amazon vend la caisse de 24 cannettes de Perrier Infiniment Citron à environ 0,89 $ par unité, alors que le prix revient à 1,06 $ la cannette chez Maxi. Si tu en gardes toujours quelques-unes au frigo pour les journées ensoleillées, ça vaut la peine de comparer les prix avant de commander.
Mélange en poudre d'électrolytes à saveur de citron-lime Liquid I.V.
Amazon offre un prix très compétitif pour le paquet de 18 sachets de poudre d'électrolytes Liquid I.V.
Prix sur Amazon : 26,59 $ plutôt que 37,99 $ pour 18 sachets au moment d'écrire ces lignes
Prix au Maxi : 34,99 $ pour 16 sachets
En pleine saison estivale, rester bien hydraté.e est plus important que jamais, surtout lorsqu'on passe ses journées à l'extérieur. Les sachets individuels de Liquid I.V. sont pratiques à glisser dans ton sac pour remplir ta gourde, que ce soit après une randonnée, une séance d'entraînement ou une journée au soleil. En plus d'être offert en promotion à 26,59 $ sur Amazon plutôt qu'à 34,99 $ chez Maxi, le format du détaillant en ligne offre deux sachets de plus. Économiser et faire durer ton approvisionnement plus longtemps? C'est oui.
Sauce style mayonnaise aux cornichons Heinz
Amazon t'offre un pot de sauce style mayonnaise aux cornichons à meilleur prix que Maxi.
Prix sur Amazon : 3,50 $ pour 340 ml
Prix au Maxi : 4 $ pour 340 ml
Si tu aimes donner un peu de punch à tes repas d'été, cette sauce style mayonnaise aux cornichons pourrait vite devenir un incontournable. Elle est idéale dans un sandwich, pour accompagner un poisson grillé ou encore comme trempette avec des légumes croquants ou des frites. À 3,50 $ sur Amazon contre 4 $ chez Maxi pour le même format de 340 ml, c'est une petite économie qui pourrait bien relever plusieurs de tes repas durant la belle saison.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.