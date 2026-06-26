11 aliments qui coûtent moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!

Façade d'un Maxi. Droite : Façade d'un entrepôt Amazon.

11 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi en juin 2026.

Google Maps, Andreistanescu | Dreamstime
Rédactrice pigiste

Faire son épicerie au meilleur prix demande parfois un peu de stratégie, et ça commence souvent par comparer les offres d'un détaillant à l'autre. Même si Maxi demeure un incontournable pour plusieurs, Amazon réserve lui aussi quelques bonnes surprises, notamment sur certains essentiels du garde-manger et des collations. En quelques clics, il est parfois possible de mettre la main sur des produits populaires à un prix inférieur à celui affiché en épicerie, le tout livré directement à ta porte.

À lire également : On a fait la même épicerie chez Maxi VS Tigre Géant et voici le panier le moins cher

Évidemment, les prix fluctuent régulièrement et les promotions vont et viennent, mais garder un œil sur Amazon avant de faire tes achats peut s'avérer une habitude payante. Pour t'aider à repérer les meilleures aubaines du moment, on a comparé le prix de plusieurs aliments vendus chez Amazon et chez Maxi. Voici onze produits pour lesquels la plateforme en ligne l'emporte en date du 26 juin 2026.

Tartinade aux noisettes avec cacao Nutella

Pot de tartinade aux noisettes avec cacao Nutella sur fond blanc.

Amazon vend le pot de 1 kg de tartinade aux noisettes avec cacao Nutella à meilleur prix comparativement à Maxi.

Amazon

Prix sur Amazon : 11,03 $ plutôt que 12,60 $ pour 1 kg au moment d'écrire ces lignes

Prix au Maxi : 11,50 $ pour 1 kg

Fan de Nutella? Tu peux économiser quelques sous en commandant ton prochain pot sur Amazon. Le format de 1 kg est offert à 11,03 $ grâce à une aubaine en cours, comparativement à 11,50 $ chez Maxi. La différence n'est peut-être pas énorme, mais pour un produit qu'on garde souvent au garde-manger et qu'on rachète régulièrement, chaque économie est bonne à prendre. De quoi rendre les prochaines toasts (ou les crêpes du dimanche matin) encore plus satisfaisantes.

Miel Billy Bee

Bouteille de miel de 1 kg de marque Billy Bee sur fond blanc.

C'est sur Amazon que tu trouveras le pot de miel Billy Bee en format de 1 kg à meilleur prix.

Amazon

Prix sur Amazon : 8,88 $ plutôt que 11,99 $ pour 1 kg au moment d'écrire ces lignes

Prix au Maxi : 15 $ pour 1 kg

C'est probablement l'une des économies les plus impressionnantes de cette liste. Le format de 1 kg du miel Billy Bee est vendu en solde à 8,88 $ sur Amazon, alors qu'il coûte 15 $ chez Maxi, soit plus de 6 $ de différence. Si tu cuisines souvent, que tu ajoutes du miel à ton yogourt ou à tes thés, ça vaut la peine d'en profiter pendant que ce prix est offert. C'est exactement le genre de produit qui se conserve longtemps (lorsqu'il est un peu « vieux » et qu'il se cristallise, tu peux littéralement le faire chauffer pour lui redonner sa texture soyeuse) et qu'on est toujours content.e.s d'avoir sous la main.

Barres au beurre d'arachide et brisures de chocolat Larabar

Bo\u00eete de 16 barres au beurre d'arachide et brisures de chocolat Larabar sur fond blanc.

La boîte de 16 barres de Larabar est vendue à bon prix sur Amazon.

Amazon

Prix sur Amazon: 17,47 $ plutôt que 21,99 $ pour 16 barres au moment d'écrire ces lignes

Prix au Maxi : 20 $ pour 16 barres

Si tu cherches une collation nourrissante et pratique à glisser dans ton sac ou ta boîte à lunch, les barres Larabar sont un bon exemple de produit qu'il vaut la peine de comparer. Le paquet de 16 est offert à 17,47 $ à prix réduit sur Amazon, alors qu'il coûte 20 $ chez Maxi. L'économie est assez intéressante pour justifier une commande, surtout si ces barres font déjà partie de tes incontournables. Économiser et stocker des collations satisfaisantes dans son garde-manger = deux belles petites victoires.

Lait d'amande sans sucre Almond Breeze

Bo\u00eete de lait d'amande non sucr\u00e9 de marque Almond Breeze sur fond blanc.

Concernant le lait d'amande non sucré de marque Almond Breeze, c'est sur Amazon que tu trouveras le meilleur prix.

Amazon

Prix sur Amazon : 2,77 $ pour 946 ml

Prix au Maxi: 3,29 $ pour 946 ml

Tu consommes régulièrement du lait d'amande? Amazon affiche le format de 946 ml de la marque Almond Breeze à 2,77 $, comparativement à 3,29 $ chez Maxi. Ce n'est peut-être pas une énorme différence à l'unité, mais si tu passes plusieurs emballages par semaine à force d'en mettre dans ton café et tes smoothies, tu vas vite voir les économies s'accumuler.

Concentré de café espresso noir Nescafé

Bouteille de concentr\u00e9 de caf\u00e9 espresso noir Nescaf\u00e9 sur fond blanc.

La bouteille de concentré de café espresso noir Nescafé est vendue à rabais chez Amazon au moment d'écrire ces lignes.

Amazon

Prix sur Amazon : 6,14 $ plutôt que 9,99 $ pour 500 ml au moment d'écrire ces lignes

Prix au Maxi : 9,99 $ pour 500 ml

Qui dit été dit nécessairement café glacé! Avec ce concentré de café espresso noir, il ne suffit que d'ajouter du lait, le sucre de ton choix (si tu aimes ça, bien évidemment) et une bonne quantité de glace pour obtenir une boisson aussi rafraîchissante que savoureuse. À 6,14 $ sur Amazon plutôt que 9,99 $ chez Maxi pour le même format de 500 ml, c'est une belle façon de savourer ton café quotidien tout en gardant quelques dollars dans tes poches.

Granola triple noix Jordans

Sac de granola triple noix Jordans sur fond blanc.

Le granola triple noix de marque Jordans est vendu à prix compétitif sur Amazon.

Amazon

Prix sur Amazon : 4,68 $ plutôt que 6,79 $ pour 325 g au moment d'écrire ces lignes

Prix chez Maxi : 6,79 $ plutôt que 7 $ pour 325 g au moment d'écrire ces lignes

Si ton déjeuner préféré consiste en un bon bol de yogourt garni de fruits frais et de granola, ça vaut la peine d'ajouter ce produit à ton panier Amazon. Le granola triple noix Jordans est en solde à 4,68 $ sur la plateforme en ligne, comparativement à 6,79 $ chez Maxi pour le même format de 325 g. Nourrissant et croquant à souhait, c'est le genre de produit qui saura ajouter un peu de texture à tes déjeuners et tes collations.

Craquelins et trempette à saveur de fromage Ritz

Bo\u00eete de 10 emballages de craquelins et trempette \u00e0 saveur de fromage Ritz sur fond blanc.

Amazon vend les craquelins et trempettes à saveur de fromage Ritz à meilleur prix comparativement à Maxi.

Amazon

Prix sur Amazon : 7,58 $ plutôt que 9,48 $ pour une boîte de dix emballages au moment d'écrire ces lignes

Prix au Maxi : 10,50 $ pour une boîte de dix emballages

Les produits « prêts à manger », c'est souvent ceux qui font le plus grimper ta facture d'épicerie, ce qui rend cette différence de prix particulièrement intéressante. La boîte de dix emballages est vendue en rabais à 7,58 $ sur Amazon, comparativement à 10,50 $ chez Maxi. Que ce soit pour les lunchs des enfants, les pauses au travail ou les sorties sur la route, c'est une économie qui mérite d'être considérée. Difficile de ne pas ressentir un brin de nostalgie en revoyant ces petites collations qui se retrouvaient dans les boîtes à lunch de notre enfance!

Maïs soufflé Orville Redenbacher's

Bo\u00eete de 18 sacs de ma\u00efs \u00e0 souffler de marque Orville Redenbacher's sur fond blanc.

Concernant le maïs à souffler de marque Orville Redenbacher's, c'est sur Amazon que tu trouveras le meilleur prix.

Amazon

Prix sur Amazon : 10,97 $ plutôt que 14,99 $ pour une boîte de 18 sacs au moment d'écrire ces lignes

Prix au Maxi : 14 $ pour une boîte de 18 sacs

Envie d'économiser sur tes soirées cinéma? Amazon propose la boîte de 18 sacs de maïs soufflé Orville Redenbacher's en rabais à 10,97 $, alors que le même format est vendu 14 $ chez Maxi. Si le popcorn est un incontournable de tes soirées télé, c'est le bon moment pour refaire tes réserves sans te ruiner. À ce prix-là, ça fait moins mal de partager! (Et soyons honnêtes : partager son popcorn, c'est parfois plus difficile que choisir le film).

Eau pétillante infiniment citron de Perrier

Bo\u00eete de cannettes d'eau p\u00e9tillante infiniment citron de Perrier sur fond blanc.

Les cannettes d'eau pétillante infiniment citron de Perrier sont vendues à meilleur prix sur Amazon.

Maxi

Prix sur Amazon : 21,33 $ plutôt que 23,97 $ pour 24 cannettes, soit 0,89 $ par cannette au moment d'écrire ces lignes

Prix au Maxi : 8,50 $ pour 8 cannettes, soit 1,06 $ par cannette

Difficile de dire non à une eau pétillante bien fraîche lorsqu'il fait 30 degrés dehors. Amazon vend la caisse de 24 cannettes de Perrier Infiniment Citron à environ 0,89 $ par unité, alors que le prix revient à 1,06 $ la cannette chez Maxi. Si tu en gardes toujours quelques-unes au frigo pour les journées ensoleillées, ça vaut la peine de comparer les prix avant de commander.

Mélange en poudre d'électrolytes à saveur de citron-lime Liquid I.V.

Emballage de sachets de m\u00e9lange en poudre d'\u00e9lectrolytes \u00e0 saveur de citron-lime Liquid I.V.

Amazon offre un prix très compétitif pour le paquet de 18 sachets de poudre d'électrolytes Liquid I.V.

Amazon

Prix sur Amazon : 26,59 $ plutôt que 37,99 $ pour 18 sachets au moment d'écrire ces lignes

Prix au Maxi : 34,99 $ pour 16 sachets

En pleine saison estivale, rester bien hydraté.e est plus important que jamais, surtout lorsqu'on passe ses journées à l'extérieur. Les sachets individuels de Liquid I.V. sont pratiques à glisser dans ton sac pour remplir ta gourde, que ce soit après une randonnée, une séance d'entraînement ou une journée au soleil. En plus d'être offert en promotion à 26,59 $ sur Amazon plutôt qu'à 34,99 $ chez Maxi, le format du détaillant en ligne offre deux sachets de plus. Économiser et faire durer ton approvisionnement plus longtemps? C'est oui.

Sauce style mayonnaise aux cornichons Heinz

Un pot de sauce style mayonnaise aux cornichons Heinz sur fond blanc.

Amazon t'offre un pot de sauce style mayonnaise aux cornichons à meilleur prix que Maxi.

Amazon

Prix sur Amazon : 3,50 $ pour 340 ml

Prix au Maxi : 4 $ pour 340 ml

Si tu aimes donner un peu de punch à tes repas d'été, cette sauce style mayonnaise aux cornichons pourrait vite devenir un incontournable. Elle est idéale dans un sandwich, pour accompagner un poisson grillé ou encore comme trempette avec des légumes croquants ou des frites. À 3,50 $ sur Amazon contre 4 $ chez Maxi pour le même format de 340 ml, c'est une petite économie qui pourrait bien relever plusieurs de tes repas durant la belle saison.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
maxi épicerieépicerie amazonépicerie au québecépicerie pas chèreaubaines amazon
QuébecAubainesCanada
  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

9 aliments qui sont moins chers sur Amazon que chez Maxi

Même si les prix du Maxi sont compétitifs, Amazon est capable de rivaliser!

11 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Ça vaut la peine de surveiller les prix d'Amazon avant de te rendre chez Maxi!

8 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!

Je suis « accro du Dollarama » : voici 16 produits d'épicerie que j’achète seulement là-bas

Mes incontournables, version épicerie à petit prix.

La Sécurité de la vieillesse arrive aujourd'hui au Québec et tu peux recevoir jusqu'à 817 $

Une somme qui se prend bien pour arrondir la fin du mois. 💰

All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, a été arrêté sur un autre continent

Après plus de trois ans en cavale, sa course s'est terminée.

Ce petit village au bord de l'eau en Ontario semble tout droit sorti d'un rêve d'été

Un petit coin de paradis tout indiqué pour une escapade estivale. 😍

Aéroport Montréal-Trudeau: Le «spot» de Uber/Lyft change et tu devras marcher un peu plus

Des changements qui sèment la confusion.

20 cas de rougeole au Québec : Voici les endroits à risque dans le Grand Montréal

Vérifie si tu as fréquenté l'un des endroits touchés — la liste s'allonge. 👀

Alerte météo : Des orages violents s'amènent au Québec et voici où ça va brasser

« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. » ⛈️

Rappel au Canada : Des centaines de chaises pour bébé vendues sur Amazon sont visées

Elles présentent un « risque de chute grave ».

Tes frais de camp de jour peuvent rapporter gros sur tes impôts au Québec: voici comment

Garde tes reçus pour avoir jusqu'à 8 000 $ de déduction. 👀

Prime Day : 8 valises parmi les mieux notées avec des rabais allant jusqu’à 50 % sur Amazon

Juste à temps pour la saison des voyages! ✈️

Tuerie à Montréal : PolySeSouvient demande l'interdiction d'une arme et voici quoi savoir

L'arme de guerre utilisée par le tireur est toujours légale au Canada.