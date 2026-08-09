12 des meilleures trouvailles à bon prix au Costco qui valent la visite en août 2026

À toi les aubaines et les coups de cœur!

La façade d'un Costco.

Les trouvailles d'août 2026 au Costco.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditrice Junior

On profite encore de l'été, mais on commence tranquillement à magasiner pour l'automne et au Costco, les allées suivent le rythme. Entre les items qui refont surface après une absence et les premiers signes de la nouvelle saison qui s'installent sur les tablettes, il y a de quoi remplir son panier ces jours-ci. On a fait le tour et repéré douze trouvailles à bon prix, autant pour les derniers airs d'été que pour se préparer aux prochains mois.

À lire également : Ce produit de beauté très apprécié est 38 % moins cher chez Costco qu'au Walmart

Du cosy pour la maison aux essentiels de garde-robe, en passant par quelques gourmandises, la liste a de quoi plaire à tout le monde. À toi de voir ce qui mérite une place dans ton panier avant que ça ne disparaisse!

BlendBoss - Ninja

M\u00e9langeur portatif BlendBoss de Ninja au Costco.

Le mélangeur portatif BlendBoss de Ninja à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 149,99 $

La popularité des appareils Ninja ne semble pas ralentir, et le Costco vend maintenant le mélangeur portatif BlendBoss de la marque. Conçu pour préparer des smoothies, des cafés glacés ou des boissons protéinées directement dans son gobelet, il se transporte facilement grâce à sa poignée intégrée.

Ensemble de coussins décoratifs - WashLuxe

Ensemble de deux coussins d\u00e9coratifs WashLuxe au Costco.

Les coussins décoratifs WashLuxe à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,99 $

L'automne n'est pas encore arrivé, mais si tu veux te préparer à rendre ton salon ou ta chambre un peu plus cosy pour la sweater weather, ces duos de coussins décoratifs sont tout indiqués. Leurs motifs évoquent le luxe et le confort dans des couleurs neutres, qui risquent de s'accorder avec celles de la saison.

Jean taille haute pour femmes - Hudson

Jean taille haute pour femmes Hudson au Costco.

Les jeans taille haute pour femmes Hudson à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 27,99 $

Quand tu vas au Costco, ne néglige pas la section vêtements. Tu peux notamment mettre la main sur des jeans amples de la marque Hudson, offerts dans un bleu légèrement délavé ou un modèle crème parsemé de fleurs taupe, ce qui pourrait être l'ajout parfait et tendance à ta garde-robe.

Ensemble de bols 8 pièces - Signature Housewares

Ensemble de huit bols Signature Housewares aux motifs floraux au Costco.

L'ensemble de bols Signature Housewares à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Si toi aussi tu préfères manger tes repas dans un grand bol peu profond, cet ensemble risque de te plaire. Avec ses quatre couleurs et motifs différents, il change des ensembles identiques et tout blancs qu'on voit partout. En plus d'être adorable, il apporte une touche d'originalité à la table. À seulement 20 $ pour huit morceaux, c'est une trouvaille qui risque de faire fureur.

Paniers polyvalents 3 pièces - over&back

Ensemble de trois paniers polyvalents en c\u00e9ramique over&back au Costco.

Les paniers polyvalents over&back à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 14,99 $

Que ce soit pour ranger des aliments dans ton frigo ou mettre tes fruits et légumes en valeur sur le comptoir, ces pots en grès inspirés des casseaux en plastique apportent une touche ludique à l'organisation de ta cuisine. Offerts en blanc ou en turquoise pâle et en trois formats, ils allient style et fonctionnalité pour donner un petit air plus soigné à ton espace.

Boîtes à lunch 2 pièces - Bentgo

Ensemble de deux bo\u00eetes \u00e0 lunch Bentgo avec mini bo\u00eete et bloc r\u00e9frig\u00e9rant sur le site de Costco.

Les boîtes à lunch Bentgo à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,99 $

La rentrée approche à grands pas, et c'est le moment idéal pour renouveler les boîtes à lunch. Cet ensemble de deux boîtes Bento comprend aussi deux mini contenants et deux blocs réfrigérants pour garder les repas bien au frais jusqu'à l'heure du dîner.

Tapis décoratif crocheté - Hooked Accent Rug

Tapis d\u00e9coratif crochet\u00e9 \u00e0 motif de champignons au Costco.

Le tapis décoratif crocheté à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Oui, oui, les décos d'automne et même d'Halloween font déjà leur apparition en magasin. Même si tu adores l'été, tu pourrais craquer pour ce tapis orné de champignons orange et rouges. Il est aussi offert dans un modèle décoré de feuilles multicolores. Et si tu veux complètement plonger dans l'esprit de l'Halloween, tu peux également te procurer les modèles parés de toiles d'araignée ou d'une maison hantée.

Seltzer Slush Mix - Coors 

Coors Seltzer Slush Mix en caisse de 12 canettes sur le site de Costco.

Le Coors Seltzer Slush Mix à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 18,33 $

Les journées chaudes ne sont pas encore terminées, et le Costco propose une caisse de Coors Seltzer inspirée des slushs. Les 12 canettes sont réparties entre quatre saveurs : cerise, framboise bleue, lime et orange. De quoi varier les choix si tu aimes les boissons fruitées.

Manteau aviateur pour hommes - Tommy Hilfiger

Manteau aviateur pour hommes Tommy Hilfiger au Costco.

Le manteau aviateur Tommy Hilfiger à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 44,99 $

Les températures plus fraîches arrivent à l'horizon, et si tu cherches un nouveau manteau pour la saison, ce modèle Tommy Hilfiger pourrait valoir le détour dans l'allée des vêtements. Offert en plusieurs couleurs, son style aviateur en fait un passe-partout qui convient autant aux sorties décontractées qu'aux occasions un peu plus habillées.

Ensemble de 2 lampes DEL rechargeables - Mikasa Home Accents

Ensemble de deux lampes DEL rechargeables tactiles Mikasa Home Accents sur le site de Costco.

Les lampes DEL rechargeables Mikasa Home Accents à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 49,99 $

Que ce soit pour créer une ambiance sur le balcon, éclairer une table ou ajouter une petite lampe d'appoint à la maison, cet ensemble de deux lampes DEL rechargeables peut être pratique. Elles sont offertes en noir ou en doré et se contrôlent d'une simple pression sur le dessus, sans avoir à les brancher en permanence.

Parfums divers 

Eau de parfum Alien Talisman rechargeable de Mugler au Costco.

Le parfum Alien de Mugler à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 99,99 $

Les parfums sont de retour au Costco, et c'est une bonne manière de faire le plein de tes fragrances favorites à prix avantageux. Tu peux notamment y trouver Alien de Mugler et Gucci Flora Gorgeous Gardenia, dont le prix habituel est d'environ 176 $, ou encore Burberry Goddess, qui se détaille généralement à près de 207 $. Selon le parfum choisi, les économies peuvent atteindre jusqu'à 54 %.

Duo Power Grip Primer et fixateur - e.l.f.

Duo Power Grip Primer et fixateur de maquillage e.l.f. sur le site de Costco.

Le duo Power Grip Primer et fixateur e.l.f. à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,99 $

Si tu t'intéresses au maquillage, tu sais que ce produit d'e.l.f. est un dupe plus abordable de la base de maquillage hydratante Hydro Grip de la marque MILK. Sur Amazon, le format de 75 ml coûte 30,96 $, mais au Costco, tu peux avoir 15 ml de plus pour un prix plus avantageux : OUI SVP!

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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