Ce hike caché en Ontario vaut le road trip cet automne pour la vue WOW sur les couleurs
Ce trésor naturel combine une randonnée accessible, une immense cascade et une finale spectaculaire. 😍
Chaque automne, il y a une courte période où les paysages deviennent si colorés qu’on a presque l’impression de marcher dans une carte postale. Pour profiter de ce décor avant que les feuilles tombent, une escapade du côté de Dundas, en Ontario, pourrait bien valoir les longues heures sur la route.
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Située dans le secteur de Hamilton, à un peu plus de six heures de route de Montréal, cette petite ville historique est entourée de forêts, de cascades et de sentiers qui deviennent particulièrement impressionnants lorsque les couleurs atteignent leur apogée. Ce n’est donc pas une sortie à improviser pour l’après-midi, mais plutôt une excellente excuse pour planifier un week-end complet en Ontario.
L’un des endroits à mettre tout en haut de ta liste est la Spencer Gorge Conservation Area. C’est là que se trouvent la chute Tew Falls et le fameux Dundas Peak, deux arrêts qui donnent vraiment l’impression d’en avoir pour ton déplacement.
Avant même d’atteindre le panorama principal, tu peux observer la chute Tew depuis une plateforme aménagée près du stationnement. Avec une hauteur de 41 m, elle figure parmi les cascades les plus impressionnantes du secteur de Hamilton. Son mince filet d’eau descend le long d’une immense paroi rocheuse entourée d’arbres qui se teintent de rouge, d’orange et de jaune à l’automne.
Le sentier se poursuit ensuite à travers la forêt jusqu’au belvédère de Dundas Peak. La randonnée officielle fait environ 1,7 km et comprend quelques montées, mais elle demeure assez courte pour laisser beaucoup de temps afin de profiter du paysage. Une fois au sommet, la vue s’ouvre sur la gorge, la vallée de Dundas et un véritable océan d’arbres colorés.
C’est probablement à ce moment que les nombreuses heures de route commencent à sembler beaucoup moins longues. Le panorama est vaste, lumineux et particulièrement photogénique lorsque le feuillage est à son plus beau. On peut facilement rester plusieurs minutes à admirer le décor avant même de penser à sortir son téléphone.
Une autre cascade populaire de la région, Webster Falls, vaut aussi le détour. Avec sa largeur imposante et son pont de pierre à proximité, elle offre un décor complètement différent de celui de la chute Tew.
Pour prolonger l’aventure, Dundas Valley Conservation Area, un site voisin, permet de parcourir plusieurs autres sentiers au cœur d’un territoire naturel de 1 200 hectares. On y retrouve des forêts caroliniennes, des prairies, de petits cours d’eau et différents parcours adaptés aux envies du moment.
Le Main Loop Trail passe notamment près des ruines de l’Hermitage, les vestiges en pierre d’un ancien domaine caché parmi les arbres. Avec les feuilles au sol et les vieux murs qui apparaissent au détour du sentier, l’endroit ajoute une touche presque mystérieuse à la promenade. Ton chien peut aussi t’accompagner dans plusieurs secteurs, à condition de rester en laisse.
Après la randonnée, le centre de Dundas mérite lui aussi une petite visite. Ses bâtiments anciens, ses boutiques indépendantes et ses restaurants donnent à la ville une ambiance charmante qui contraste avec les grands espaces naturels tout autour.
Dundas n’est peut-être pas la première destination qui vient en tête quand on pense à l’Ontario, mais c’est justement ce qui rend l’escapade intéressante. Entre les cascades, les ruines et la vue spectaculaire depuis Dundas Peak, ce coin discret a tout ce qu’il faut pour transformer un simple week-end d’automne en road trip mémorable.
Dundas Peak et Tew Falls
Coût : Accès à 10 $, stationnement à 11 $ (Réservation en ligne)
Adresse : 590 Harvest Road, Dundas, ON
Site Internet de Hamilton Conservation Authority
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