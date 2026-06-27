Ce parc à un road trip du Québec cache 19 chutes dans un décor surréel
Un magnifique paysage façonné par l’eau à découvrir! 😍
Parmi les escapades qui valent réellement les heures passées sur la route, celle-ci mérite une place de choix. À quelques heures seulement du Québec, un canyon spectaculaire traversé par 19 chutes d’eau offre un décor qui semble tout droit sorti d’un autre monde. Entre les falaises vertigineuses, les tunnels creusés dans la roche et les passerelles qui longent les cascades, l’endroit a tout pour impressionner.
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Direction le Watkins Glen State Park, situé dans la région des Finger Lakes, dans l’État de New York. Cette destination prisée par les fans de plein air se trouve à environ cinq heures et demie de route de Montréal et attire chaque année des milliers de personnes venues admirer son paysage saisissant.
La réputation du parc repose principalement sur son impressionnante gorge creusée par l’eau au fil du temps. Sur un parcours d’un peu plus de trois kilomètres, le ruisseau traverse le canyon en dévalant près de 120 mètres de dénivelé, créant au passage 19 chutes d’eau différentes. Certaines se découvrent depuis des belvédères, tandis que d’autres peuvent être observées de très près grâce aux passerelles et aux tunnels aménagés directement dans la roche.
L’un des aspects les plus impressionnants du site est sans doute la façon dont le sentier serpente à travers le canyon. À certains moments, on marche littéralement sous une cascade ou à quelques mètres seulement de l’eau qui tombe des falaises. Les parois rocheuses s'élèvent parfois à plus de 60 mètres de hauteur, ce qui accentue le caractère spectaculaire des lieux.
Le parcours principal, connu sous le nom de sentier de la gorge, comprend plus de 800 marches de pierre et demande généralement entre une heure et demie et trois heures pour être traversé en entier, selon le rythme adopté et le nombre d’arrêts pour admirer le paysage. Comme certaines sections demeurent humides en raison de la proximité des chutes, de bonnes chaussures de marche sont fortement recommandées.
Pour profiter de l’expérience dans les meilleures conditions, mieux vaut arriver tôt en matinée. Le sentier est particulièrement populaire pendant l’été et les passages les plus étroits peuvent rapidement devenir achalandés.
Une fois la randonnée terminée, plusieurs personnes choisissent de prolonger leur visite sur place. Les frais d’entrée sont de 10 $ US par véhicule (soit environ 13,99 $ canadiens), ce qui inclut également l’accès à la piscine du parc durant la saison estivale. Des aires de pique-nique sont aménagées sur le site et il est aussi possible d’y séjourner en camping. Les emplacements pour tente ou roulotte coûtent entre 18 $ US et 30 $ US par nuit, auxquels s’ajoutent des frais de 5 $ US pour les personnes qui ne résident pas dans l’État de New York.
Le parc est ouvert toute l’année du lever au coucher du soleil, mais le célèbre sentier de la gorge est accessible entre la mi-mai et le mois d'octobre, selon les conditions météorologiques.
Pour une escapade qui combine randonnée, cascades et décor grandiose sans avoir à parcourir des milliers de kilomètres, difficile de ne pas ajouter cet endroit à sa liste de prochains road trips.
Le Watkins Glen State Park
Coût : 10 $ US par véhicule
Quand : De mi-mai à mi-octobre 2026, selon les conditions météorologiques
Adresse : 1009 N. Franklin St., Watkins Glen, NY (États-Unis)
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