Ta pension de la Sécurité de la vieillesse arrive cette semaine et ça peut atteindre 817 $

Un montant qui fait une vraie différence dans le budget de bien des gens! 💰

De l'argent canadien.

Jusqu'à 817 $ versés cette semaine avec la pension de la Sécurité de la vieillesse de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu as 65 ans ou plus et tu touches la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)? Bonne nouvelle : le prochain versement administré par l'Agence du revenu du Canada (ARC) tombe cette semaine, et pour plusieurs personnes, le montant peut franchir le cap des 800 $.

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Dans la plupart des cas, l'inscription à la SV se fait automatiquement à partir de ta déclaration de revenus. Si tu n'as pas encore reçu de confirmation, il vaut mieux faire une demande rapidement pour éviter de manquer des versements auxquels tu as droit.

Le critère de base est d'avoir 65 ans ou plus. Si tu espérais toucher quelconque somme du haut de tes 20, 30 ou 43 ans, tu devrais t'armer de patience. Mais d'autres conditions s'appliquent selon ta situation. Si tu vis au Canada, par exemple, tu dois être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, et avoir habité au pays pendant au moins 10 ans après tes 18 ans.

Si tu résides à l'extérieur du Canada, les exigences sont un peu plus strictes : il faut avoir détenu la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente avant de quitter le pays, et y avoir vécu au minimum 20 ans après l'âge de 18 ans.

Par ailleurs, si ton revenu net annuel dépasse le seuil fixé par le gouvernement fédéral, ton montant de la SV pourrait être réduit, voire récupéré en totalité.

Combien peux-tu recevoir?

Les montants en vigueur pour le trimestre d'avril à juin 2026 ont été légèrement revus à la hausse en raison de l'indexation. Voici les prestations maximales :

  • De 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ par mois (pour un revenu annuel inférieur à 148 451 $);
  • 75 ans et plus : jusqu'à 817,36 $ par mois (pour un revenu annuel inférieur à 154 196 $).

Le premier versement est habituellement émis le mois suivant ton 65e anniversaire.

Sache que pour le trimestre de juillet à septembre, les montants maximaux augmenteront de 1,2 %, passant respectivement de 751,96 $ et 827,18 $ par mois.

Quand est prévu le versement de la SV?

Le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour le mois de juin sera déposé dans ton compte le 26 juin. Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant seront versés à cette même date.

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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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