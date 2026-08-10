6 voyages tout inclus dans le Sud de 1195$ à 1465$ au départ de Montréal (sans Cuba)
Un dernier voyage avant l'automne?
Septembre, ça peut être une bonne période pour voyager dans le Sud à prix plus doux : les foules de l'été sont reparties et les forfaits tout inclus au départ de Montréal ont tendance à être plus abordables qu'en pleine saison estivale. Impossible de garantir un voyage sans aucun imprévu à cette période de l'année, mais si ça ne te dérange pas de vérifier la météo et de composer avec un peu plus de sargasses, voici six options qui valent le détour, direction la République dominicaine, le Mexique ou le Panama, entre 1 195 $ et 1 465 $ par personne.
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Envie de relaxer en bord de mer ou plutôt d'un séjour plus mouvementé? Il y en a pour tous les goûts. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'on s'est assuré de t'offrir des options allant jusqu'à 5 étoiles!
Punta Cana - République dominicaine
Le parc aquatique du Grand Sirenis Punta Cana Resort.
Hôtel : Grand Sirenis Punta Cana Resort ( ⭐⭐⭐⭐½)
Prix : 1 465 $ par adulte en occupation double
Date : Du 9 au 16 septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si tes vacances idéales impliquent davantage d'action que de longues journées passées uniquement sur une chaise longue, ce complexe pourrait t'intéresser. Son gros atout est le Sirenis Aquagames, un parc aquatique avec de grandes glissades colorées et un espace sur le thème des pirates pour les plus jeunes.
Les familles peuvent aussi remplir leurs journées avec une variété d'activités sportives et éducatives, tandis que les options de restauration permettent de passer des saveurs locales aux mets tex-mex ou japonais. Le tout se trouve dans un décor tropical entouré de cocotiers et donnant sur une plage de sable doré.
Puerto Plata - République dominicaine
La piscine du Emotions By Hodelpa Puerto Plata à Puerto Plata.
Hôtel : Emotions By Hodelpa Puerto Plata (⭐⭐⭐⭐½)
Prix : 1 195 $ par adulte en occupation double
Date : Du 17 au 24 septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Difficile de s'ennuyer dans ce complexe si tu aimes alterner entre baignade et activités. En plus de profiter de la plage de sable doré et des piscines, tu peux t'essayer au tennis, au tir à l'arc, aux cages de frappeur ou encore au mur d'escalade.
Les plus jeunes ont aussi leur propre miniclub, tandis qu'une piscine est réservée aux adultes. Côté repas, les différents restaurants permettent notamment de goûter à des spécialités italiennes, mexicaines et dominicaines. Une option intéressante si tu recherches un tout inclus qui combine moments de détente et journées bien remplies.
Riviera Maya - Mexique
La piscine du Viva Azteca by Wyndham dans la Riviera Maya.
Hôtel : Viva Azteca by Wyndham (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 275 $ par adulte en occupation double
Date : Du 10 au 17 septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Tu n'as pas nécessairement à choisir entre une semaine à la plage et l'envie de sortir explorer les environs avec cette option. Le Viva Azteca by Wyndham se trouve près du centre-ville de Playa del Carmen, tout en donnant accès à une plage de sable blanc où tu peux profiter du soleil ou essayer des sports nautiques non motorisés.
Pour bouger autrement, des activités comme le yoga, le trapèze et l'escalade sont offertes au Viva Wyndham Maya voisin, dont les installations sont accessibles aux personnes séjournant au complexe. Les familles peuvent aussi compter sur un miniclub, puis terminer la journée autour d'un repas mexicain ou d'une pizza cuite au four dans l'un des restaurants.
Playa Blanca - Panama
Le Playa Blanca Hotel and Resort est situé au bord de la plage au Panama.
Hôtel : Playa Blanca Hotel and Resort All Inclusive Panama (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 225 $ par adulte en occupation double
Date : Du 4 au 11 septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Avec son minizoo, ses installations aquatiques et ses suites pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes, ce complexe a plusieurs atouts pour un voyage en famille. Les enfants peuvent notamment profiter du toboggan aquatique et observer des animaux et des oiseaux tropicaux, tandis que les adultes peuvent relaxer à la plage ou près de la piscine avec bar.
Côté repas, les choix passent des spécialités panaméennes aux plats italiens et aux fruits de mer. Des spectacles à l'amphithéâtre permettent aussi de prolonger les journées une fois le soleil couché, le tout dans un complexe directement au bord de la plage de Playa Blanca.
Playa Blanca - Panama
Le Gran Evenia Bijao propose plusieurs piscines dans un décor tropical face à l'océan.
Hôtel : Gran Evenia Bijao (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 265 $ par adulte en occupation double
Date : Du 11 au 18 septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Les piscines en cascade et les glissades d'eau donnent déjà le ton dans ce resort où les journées peuvent facilement alterner entre baignade, activités et moments de détente. Les enfants ont accès à un miniclub avec des activités quotidiennes, tandis qu'un club avec des stations de jeux est prévu pour les ados.
Pour changer de rythme, tu peux profiter de la plage de Santa Clara, réserver un soin au spa ou essayer un cours de mise en forme. Plusieurs options sont aussi proposées pour les repas, notamment des spécialités méditerranéennes et japonaises ainsi que des fruits de mer. Le complexe offre également des chambres avec vue sur l'océan Pacifique ou les montagnes.
Riviera Maya - Mexique
Le Royalton Riviera Cancun est installé directement au bord d'une plage de sable blanc.
Hôtel : Royalton Riviera Cancun An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino (⭐⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 395 $ par adulte en occupation double
Date : Du 10 au 17 septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Ce tout inclus mise sur une formule haut de gamme avec plusieurs façons de décrocher, que ce soit sur sa plage de sable blanc, au bord de l'une de ses piscines ou avec un soin au Royal Spa. Les familles y trouvent aussi leur compte grâce aux espaces conçus spécialement pour les enfants et les ados, dont une aire de jeux aquatiques.
Si tu préfères bouger, des cours de yoga et des entraînements sur la plage font partie des options. À l'heure de manger, les restaurants proposent entre autres des spécialités mexicaines et italiennes ainsi que des steaks, et tu peux terminer la journée dans une suite spacieuse avec service aux chambres offert en tout temps.
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