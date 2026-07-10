7 voyages d'été tout inclus dans le Sud de 1002$ à 1365$ au départ de Montréal (sans Cuba)
On a cherché les meilleures destinations à bon prix!
Juillet, août, septembre : c'est aussi en plein cœur de la saison des ouragans et des sargasses dans les Caraïbes, ce qui peut parfois brouiller les plans de voyage dans le Sud. Impossible de te garantir un été sans aucun imprévu, mais certaines destinations s'en tirent généralement mieux que d'autres côté algues et intempéries. On a ciblé ces options pour maximiser tes chances de profiter du soleil sans trop de mauvaise surprise sur la plage. Au menu : sept forfaits tout inclus au départ de Montréal, direction la Jamaïque ou la République dominicaine, entre 1 002 $ et 1 365 $ par personne
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Envie de relaxer en bord de mer ou plutôt d'un séjour plus mouvementé? Il y en a pour tous les goûts. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'on s'est assuré de t'offrir des options allant jusqu'à 5 étoiles!
La Romana - République dominicaine
Le HM Alma de Bayahibe, un resort réservé aux adultes avec piscines au bord de la mer des Caraïbes.
Hôtel : HM Alma de Bayahibe (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 275 $ par adulte en occupation double
Date : Du 27 août au 3 septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Réservé aux adultes, ce resort est un excellent choix pour décrocher dans une ambiance paisible face aux eaux turquoise de la mer des Caraïbes. Entre les quatre piscines, les espaces aménagés au bord de l'eau et les nombreuses chaises longues, il est facile de passer une journée entière à profiter du soleil.
Quand tu as envie de varier les plaisirs, tu peux participer à des cours de yoga, d'aquagym, de Zumba ou d'aérobie, essayer des ateliers de confection de sushis, de cocktails dominicains ou même assister à des démonstrations de massage. Les soirées se poursuivent avec des spectacles, des DJ et des événements thématiques. Côté repas, les cinq restaurants, dont plusieurs à la carte proposant notamment des saveurs italiennes et japonaises, permettent de changer de cuisine tout au long de la semaine.
Negril - Jamaïque
Les piscines du Samsara Cliff Resort surplombent les eaux turquoise de Negril.
Hôtel : Samsara Cliff Resort (⭐⭐⭐)
Prix : 1 255 $ par adulte en occupation double
Date : Du 14 au 21 juillet 2026
Pourquoi tu dois y aller : Installé au sommet des falaises de Negril, ce tout petit hôtel boutique de 70 chambres mise sur une ambiance paisible où il est facile de décrocher. Entre les trois piscines avec vue sur la mer, les couchers de soleil spectaculaires et les coins aménagés pour relaxer, tout est réuni pour ralentir le rythme. Les plus aventureux.euses peuvent essayer le saut de falaise ou la plongée avec tuba, tandis que le restaurant sert des plats internationaux et des saveurs jamaïcaines. En soirée, le bar au bord de la piscine est l'endroit parfait pour siroter un cocktail en admirant la mer des Caraïbes.
Puerto Plata - République dominicaine
Le BlueBay Villas Doradas propose une ambiance paisible directement au bord de la plage.
Hôtel : BlueBay Villas Doradas (⭐⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 365 $ par adulte en occupation double
Date : Du 11 au 18 août 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si ton idée des vacances parfaites, c'est un hôtel réservé aux adultes où tout est pensé pour ralentir le rythme, celui-ci risque de te plaire. Entre les restaurants à la carte, le buffet international et les bars répartis un peu partout sur le site, il est facile de passer la journée sans avoir à quitter le complexe. Quand tu as envie de bouger, tu peux t'inscrire à un cours de danse ou de cocktails, essayer la voile, le kayak ou la plongée, puis terminer la journée avec un verre au bar de la plage ou au swim-up bar. Les trois piscines et la plage de sable blanc complètent le décor pour une semaine de détente sous le soleil dominicain.
Puerto Plata - République dominicaine
Le Senator Puerto Plata Hotel offre plusieurs piscines et un accès direct à la plage de la baie de Maimón.
Hôtel : Senator Puerto Plata Hotel (⭐⭐⭐⭐ 1/2)
Prix : 1 279 $ par adulte en occupation double
Date : Du 19 au 26 août 2026
Pourquoi tu dois y aller : Entre la plage bordée de palmiers, les trois grandes piscines et les montagnes verdoyantes qui entourent la baie de Maimón, cet hôtel offre un décor propice au repos. Tu pourras aussi profiter de six restaurants, de trois bars et d'un accès aux installations du Playabachata Resort situé tout près. Ajoute à ça un observatoire avec vue sur la mer, un spa, des massages sur la plage et une promenade qui mène jusqu'au port d'Amber Cove, et tu obtiens une escapade où détente et découvertes se côtoient à merveille.
La Romana - République dominicaine
Le Bahia Principe Explore La Romana est installé directement sur la plage de Mortero.
Hôtel : Bahia Principe Explore La Romana (⭐⭐⭐⭐ 1/2)
Prix : 1 329 $ par adulte en occupation double
Date : Du 15 au 22 septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Niché à l'écart des grandes zones touristiques, cet hôtel est idéal pour celles et ceux qui recherchent une semaine de détente dans un décor tropical. Entre la vaste piscine, la plage aux eaux calmes, le quai parfait pour admirer les couchers de soleil et les nombreuses activités comme le mini-golf, le volleyball ou les sports nautiques, les journées passent vite. Les familles apprécieront aussi le club pour enfants, tandis que les adultes pourront profiter du spa, du casino, des six restaurants et des nombreux bars pour varier les plaisirs tout au long du séjour.
Cabarete - République dominicaine
Le Viva Tangerine by Wyndham propose une grande piscine en bord de mer, au cœur de Cabarete.
Hôtel : Viva Tangerine by Wyndham (⭐⭐⭐⭐)
Prix : 1 331 $ par adulte en occupation double
Date : Du 13 au 20 août 2026
Pourquoi tu dois y aller : Ce complexe te permet de profiter pleinement de l'une des destinations les plus réputées des Caraïbes pour les sports nautiques. Tu peux t'initier à la planche à voile ou au surf cerf-volant, relaxer au bord de la piscine ou sur la plage, puis terminer la journée autour d'un bon repas dans l'un des restaurants du site. Les familles y trouveront aussi leur compte grâce au miniclub, aux programmes pour enfants et aux nombreuses initiatives écoresponsables mises en place par l'hôtel.
Puerto Plata – République dominicaine
Vue des piscines principales d’un hôtel dans le Sud, avec une ambiance tropicale et la plage accessible à quelques pas.
Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️1/2)
Prix : 1 002 $ par adulte en occupation double
Date : Du 25 août au 1er septembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Impossible de s'ennuyer dans ce complexe grâce à l'impressionnant choix d'activités proposées. Tu peux passer d'une baignade dans l'une des piscines à une partie de minigolf, t'essayer au tir à l'arc, au tennis ou encore profiter des sports nautiques avant de terminer la journée par un spectacle en soirée.
Quand vient le moment de relaxer, le décor tropical fait tout le travail. Entre la plage bordée de palmiers, le spa, les nombreux espaces de détente et les bars répartis sur le site, il est facile de ralentir le rythme et de profiter pleinement du soleil des Caraïbes.
Les repas sont tout aussi variés que les activités. Restaurants à la carte, buffets et collations permettent de changer de cuisine au fil du séjour, ce qui rend chaque journée un peu différente sans avoir à quitter le complexe.
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