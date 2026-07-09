Carte de crédit en voyage : 4 choses à vérifier avant de partir en vacances cet été

Si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises à l'étranger! 👀

Un passeport canadien, de l'argent canadien et une carte de crédit.

Il y a plusieurs choses à vérifier en lien avec ta carte de crédit avant de partir en voyage à l'étranger.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

L'été bat son plein et, avec lui, la période des grands départs en vacances. Que tu utilises une carte de crédit haut de gamme ou plus modeste, peu importe l'institution financière, certaines vérifications s'imposent avant de faire tes valises et de boucler ta ceinture dans l'avion pour partir en voyage, question d'éviter les mauvaises surprises une fois à destination.

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Le principe de base demeure le même, peu importe la carte de crédit : pour en tirer pleinement profit, le mieux est de rembourser ton solde en entier chaque mois. Autrement, les intérêts s'accumulent rapidement et peuvent gruger les économies que tu avais prévues pour ton voyage.

D'ailleurs, si tu envisages de changer de carte avant ton départ, sache que plusieurs plateformes spécialisées publient chaque année des classements des meilleures cartes de crédit offertes au Canada, notamment pour les personnes qui voyagent fréquemment.

Plus besoin d'aviser ta banque de ton départ

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est généralement plus nécessaire de contacter ta banque ou ta caisse pour l'aviser que tu quittes le pays. C'est du moins ce qu'indiquent la plupart des institutions financières sur leur site Web.

La Banque TD explique que ses outils de détection peuvent repérer une opération douteuse, peu importe où elle est effectuée. De son côté, Desjardins affirme surveiller en tout temps les transactions suspectes, tant au Canada qu'à l'étranger.

Concrètement, si une opération inhabituelle est détectée sur ton compte, une alerte pourrait t'être envoyée par message texte au numéro inscrit à ton dossier. Mieux vaut donc t'assurer que tes coordonnées sont à jour avant ton départ.

Si tu prévois utiliser une carte SIM locale une fois sur place, pense aussi à ajuster les paramètres de sécurité de ton compte afin de continuer à recevoir ces alertes.

Les frais de conversion de devise

Déjà que le dollar canadien n'est pas au sommet de sa forme, notamment face au dollar américain et à l'euro, les frais de conversion de devises lors d'achats effectués à l'étranger sont loin d'être négligeables.

Alors que certaines institutions financières n'en facturent aucun, la majorité appliquent des frais de conversion se situant généralement entre 2,5 % et 3 % par transaction.

Par exemple, Desjardins et la Banque Nationale ajoutent des frais de conversion de 2,5 % aux achats effectués en devises étrangères avec leurs cartes de crédit.

Si tu cherches à éviter ces frais, la plateforme de comparaison Milesopedia a publié un classement des meilleures cartes de crédit sans frais de conversion de devises.

Tes assurances voyage

Si ton employeur n'en offre pas, il se peut que ta carte de crédit comprenne déjà une certaine protection, que ce soit en cas de problème de santé, de bagages perdus, volés ou retardés, ou encore pour la location d'une voiture. Selon la carte que tu détiens, tu pourrais déjà être couvert pour plusieurs imprévus.

Au Québec, les personnes couvertes par le régime public d'assurance maladie n'ont généralement pas à payer pour les soins médicalement nécessaires. À l'étranger, toutefois, une urgence médicale pourrait rapidement entraîner une facture de plusieurs milliers de dollars.

Le gouvernement du Canada rappelle d'ailleurs régulièrement, dans ses pages consacrées aux « conseils aux voyageurs », l'importance de bien s'informer avant un séjour à l'étranger.

Dans certains pays, des établissements de santé pourraient même refuser de traiter une personne sans preuve d'assurance ou sans paiement immédiat.

L'accès à un salon VIP à l'aéroport Montréal-Trudeau

Si tu ne le savais pas déjà, sache que ta carte de crédit te donne peut-être accès gratuitement à un salon VIP ou à un café d'aéroport, notamment à l'aéroport Montréal-Trudeau ou ailleurs au Canada. Certains salons demeurent toutefois payants.

Par exemple, la Mastercard World Elite de la Banque Nationale donne accès au Salon Banque Nationale de YUL. De son côté, le Salon Odyssée Desjardins est accessible aux personnes titulaires d'une carte de crédit Desjardins de la gamme Odyssée ou d'une Visa Platine.

Selon le salon, tu pourrais également profiter de plusieurs commodités, comme des douches, des aires de détente, des espaces de travail et une connexion Wi-Fi haute vitesse.


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Québec Canada Voyage
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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