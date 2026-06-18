Voici 6 des meilleures cartes de crédit pour le plein d'essence au Québec en 2026
On prend TOUTES les économies possibles à la pompe. 🤑
Ce n’est un secret pour personne : tout coûte cher, jusqu'à ton plein d'essence, au Québec. Peut-être te demandes-tu quelle serait la carte de crédit la plus avantageuse lorsque vient le temps de passer au cash et ravitailler ta voiture. Ça tombe bien, puisqu'un récent palmarès 2026 des meilleures cartes de crédit au Canada à cet effet est disponible et il y a du choix.
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Les personnes qui possèdent une voiture à essence le savent : faire le plein peut rapidement gruger une part importante du budget mensuel. Heureusement, les programmes de récompenses ne se limitent pas à l'épicerie.
La plateforme de comparaison Money.ca a passé au crible plus de 200 cartes et quelque 27 000 données pour identifier les meilleures offres disponibles sur le marché.
Pour estimer la valeur annuelle de chaque carte, la plateforme a tenu compte des habitudes de dépenses moyennes des ménages canadiens, calculant ainsi les récompenses qu'une famille typique pourrait accumuler à la pompe en une année en faisant de la carte son principal moyen de paiement.
Meilleure carte de crédit en général pour le plein d'essence
Destinée aux personnes qui prennent souvent la route, elle offre une remise de 3 % sur les achats d’essence, soit l’équivalent de 3 $ pour chaque tranche de 100 $ dépensée.
- Frais annuels : 0 $
- Prime de bienvenue : 5 % de remise en argent
- Valeur la première année : 401 $
- Valeur annuelle estimée : 276 $
- Taux d’intérêt : 21,99 % sur les achats
La carte ne comporte également aucuns frais annuels. À cela s’ajoute une remise de 3 % sur les achats d’épicerie ainsi qu’une remise de 1 % sur les paiements préautorisés.
Meilleure carte de crédit pour un plein d'essence chez Esso
Sans frais annuels, la PC World Elite Mastercard est le choix idéal pour celles et ceux qui font régulièrement le plein dans les stations Esso et Mobil de la province ou ailleurs au pays, grâce à son taux de cumul de points parmi les plus avantageux du marché.
- Frais annuels : 0 $
- Valeur la première année : 438 $
- Valeur annuelle estimée : 0 $ (les récompenses compensent entièrement les frais)
- Taux d'intérêt : 21,99 % sur les achats
Pourquoi elle se démarque : la carte génère 30 points PC Optimum par litre d'essence chez Esso et Mobil, un taux de cumul supérieur à bien des cartes avec frais annuels, dit-on. Le tout est échangeable chez les bannières Provigo et Pharmaprix et autres partenaires PC Optimum.
Meilleure carte de crédit pour le plein d'essence chez Petro-Canada
Cette carte récompense particulièrement les adeptes des stations Petro-Canada grâce à des économies directes à la pompe et un programme de points bonifiés, dit Money.ca.
- Frais annuels : 120 $
- Prime de bienvenue : jusqu'à 70 000 points Avion (valeur voyage d'environ 1 500 $, offre valide jusqu'au 15 juillet 2026)
- Valeur la première année : 1 713 $
- Valeur annuelle estimée : 213 $
- Taux d'intérêt : 21,99 % sur les achats
Pourquoi elle se démarque : en liant la carte à un compte Petro-Points, les titulaires économisent 3 ¢/litre à la pompe dans les stations Petro-Canada et accumulent 20 % de points Petro-Points supplémentaires sur leurs achats.
Meilleure carte de crédit pour le plein d'essence chez Costco
La carte CIBC Costco Mastercard est réservée aux membres du géant de la vente en gros. Sans frais annuels, elle combine remises en argent compétitives et avantages exclusifs, bien que l'adhésion Costco reste évidemment requise.
- Frais annuels : 0 $
- Valeur la première année : 336 $
- Valeur annuelle estimée : 0 $ (les récompenses absorbent entièrement les coûts)
- Taux d'intérêt : 21,75 % sur les achats
Pourquoi elle se démarque : les membres Costco obtiennent 3 % de remise en argent à la pompe des stations-service Costco ainsi que dans les restaurants, et 2 % dans toutes les autres stations-service et bornes de recharge pour véhicules électriques.
La carte tient également lieu de carte de membre Costco, évitant ainsi d'avoir à transporter deux cartes distinctes.
Meilleure carte de crédit pour un plein d'essence Canadian Tire
Idéale pour les habitué.e.s de l'écosystème Canadian Tire, cette carte sans frais annuels permet d'accumuler des récompenses à un taux avantageux dans une dizaine de bannières partenaires, en plus d'offrir des économies directes à la pompe.
- Frais annuels : 0 $
- Prime de bienvenue : aucune
- Valeur la première année : 198 $
- Taux d'intérêt : entre 21,99 % et 25,99 % sur les achats
Pourquoi elle se démarque : les titulaires accumulent 4 % en Argent Canadian Tire sur les achats effectués chez Canadian Tire, L'Équipeur, Atmosphere, Party City et autres bannières partenaires. À la pompe, chaque plein dans les stations Gas+ et Petro-Canada rapporte 5 ¢/litre, tandis que les achats d'épicerie génèrent 1,5 % de remise.
Meilleure carte de crédit pour un plein d'essence chez Ultramar
Elle se distingue par des taux de remise parmi les plus généreux du marché sur les dépenses du quotidien, assortis d'une prime de bienvenue particulièrement attrayante.
- Frais annuels : 120 $ (remboursés la première année)
- Prime de bienvenue : 10 % de remise en argent sur les achats nets des quatre premiers relevés, jusqu'à 2 000 $ de dépenses
- Valeur la première année : 878 $
- Taux d'intérêt : 21,99 % sur les achats
Pourquoi elle se démarque : les titulaires accumulent 4 % de remise sur l'épicerie, l'essence et les bornes de recharge pour véhicules électriques, et 2 % sur les transports, les restaurants et les paiements récurrents. Tous les autres achats donnent droit à 1 %.
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