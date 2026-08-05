Voici les 14 emplois les mieux payés au Canada actuellement
Ça paie entre 120 000 $ et 350 000 $! 🤑
Le salaire demeure souvent le critère qui fait pencher la balance, lorsque vient le temps de choisir ou de changer de carrière, même si les conditions de travail comptent aussi. Et encore une fois, ce sont les professions les plus lucratives du domaine de la santé qui dominent le classement.
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C’est du moins ce que révèle la plateforme spécialisée Immigration.ca. Dans un billet publié le 23 juillet dernier, son fondateur et président, le Québécois Colin R. Singer, dresse la liste des 20 emplois les mieux rémunérés au pays pour 2026, des postes susceptibles d’attirer une main-d’œuvre qualifiée de l’extérieur du Canada.
Selon Immigration.ca, les secteurs de la santé, de la haute direction, du génie, du droit, des technologies et de la finance regroupent systématiquement les postes les mieux payés au pays, particulièrement ceux qui exigent une formation poussée, une spécialisation avancée et plusieurs années d’expérience.
C’est un poste lié à la santé qui trône au sommet cette année : l’orthodontiste. Grosso modo, ces spécialistes diagnostiquent et corrigent les problèmes d’alignement des dents et de la mâchoire à l’aide d'appareils orthodontiques, d'aligneurs transparents ou de dispositifs sur mesure, en collaboration étroite avec les dentistes généralistes.
L'année dernière, c'était l'anesthésiste qui dominait le classement; le poste se retrouve maintenant en deuxième place, suivi de près par le ou la psychiatre. Les chirurgiens et chirurgiennes ainsi que les cardiologues complètent le top 5, toujours dominé par la médecine spécialisée.
Voici 14 des 20 emplois les mieux payés au Canada en 2026 :
- Orthodontiste – 350 000 $ et plus
- Anesthésiste – 340 000 $
- Psychiatre – 330 000 $
- Chirurgien ou chirurgienne – 300 000 $ et plus
- Cardiologue – 300 000 $
- Médecin de famille ou omnipraticien.ne – 250 000 $
- Dentiste – 200 000 $ et plus
- Cadre supérieur.e (haute direction) – 150 000 $ et plus
- Directeur ou directrice de l'ingénierie – 140 000 $
- Pilote de ligne – 130 000 $
- Avocat ou avocate – 130 000 $
- Directeur ou directrice des systèmes informatiques – 130 000 $
- Directeur ou directrice financier.ère – 120 000 $
- Ingénieur ou ingénieure pétrolier ou minier – 120 000 $
À noter que les salaires varient en fonction de l'employeur et de la région où tu vis, que ce soit dans une province ou un territoire. Ces chiffres ne sont pas garantis à ton embauche.
Pour la liste complète des 20 emplois, c'est par ici.
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