Voici le top 10 des emplois avec le plus de postes à combler au Québec en 2026
Certains demandent peu d'études. 👀
Si tu cherches un emploi au Québec ou que tu penses à un changement de carrière, les chiffres publiés par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) pourraient t'intéresser. Au premier trimestre de 2026, on compte environ 28 600 postes vacants pour les dix professions les plus en demande dans la province.
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Le secteur de la santé domine d'ailleurs le classement. En plus du personnel infirmier, qui occupe le premier rang, les aides-infirmières, aides-soignantes et préposées aux bénéficiaires figurent aussi parmi les professions les plus recherchées, avec 4 261 postes vacants.
Mais ce ne sont pas seulement les emplois en santé qui peinent à trouver preneur. Les serveurs et serveuses au comptoir, les aides de cuisine et le personnel de soutien assimilé totalisent 4 909 postes vacants, ce qui en fait le deuxième groupe le plus en demande au Québec.
Du côté de la petite enfance, les éducatrices et éducateurs ainsi que les aides-éducatrices et aides-éducateurs comptent 2 743 postes à combler, un chiffre qui illustre une pénurie bien documentée dans ce milieu.
Parmi les professions qui figurent dans ce classement, certaines sont accessibles sans diplôme universitaire, notamment dans les secteurs du commerce de détail et de la restauration.
Voici le portrait complet des 10 professions avec le plus de postes vacants au Québec au premier trimestre 2026 :
- Personnel infirmier autorisé et infirmières et infirmiers psychiatriques : 4 922
- Serveurs et serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé : 4 909
- Aides-infirmières, aides-soignantes et préposées aux bénéficiaires : 4 261
- Vendeurs et vendeuses en commerce de détail : 2 763
- Éducatrices et éducateurs et aides-éducatrices et aides-éducateurs de la petite enfance : 2 743
- Conductrices et conducteurs de camions de transport : 2 211
- Travailleuses et travailleurs des services sociaux et communautaires : 1 882
- Adjointes et adjoints administratifs : 1 722
- Garnisseurs et garnisseuses de tablettes, commis et préposées aux commandes en magasin : 1 635
- Cuisinières et cuisiniers : 1 553
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