Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 9 $ et c'est un « must » pour organiser ta cuisine

Avoir une place pour chaque chose? OUI!

La façade d'un IKEA.

IKEA vend un accessoire d'organisation de cuisine utile pour moins de 10 $.

TSableaux | Dreamstime
Éditrice Junior

Ce ne sont pas toutes les cuisines qui disposent du rangement adéquat pour tout bien ranger à sa place. Si tu dois jouer à Tetris pour être en mesure de placer tes aliments, tes vitamines, tes suppléments, ta vaisselle, tes contenants réutilisables, tes ustensiles et tous les autres trucs et machins qui se retrouvent dans tes armoires, on a une suggestion pour toi. Afin de maximiser le rangement sans remplacer tous les meubles de cuisine, IKEA propose une trouvaille à moins de 10 $ qui pourrait t'aider.

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La demi-étagère VARIERA est conçue pour ajouter un niveau de rangement à l'intérieur des armoires ou directement sur une tablette. Elle permet de profiter de l'espace en hauteur pour ranger davantage de verres, de bols, d'épices ou d'autres articles du quotidien, tout en gardant une meilleure vue sur le contenu de l'armoire.

La demi-\u00e9tag\u00e8re VARIERA en vente chez IKEA. Droite : La demi-\u00e9tag\u00e8re install\u00e9e dans une armoire de cuisine. La demi-étagère peut être utilisée seule ou combinée à une deuxième pour créer encore plus d'espace de rangement.IKEA

Ce qui est pratique aussi, c'est que tu peux combiner deux demi-étagères pour gagner encore plus d'espace, autant en hauteur qu'en largeur. Les plus petits modèles peuvent même être installés sur les plus grands pour rendre tes armoires encore plus faciles à organiser. En plus, plusieurs formats sont offerts, ce qui permet de choisir celui qui convient le mieux à ton espace.

À partir de 8,99 $ pour le modèle de 45,5 x 14 x 16 cm, cette demi-étagère affiche une note moyenne de 4,6 étoiles après plus de 6 000 évaluations. Plusieurs personnes disent qu'elle les aide à mieux organiser leurs cabinets, même pour ranger des plats plus lourds, tandis que d'autres apprécient le fait qu'elle libère de l'espace dans les petites cuisines.

Si tes armoires débordent de contenants de conservation, de tasses ou de vaisselle empilée, cette petite trouvaille IKEA pourrait bien t'aider à tout remettre en ordre sans te ruiner.

Demi-étagère VARIERA

Prix : À partir de 8,99 $

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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