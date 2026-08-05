Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ t'attendent ce mois-ci et voici quand
Ce versement pourrait faire sourire ton compte bancaire! 🤑
Si tu fais partie des personnes prestataires du Régime de rentes du Québec (RRQ), ça vaut la peine de surveiller ton compte bancaire. Retraite Québec effectue, comme tous les mois, son versement et tu pourrais recevoir jusqu’à 2 400 $.
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Petite précision si tu viens d’intégrer le marché du travail : le RRQ ne sert pas uniquement à financer ta retraite. Les cotisations prélevées directement sur ta paie donnent aussi accès à une protection en cas d’invalidité et prévoient un soutien financier pour tes proches en cas de décès.
Tu n’as aucune démarche à faire pour y adhérer, puisque les cotisations sont automatiquement prélevées dès ton premier chèque de paie.
C’est donc dire que ça aura valu la peine de travailler à la sueur de ton front, puisqu’à la retraite, tu récupères une somme qui ne peut que faire du bien à tes finances, surtout en ces temps où tout coûte cher.
Pourquoi le montant varie-t-il d’une personne à l'autre?
Il n'existe pas de montant fixe pour tout le monde. Ta rente est calculée à partir de trois critères : le nombre d'années où tu as cotisé, le total de tes revenus de travail déclarés au fil des ans, et surtout, l'âge auquel tu choisis de commencer à toucher tes prestations.
Une demande peut être faite dès 60 ans, mais attends-toi alors à une réduction permanente du montant. À 65 ans, tu touches la pleine rente à laquelle tes cotisations te donnent droit. Et si tu patientes jusqu'à 72 ans, le montant mensuel grimpe de façon importante.
Voici les seuils maximaux actuellement en vigueur, selon l'âge choisi :
- 60 ans : maximum de 964,90 $ par mois (64 % de la rente de référence);
- 65 ans : maximum de 1 507,65 $ par mois (rente complète);
- 72 ans : maximum de 2 394,15 $ par mois (158,8 % de la rente de référence).
Ce sont toutefois des plafonds. Dans les faits, la vaste majorité des prestataires reçoivent un montant inférieur, calculé au prorata de leurs cotisations réelles accumulées durant leur carrière.
Une fois 65 ans passés, si tu es toujours sur le marché du travail, cotiser au RRQ devient optionnel, autant pour toi que pour ton employeur.
Tu n'as pas encore fait ta demande?
Contrairement aux cotisations, qui sont automatiques, la rente elle-même n'est jamais versée sans que tu en fasses la demande. Il faut compter environ 12 semaines de traitement une fois ta demande soumise, alors mieux vaut t'y prendre à l'avance si tu approches de l'âge où tu veux commencer à toucher ta rente.
La demande peut se faire en ligne via Mon dossier sur le site de Retraite Québec, par la poste, ou en personne dans l'un de ses bureaux. Une fois amorcée, ta rente est versée automatiquement chaque mois, généralement le dernier jour ouvrable du mois.
Pour valider ton admissibilité ou explorer les autres programmes disponibles, consulte le site officiel de Retraite Québec.
Le versement d'août sera effectué le lundi 31 août.
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