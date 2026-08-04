Rappel majeur de fromages en grains populaires au Québec qui pourraient être contaminés
33 produits sont visés par ce rappel. Vérifie ton frigo avant de te cuisiner une poutine.
Encore une vérification à faire dans le frigo, cette fois-ci pour les adeptes de fromage en grains. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) rappelle 33 fromages cheddar blancs de marque Coaticook, qui pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.
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Le rappel, publié le 3 août 2026, touche uniquement des produits distribués au Québec par la populaire laiterie de l'Estrie. Voici la liste complète.
De nombreux fromages cheddar de la marque Coaticook sont rappelés au Québec.ACIA
Fromage en grains, blanc
- Nature — 50 g (CUP 59263500505)
- Nature, coupé 2x — 50 g (CUP 59263500529)
- Nature — 80 g (CUP 59263500826)
- Nature — 85 g (CUP 59263500857)
- Nature — 12 x 85 g (CUP 59263508518)
- Nature, coupé 2x — 85 g (CUP 59263500871)
- Nature — 200 g (CUP 59263502004)
- Aneth — 200 g (CUP 59263502004)
- Épicé — 200 g (CUP 59263502004)
- Hickory — 200 g (CUP 59263502004)
- Oignon — 200 g (CUP 59263502004)
- Aneth — 400 g (CUP 59263504008)
- Nature — 400 g (CUP 59263504008)
- Épicé — 400 g (CUP 59263504008)
- Hickory — 400 g (CUP 59263504008)
- Oignon — 400 g (CUP 59263504008)
- Nature — 600 g (CUP 59263506002)
- Carrousel (nature, aneth, épices, hickory, oignons) — 800 g (CUP 59263504008)
- Nature — 1 kg (CUP 59263510009)
- Nature, coupé 2x — 1 kg (CUP 59263510023)
- Nature — 2 kg (CUP 59263520008)
- Nature, coupé 2x — 2 kg (CUP 59263520022)
Tous ces formats portent la mention « À réfrigérer après le 24JL26 / meilleur avant 07AU26 ».
Fromage en bloc, blanc
- 50 g (CUP 59263600502)
- 180 g (CUP 59263601806)
- 320 g (CUP 59263603206)
- 2 x 320 g (CUP 59263606405)
- 1,15 kg (CUP 59263600250)
- 2,27 kg (CUP 59263600052)
Ces formats portent la mention « À réfrigérer après le 24JL2026 / meilleur avant 22OC26 ».
Fromage non salé et semi-pressé, blanc
- Non salé — environ 150 g (CUP 59263500017)
- Non salé — environ 200 g (CUP 59263500123)
- Non salé — environ 1 kg (CUP 59263500154)
- Semi-pressé — environ 200 g (CUP 59263500062)
- Semi-pressé — environ 1/4 meule (CUP 59263500055)
Ces derniers portent la mention « À réfrigérer après le 24JL2026 / meilleur avant 05AU26 ».
Si tu as un de ces fromages à la maison, ne le mange pas. Jette-le ou rapporte-le au magasin où tu l'as acheté. Le rappel a été déclenché par l'entreprise elle-même, et aucun cas de maladie n'a été signalé à ce jour.
Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même te rendre malade. Les symptômes possibles sont les vomissements, les nausées, la fièvre persistante, des douleurs musculaires, de violents maux de tête et des raideurs de la nuque.
Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.
Si tu crois avoir été malade après avoir consommé un de ces produits, communique avec ton fournisseur de soins de santé.
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