Costco a dévoilé ses aubaines d'épicerie du mois d'août et voici 16 des meilleurs deals

Il suffit d'être stratégique pour économiser!

La façade d'un Costco.

Les aubaines de circulaire d'août au Costco.

Billy Blume | Dreamstime
Éditrice Junior

Le Costco est l'un de ces endroits où il est facile de repartir avec un panier plus rempli que prévu. Heureusement, plusieurs produits sont actuellement en promotion dans la nouvelle circulaire, ce qui permet d'économiser sur des essentiels du garde-manger, tout en te préparant d'avance côté budget. Les rabais en question sont valides jusqu'au 16 août ou au 30 août 2026, selon les articles.

À lire également : Cette offre du Costco te rembourse 77 % du prix de ton adhésion - Voici comment l'obtenir

Pour savoir si ces spéciaux sont réellement avantageux, on a calculé le coût par portion, par capsule ou par 100 g. Voici les offres qui ont retenu notre attention.

Capsules K-Cup de café à torréfaction supérieure - McCafé

Bo\u00eete de 80 capsules K-Cup de caf\u00e9 \u00e0 torr\u00e9faction sup\u00e9rieure McCaf\u00e9.

Les capsules K-Cup de café McCafé en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 42,99 $ plutôt que 54,99 $, soit 12 $ de rabais (valide jusqu'au 16 août)

Prix par unité : Environ 0,54 $ / capsule

À environ 0,54 $ l'unité, le format de 80 capsules McCafé permet d'avoir une bonne réserve à la maison tout en profitant d'un rabais de 12 $. Si ta machine Keurig fonctionne presque tous les jours, c'est une option à considérer.

Cocktails sans alcool - Olé

Bo\u00eete de 18 cocktails sans alcool Ol\u00e9 aux saveurs Margarita, Ananas et Paloma.

Cocktails sans alcool Olé en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 22,35 $ plutôt que 28,35 $, soit 6 $ de rabais (valide jusqu'au 16 août)

Prix par unité : Environ 1,24 $ / canette

Que ce soit pour un BBQ, un pique-nique ou simplement pour avoir une boisson festive au frigo, cet assortiment de mocktails fait changement des boissons gazeuses. La caisse comprend 18 canettes offrant trois saveurs (margarita, ananas et paloma), miam!

Assortiment de barres protéinées - Pure Protein

Bo\u00eete de 18 barres prot\u00e9in\u00e9es Pure Protein aux saveurs chocolat et beurre d'arachide, chocolat de luxe et chocolat avec p\u00e9pites.

Assortiment de barres protéinées Pure Protein en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 19,99 $ plutôt que 25,99 $, soit 6 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 1,11 $ / barre

Les collations protéinées peuvent vite coûter cher lorsqu'on les achète à l'unité. Avec cette boîte de 18 barres, chacune revient à un peu plus de 1 $, ce qui en fait un choix intéressant pour les lunchs, les journées chargées ou une collation après l'entraînement.

Assortiment de boissons énergisantes Vibes - Celsius

Bo\u00eete de 18 canettes de boissons \u00e9nergisantes p\u00e9tillantes Celsius Vibes aux saveurs vari\u00e9es.

Assortiment de boissons énergisantes Celsius Vibes en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 24,35 $ plutôt que 30,35 $, soit 6 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 1,35 $ / canette

Les amateurs et amatrices de Celsius savent que ces boissons ne sont pas données lorsqu'elles sont achetées au dépanneur. Ce format de 18 canettes permet de faire des réserves tout en offrant un coût avantageux.

Mini barres de fruits - That's it

Sac de 24 mini barres de fruits That's it faites avec seulement deux ingr\u00e9dients.

Mini barres de fruits That's it en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 16,99 $ plutôt que 21,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 0,71 $ / barre

Quand une petite fringale se fait sentir, ces mini barres sont faciles à inclure dans un sac ou une boîte à lunch. Composées de seulement deux ingrédients, elles reviennent à environ 0,71 $ chacune avec la promotion, ce qui en fait une option pratique pour les collations de la semaine.

Assortiment de croustilles - Frito-Lay

Bo\u00eete de 54 sacs de croustilles Frito-Lay comprenant des Lay's, Doritos, Ruffles et Cheetos.

Assortiment de croustilles Frito-Lay en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 19,99 $ plutôt que 24,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 0,37 $ / sac

Remplir le garde-manger pour les lunchs ou éviter les dépenses de cravings au dépanneur devient facile avec cette boîte de 54 sacs de chips. Entre les Doritos, les Lay's, les Ruffles et les Cheetos, il y a de quoi plaire à tout le monde.

Ramen épicé à la carbonara Buldak - Samyang

Bo\u00eete de 6 ramens instantan\u00e9s Buldak Carbonara de Samyang.

Ramen épicé à la carbonara Buldak de Samyang en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 9,99 $ plutôt que 14,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 1,67 $ / bol

Les célèbres nouilles Buldak continuent de faire fureur, et cette promo risque d'intéresser les fans. Le paquet de six revient à environ 1,67 $ par portion, ce qui est pratique pour satisfaire une envie de ramen spicy sans payer le plein prix.

Tortellinis arc-en-ciel aux sept fromages - Olivieri

Emballage de tortellinis frais arc-en-ciel Olivieri farcis de sept fromages.

Tortellinis arc-en-ciel aux sept fromages Olivieri en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 12,99 $ plutôt que 17,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 0,58 $ / 100 g

Les soirs où tu veux préparer un repas rapidement, ces tortellinis peuvent vraiment faire l'affaire. Le format de 2,25 kg permet d'en cuisiner pour plusieurs repas. Il ne reste qu'à ajouter une sauce et quelques légumes pour le souper.

Yogourt grec 3 % - Oikos

Emballage de 24 yogourts grecs Oikos 3 % aux saveurs vari\u00e9es.

Yogourt grec 3 % Oikos en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 14,99 $ plutôt que 19,49 $, soit 4,50 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 0,62 $ / yogourt

Difficile de manquer de collations avec un format de 24 yogourts. Que ce soit pour les lunchs, les déjeuners ou une petite faim en soirée, n'hésite pas à faire le plein à bon prix.

Gruau rapide - Quaker

Bo\u00eete de 5,16 kg de gruau rapide Quaker \u00e0 grains entiers.

Gruau rapide Quaker en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 9,49 $ plutôt que 11,99 $, soit 2,50 $ de rabais (valide jusqu'au 16 août)

Prix par unité : Environ 0,18 $ / 100 g

Ce n'est peut-être pas le produit le plus spectaculaire du Costco, mais c'est certainement un des plus économiques. À environ 0,18 $ le 100 g, ce gros format de 5,16 kg permet de préparer une foule de déjeuners à petit prix tout en profitant d'un rabais supplémentaire.

Assortiment de compotes de fruits biologiques - GoGo squeeZ

Bo\u00eete de 28 pochettes de compote de fruits biologiques GoGo SqueeZ aux saveurs vari\u00e9es.

Assortiment de compotes biologiques GoGo squeeZ en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 0,54 $ / pochette

Les pochettes de compote disparaissent souvent à vitesse grand V dans les lunchs. Avec 28 sachets dans la boîte, c'est le genre d'achat qu'on est bien content d'avoir fait quand vient le temps de préparer les collations de la semaine.

Avocat écrasé biologique - Wholly Avocado

Bo\u00eete de 12 portions individuelles d'avocat \u00e9cras\u00e9 biologique Wholly Avocado.

Portions d'avocat écrasé biologique Wholly Avocado en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 11,99 $ plutôt que 15,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 1 $ / portion

Plus besoin de te demander si tes avocats seront enfin mûrs au bon moment. Ces portions individuelles sont prêtes à utiliser pour garnir des toasts, préparer une trempette ou accompagner un repas. Avec la promotion, chaque coupe revient à environ 1 $, ce qui est pratique pour éviter le gaspillage.

Mélange montagnard - WildRoots

Sac de m\u00e9lange montagnard WildRoots avec noix, canneberges, bleuets et bouch\u00e9es de yogourt.

Mélange montagnard Baies côtières WildRoots en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 11,49 $ plutôt que 14,99 $, soit 3,50 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 1,56 $ / 100 g

Que tu en apportes au bureau, en randonnée ou que tu en gardes simplement dans le garde-manger, ce mélange de noix et de fruits séchés est toujours pratique à avoir sous la main. Grâce au rabais, le prix descend à environ 1,56 $ par 100 g.

Sauce Miracle Whip - Kraft

Pot de 1,77 L de sauce Miracle Whip originale de Kraft.

Sauce Miracle Whip Kraft en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 6,99 $ plutôt que 8,99 $, soit 2 $ de rabais (valide jusqu'au 16 août)

Prix par unité : Environ 0,40 $ / 100 ml

Si la Miracle Whip fait partie de tes incontournables pour les sandwichs, les salades de pâtes ou les burgers, c'est le bon moment pour refaire le plein.

Rondelles de saucisse fumée - Greenfield

Bo\u00eete de rondines de saucisse \u00e0 d\u00e9jeuner enti\u00e8rement cuites Greenfield Natural Meat Co. de 1,5 kg.

Rondines de saucisse à déjeuner Greenfield en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 14,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 1 $ / 100 g

Besoin d'un ingrédient rapide pour un déjeuner, une pizza maison ou autre? Ces rondelles de saucisse déjeuner s'ajoutent facilement à une foule de recettes.

Assortiment de boissons pétillantes - Sparkling Ice

Caisse de 24 bouteilles de boissons p\u00e9tillantes Sparkling Ice sans sucre aux saveurs assorties.

Assortiment de boissons Sparkling Ice en rabais au Costco.

Entrepôt Costco

Prix : 19,47 $ plutôt que 24,47 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 30 août)

Prix par unité : Environ 0,81 $ / bouteille

Cette caisse de 24 bouteilles permet de varier les saveurs tout au long de la semaine, tout en étant sans sucre et sans calorie.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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