Ariana Grande va se retirer de la sphère publique après sa tournée
Une annonce qui arrive juste après ses spectacles à Montréal.
Si tu as assisté à l'un des trois concerts d'Ariana Grande à Montréal la semaine dernière, tu as peut-être été témoin de l'un des derniers chapitres publics de sa carrière pour un bon bout de temps.
À lire également : Ariana Grande « spottée » dans ce nouveau café à Montréal avec Ricky Álvarez (VIDÉO)
L'équipe de la chanteuse vient de confirmer qu'elle va prendre du recul par rapport à la vie publique une fois sa tournée terminée. Une porte-parole l'a confirmé exclusivement au magazine People : « elle a hâte de terminer la tournée et de la conclure sur une bonne note, de façon saine et heureuse, avant de prendre une pause bien méritée du travail et des apparitions publiques, qui ont mené à un examen public constant et sans fin. »
L'annonce arrive tout juste après ses trois spectacles à Montréal, les 28, 30 et 31 juillet derniers qui ont été marquants et spéciaux pour elle, selon ce qu'elle a affirmé dans une publication Instagram. En effet, cette fin de semaine-là n'était pas comme les autres puisque c'est à ce moment qu'elle a lancé son nouvel album Petal, en plus d'avoir interprété la chanson-titre sur scène pour la toute première fois le 28 juillet, devant son public montréalais.
Cependant, cette sortie, ainsi que le vidéoclip de Petal, ont fait resurgir les commentaires et plusieurs inquiétudes en ligne concernant la perte de poids de la chanteuse, un sujet qui revient depuis quelque temps déjà. Plusieurs médias font d'ailleurs un lien entre cette pause et ces commentaires.
La tournée, qui a commencé en juin dernier, n'est pas annulée pour autant. Ariana Grande remonte sur scène ce lundi 3 août, à Chicago pour trois soirs, avant de s'envoler vers Londres pour une résidence de dix spectacles. Le tout se termine le 1er septembre, qui marquera l'ultime date de la tournée Eternal Sunshine.
Sa porte-parole a aussi confirmé qu'elle ne participera finalement plus à la reprise de la comédie musicale Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim, prévue au Barbican Centre de Londres l'été prochain, où elle devait jouer aux côtés de son partenaire de Wicked, Jonathan Bailey.
La production du spectacle a réagi directement sur X, confirmant la nouvelle et offrant son soutien à la chanteuse :
« Suite à l'annonce de ce soir de l'équipe d'Ariana Grande, nous pouvons confirmer qu'elle a décidé de se retirer de Sunday in the Park with George. Nous savons que cette décision n'a pas été facile à prendre, et elle la prend avec notre entière compréhension et notre soutien », peut-on lire.
Reste à voir ce que cette pause signifiera pour la suite de la carrière d'Ariana Grande, mais une chose est sûre : ses fans de Montréal peuvent dire qu'ils étaient là pour l'un des derniers grands moments avant la tombée du rideau.