Loto-Québec sort des « gratteux » pour remporter des billets de Céline Dion à Paris
Il te reste encore des chances! 🤞🏽
Tu fais partie de ceux et celles qui étaient tristes de ne pas pouvoir assister à un spectacle de Céline Dion l’automne prochain? C’est peut-être ta chance, puisque Loto-Québec vient de lancer un tout nouveau gratteux, Diva à Paris, qui donne notamment l’opportunité de gagner une paire de billets pour un concert de la Québécoise dans la Ville Lumière en septembre.
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Au total, deux expériences Diva à Paris seront tirées. Les deux personnes gagnantes, accompagnées de leur « plus one », obtiendront un forfait comprenant les vols entre Montréal et Paris, quatre nuitées d’hôtel, un ensemble de valises, un chèque de 5 000 $ et une paire de billets pour le concert de Céline Dion prévu le 25 septembre.
Qui plus est, elles pourront se délecter d’un repas dans le restaurant de la tour Eiffel et participer à une croisière sur la Seine, indique le communiqué, publié ce lundi 3 août.
Loto-Québec chiffre la valeur totale de ce forfait, pour deux personnes, à environ 25 000 $. Le lot n’est toutefois pas monnayable, ce qui signifie qu’il ne peut pas être échangé contre une somme d’argent équivalente.
Comment participer
Il existe deux façons distinctes de courir la chance de remporter l’une des deux expériences. La première passe par le billet à gratter Diva à Paris lui-même : les personnes qui découvrent l’inscription « 1 000 $ + tirage » sur leur billet deviennent admissibles à un premier tirage, prévu le 14 septembre.
La seconde façon ne requiert pas l’achat du billet Diva à Paris. Il suffit d'acheter en ligne un produit de loterie admissible d'ici le 12 septembre pour être inscrit au tirage de la deuxième expérience.
Le billet Diva à Paris est vendu au coût de 5 $ chez les détaillants de loterie pendant six semaines seulement.
Selon le site Web de Loto-Québec, une personne a une chance sur 4 000 de voir l'inscription chanceuse sur son billet.
Rappelons que Céline Dion fera son grand retour sur scène le 12 septembre prochain à la Plenitude Arena de Paris. Elle s'y produira 26 fois.
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