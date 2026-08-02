Tu peux visiter cette petite ville du Québec pour une escapade d'automne parfaite
Un « road trip » digne d’un conte. 😍✨
Quand l'été et toutes ses effervescences se terminent au Québec, on peut avoir l'impression d'être un peu à bout de souffle d’avoir rempli son calendrier de toutes les activités estivales possibles durant cette saison éphémère. Si tu sens que tu as besoin de prévoir un petit voyage local histoire de vraiment relaxer cet automne, on a une destination coquette et paisible à te proposer.
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Eh oui, il n'est pas trop tôt pour penser aux changements des couleurs, et Baie-Saint-Paul, cette petite ville magnifique de Charlevoix, pourrait t'offrir le road trip dont tu as besoin afin de décrocher et ralentir le rythme.
À ton arrivée, prends le temps de flâner dans les rues de Baie-Saint-Paul. Entre les maisons patrimoniales, les galeries d'art, les petites boutiques indépendantes et les points de vue sur le fleuve, c'est un endroit idéal à découvrir à la marche.
Durant le séjour, les foodies peuvent faire un arrêt chez Baie-Saint-Pomme pour découvrir des cidres et spiritueux produits sur place ou goûter aux vins au miel d'Hydromel Charlevoix. Pour casser la croûte, des adresses comme le Bistro Mouton Noir ou la sandwicherie Le Diapason valent aussi le détour. Et si ton escapade tombe au début d'octobre, l'événement Ça se passe sur Saint-Jean-Baptiste anime le centre-ville avec des kiosques gourmands, des artistes, de la musique et une ambiance automnale.
Tu préfères te détendre? Direction l'Hôtel-Auberge La Grande Maison et Spa. Situé en plein cœur du village, l'établissement propose un centre de bains thermaux intérieur, un centre de santé et un bar, parfaits pour terminer la journée en mode bien-être.
Les amateurs et amatrices de plein air pourront prendre la route vers le parc national des Grands-Jardins, à une vingtaine de minutes de Baie-Saint-Paul. Le sentier du Mont-du-Lac-des-Cygnes est un classique de la région et mène jusqu'à un sommet offrant un panorama impressionnant sur Charlevoix et son célèbre cratère météoritique.
Entre les paysages des environs et tout ce qu'il y a à découvrir sur place, cette escapade promet de te faire revenir à un état plus serein.
Site Internet de la ville de Baie-Saint-Paul