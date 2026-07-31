Cette offre du Costco te rembourse 77 % du prix de ton adhésion - Voici comment l'obtenir

Récupérer une partie de ton argent durement gagné sur tes achats, c'est OUI! 🤑

Une carte Costco de membre privilège.

Une offre du Costco au Canada te redonne plus du trois quart de ton adhésion en bon d'achat en ligne.

Narcity Québec
Rédactrice en chef

Avec le coût du panier d'épicerie qui ne cesse d'augmenter, tous les moyens d'économiser sur les dépenses du quotidien sont bons à prendre. Si une adhésion à l'entrepôt Costco était déjà dans tes plans pour profiter des aubaines qui y sont offertes, c'est le moment idéal pour sauter le pas : une offre spéciale permet en ce moment de récupérer jusqu'à 100 $ sous forme de bon d'achat en ligne.

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Que tu prévoies magasiner en entrepôt ou profiter de la livraison à domicile, cette offre rend l'abonnement encore plus intéressant, puisqu'elle te redonne l'équivalent d'environ 77 % des frais d'inscription sous forme de bon d'achat.

Attention : cette remise est réservée aux personnes qui ne sont pas déjà membres ou dont l'abonnement est expiré depuis plus de 18 mois. Elle ne s'applique malheureusement pas aux renouvellements.

Elle est en vigueur jusqu'au 30 août 2026, et le bon pourra être utilisé jusqu'au 27 septembre 2026 sur Costco.ca.

Voici comment ça fonctionne.

Une main tient une carte Costco \u00e0 la caisse libre service. L'adhésion Privilège est celle de base chez Costco Canada. Narcity Québec

En choisissant l'adhésion Exécutif, offerte à 130 $ par année (plus taxes), tu recevras un bon électronique de 100 $ applicable sur un achat de 250 $ ou plus effectué sur Costco.ca. Cette adhésion comprend aussi une carte conjoint gratuite pour toute personne de 16 ans ou plus habitant à la même adresse.

Si tu préfères l'adhésion Privilège, vendue 65 $ par année (plus taxes), tu obtiendras plutôt un bon électronique de 50 $ à utiliser sur un achat de 150 $ ou plus sur Costco.ca. Cette formule comprend elle aussi une carte conjoint gratuite.

Pour en bénéficier, il suffit d'acheter ton abonnement sur Costco.ca et d'entrer le code promotionnel correspondant au moment de payer : COSTCO100 pour la formule Exécutif ou COSTCO50 pour la formule Privilège.

Tu recevras ensuite un courriel contenant ton numéro de membre. Il faudra le présenter au comptoir du service aux membres de n'importe quel entrepôt Costco au Canada afin de récupérer ta carte et de faire prendre ta photo. Le bon d'achat te sera envoyé par courriel dans un délai de deux à quatre jours ouvrables.

Comme il est valide uniquement pour les achats en ligne, c'est aussi une excellente occasion de commander des produits offerts exclusivement sur le Web.

Bref, si tu songeais déjà à devenir membre, cette promotion est une belle occasion de récupérer ton argent durement gagné!


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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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