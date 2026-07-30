L'expérience immersive Harry Potter à Montréal est à 20 $ pendant 2 jours seulement

C'est ta chance : l'univers magique quitte bientôt Montréal. ⚡🪄

Izabelle Bee en Serpentard à l'exposition immersive Harry Potter. Droite : Izabelle Bee à l'exposition immersive Harry Potter.

L'exposition immersive Harry Potter se termine dans environ un mois à Montréal.

Narcity Québec
Rédactrice en chef

Si tu attendais un signe (ou un hibou) pour enfin aller découvrir l'exposition Harry Potter : Visions de la magie à Montréal, le voici. À l'occasion du 46e anniversaire de Harry Potter, célébré le 31 juillet, l'expérience présentée à la Place Bonaventure propose un tarif spécial de 19,80 $ les 30 et 31 juillet seulement. Un clin d'œil à 1980, l'année de naissance du plus célèbre des sorciers.

À lire également : J'ai visité l'expérience Harry Potter à Montréal : voici mon (très) honnête opinion

On va se le dire : à ce prix-là, c'est une occasion en or, considérant que le billet régulier pour les personnes de 13 ans et plus coûte normalement entre 36 et 41 $ plus taxes. Et le moment est bien choisi pour en profiter, puisqu'il ne reste qu'un mois avant la fin de l'expérience à Montréal.

Si tu n'as pas encore entendu parler cette expo qui te plonge dans l'univers du célèbre sorcier, voici ce que tu dois savoir :

Il s'agit d'un parcours déambulatoire et interactif (oui, oui, tu vas pouvoir utiliser ta propre baguette magique), qui te plonge dans huit environnements tout droit sortis de l'univers fantastique. Baguette à la main, tu peux illuminer l'invisible, interagir avec les décors et faire apparaître des détails cachés ici et là.

Au programme : une montée à bord du Magicobus, une visite au 12, square Grimmaurd, un passage par les Ministères de la Magie de Londres, Paris et New York, une incursion dans la valise de Norbert Dragonneau et ses créatures fantastiques, sans oublier la mystérieuse Salle des Prophéties (ma pièce préférée), l'allée des Embrumes, la Salle sur Demande et une grande finale, qui donne les larmes aux yeux, je l'avoue, dans la Pensine.

Izabelle \u00e0 l'exposition immersive Harry Potter : Visions de la magie \u00e0 Montr\u00e9al pendant la grande finale. L'exposition immersive Harry Potter : Visions de la magie à Montréal.Narcity Québec

Avant de quitter les lieux, tu pourras aussi goûter à la mythique Bièraubeurre (elle est délicieuse) et faire un détour par la boutique officielle de l'exposition, remplie de produits exclusifs et d'objets de collection qui risquent de faire craquer autant les Moldus que les fans de Poudlard.

Bref, si tu hésitais à cause du prix, c'est le moment ou jamais de sauter sur ton balai et filer vers l'expo! Il ne te reste plus qu'à sortir ta baguette... et, cette fois, à peine plus qu'un soupçon de Gallions.

Harry Potter : Visions de la magie à Montréal

Prix : 19,80 $ par personne les 30 et 31 juillet 2026 seulement
Forfait famille à partir de 29 $ par personne

Quand : Les 30 et 31 juillet 2026 seulement

Adresse : Place Bonaventure - 800, rue De La Gauchetière O., Montréal, QC

Accessibilité : Harry Potter : Visions de la magie dispose d'installations et de services accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes. Toutefois, les personnes ayant des sensibilités sensorielles doivent noter que l'expérience comprend de la musique d'ambiance, des lumières clignotantes, des effets de brouillard, ainsi que des sons et vidéos activés par le mouvement, en plus d'autres éléments multimédias.

C'est ici pour te procurer des billets sur le site Internet de Fever


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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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