L'expérience immersive Harry Potter à Montréal est à 20 $ pendant 2 jours seulement
C'est ta chance : l'univers magique quitte bientôt Montréal. ⚡🪄
Si tu attendais un signe (ou un hibou) pour enfin aller découvrir l'exposition Harry Potter : Visions de la magie à Montréal, le voici. À l'occasion du 46e anniversaire de Harry Potter, célébré le 31 juillet, l'expérience présentée à la Place Bonaventure propose un tarif spécial de 19,80 $ les 30 et 31 juillet seulement. Un clin d'œil à 1980, l'année de naissance du plus célèbre des sorciers.
À lire également : J'ai visité l'expérience Harry Potter à Montréal : voici mon (très) honnête opinion
On va se le dire : à ce prix-là, c'est une occasion en or, considérant que le billet régulier pour les personnes de 13 ans et plus coûte normalement entre 36 et 41 $ plus taxes. Et le moment est bien choisi pour en profiter, puisqu'il ne reste qu'un mois avant la fin de l'expérience à Montréal.
Si tu n'as pas encore entendu parler cette expo qui te plonge dans l'univers du célèbre sorcier, voici ce que tu dois savoir :
Il s'agit d'un parcours déambulatoire et interactif (oui, oui, tu vas pouvoir utiliser ta propre baguette magique), qui te plonge dans huit environnements tout droit sortis de l'univers fantastique. Baguette à la main, tu peux illuminer l'invisible, interagir avec les décors et faire apparaître des détails cachés ici et là.
Au programme : une montée à bord du Magicobus, une visite au 12, square Grimmaurd, un passage par les Ministères de la Magie de Londres, Paris et New York, une incursion dans la valise de Norbert Dragonneau et ses créatures fantastiques, sans oublier la mystérieuse Salle des Prophéties (ma pièce préférée), l'allée des Embrumes, la Salle sur Demande et une grande finale, qui donne les larmes aux yeux, je l'avoue, dans la Pensine.
L'exposition immersive Harry Potter : Visions de la magie à Montréal.Narcity Québec
Avant de quitter les lieux, tu pourras aussi goûter à la mythique Bièraubeurre (elle est délicieuse) et faire un détour par la boutique officielle de l'exposition, remplie de produits exclusifs et d'objets de collection qui risquent de faire craquer autant les Moldus que les fans de Poudlard.
Bref, si tu hésitais à cause du prix, c'est le moment ou jamais de sauter sur ton balai et filer vers l'expo! Il ne te reste plus qu'à sortir ta baguette... et, cette fois, à peine plus qu'un soupçon de Gallions.
Harry Potter : Visions de la magie à Montréal
Prix : 19,80 $ par personne les 30 et 31 juillet 2026 seulement
Forfait famille à partir de 29 $ par personne
Quand : Les 30 et 31 juillet 2026 seulement
Adresse : Place Bonaventure - 800, rue De La Gauchetière O., Montréal, QC
Accessibilité : Harry Potter : Visions de la magie dispose d'installations et de services accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes. Toutefois, les personnes ayant des sensibilités sensorielles doivent noter que l'expérience comprend de la musique d'ambiance, des lumières clignotantes, des effets de brouillard, ainsi que des sons et vidéos activés par le mouvement, en plus d'autres éléments multimédias.
C'est ici pour te procurer des billets sur le site Internet de Fever
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Ce spectacle lumineux Harry Potter arrive à Montréal et les billets sont déjà en vente ›
- J'ai visité l'expérience Harry Potter à Montréal : voici mon (très) honnête opinion ›
- Dollarama vend des baguettes Harry Potter officielles du Wizarding World à mini prix ›
- Tim Hortons lance un menu Harry Potter avec des items magiques ›