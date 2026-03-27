J'ai visité l'expérience Harry Potter à Montréal : voici mon (très) honnête opinion
34 $ pour une heure : est-ce que ça vaut la peine?
En février dernier, on apprenait qu'une expérience immersive inspirée de l'univers de la saga Harry Potter allait débarquer à Montréal. Si les adeptes n'attendent que ça, il faut le dire, avec les événements du genre, il y a eu des déceptions par le passé. Cela dit, l'un des succès récents fut le Bal de Noël en 2022, qui était franchement magique, on pouvait donc se demander de quel côté de la balance allait se retrouver cette nouveauté au Canada. Histoire de te dire à quoi t'en tenir, je suis allée faire la visite de l'exposition Harry Potter : Visions de la magie, présentée à la Place Bonaventure depuis ce 27 mars 2026.
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Ayant connu un beau succès ailleurs dans le monde, ce parcours déambulatoire et interactif est porté par Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment et NEON, en collaboration avec le producteur montréalais EMM Williams Productions, donc on retrouve une solide organisation et de magnifiques effets immersifs derrière ce projet. On peut ainsi oublier la peur du festival un peu boboche.
L'expérience Harry Potter : Visions de la magie
J'ai visiter l'expérience Harry Potter à Montréal.Izabelle Bee | Narcity
On te promet une baguette empruntée qui te permet d’illuminer l’invisible, d’interagir avec les décors et de faire apparaître des détails cachés, ceci à travers huit environnements tout droit sortis du monde des sorciers.
Ainsi, tu commences l’expérience en apprenant comment te servir de ta baguette, pour ensuite embarquer dans le Magicobus, direction le 12, square Grimmauld pour visiter la maison des Black. Ensuite, tu passes par les Ministères de la Magie de Londres, Paris et New York, réunis dans une installation interactive où chaque étape réserve des surprises.
Après, tu plonges dans la valise de Norbert Dragonneau avec ses créatures (oui, les Niffleurs et cie sont là), puis dans la mystérieuse Salle des Prophéties et l’allée des Embrumes. Tu peux aussi explorer la Salle sur Demande et revivre des souvenirs marquants lors de la grande finale grâce à la Pensine.
Finalement, avant de quitter les lieux, tu peux goûter la Bièraubeurre (qui goûte pas mal la même chose que celle d’Universal selon ma collègue qui est allée deux fois) et te gâter dans la magnifique boutique officielle de l’exposition.
Côté prix, ceux-ci varient selon l’âge et le type de groupe. Prévois 34 $ pour les 13 ans et plus, 28 $ pour les enfants de 3 à 12 ans et 30,50 $ pour les 65 ans et plus. Il y a aussi un forfait famille à 29,50 $ par personne (minimum 4, max. 2 adultes) et un tarif de groupe à 30,50 $ par personne pour les groupes de six et plus.
Mon expérience
Le tout commence en faisant la file dans un décor qui te met déjà dans l'ambiance : petite musique, remise de ta baguette et photobooth te permettent de patienter un peu. Prends en compte que l'entrée se fait par vagues, tu dois donc être prêt.e à poireauter un peu. Dans mon cas, j'ai attendu une vingtaine de minutes en arrivant vers la fin de la file, qui n'était pas pleine.
Ensuite, si tu as déjà été à l'une des expos d'Oasis Immersion, sache que c'est un peu le même concept. D'une salle à l'autre, ton groupe peut explorer les lieux, observer les nombreux décors et trouver les points d'interactions avec les baguettes à leur rythme, tout en suivant une certaine structure. Je dirais que le temps passé dans chaque espace est d'environ cinq à dix minutes, et je te recommande de profiter de chaque seconde passée dans ces salles grandioses.
Attention, si, pour une expérience de 45 minutes à une heure au coût de 34 $, tu veux la même immersion que le Wizarding World d’Universal Orlando, la déception t'attend. Mais si tu acceptes cette sortie pour ce qu'elle est, soit une exposition très réaliste qui te donne l'impression de marcher dans le musée de l'univers des sorciers, alors tu pourras vraiment jouir de ce moment. Quand, sans quitter Montréal, pourrais-tu dire que tu t'es assis sur l'un des lits du Magicobus? Exactement.
J'ai vraiment adoré chercher tous les petits détails d'une pièce à l'autre, avec un gros coup de cœur pour la Salle des Prophéties, qui est simplement à couper le souffle, et la Salle sur Demande qui cache plein de trésors tout droit sortis des films, dont le fameux Miroir du Riséd.
Est-ce que ça vaut le prix?
Ça dépend. Si tu y vas avec des proches ou des enfants qui ne veulent pas vraiment être là et qui voudront passer à travers le tout le plus vite possible, ou que toi-même, tu préfères les activités très stimulantes, comme des jeux d'évasion ou des manèges, tu risques de trouver que ça coûte cher pour ce que c'est : une exposition. Même si elle est interactive et immersive, c'est une déambulation faite pour regarder.
Mais si tu es fan et que tu as déjà l'habitude de payer des sommes similaires pour aller au musée et autres activités du genre, alors plonge! Lorsqu'on prend le temps de vraiment apprécier l'expérience complète en passant le plus de temps possible à chaque étape, idéalement avec d'autres adeptes (peu importe l'âge), ça vaut amplement la dépense. Je te recommande aussi d'avoir un petit budget pour de la Bièraubeurre et, si le cœur t'en dit, un souvenir à la fin, histoire de vraiment te gâter.
« Harry Potter: Visions de la Magie » à Montréal
Prix : À partir de 29,50 $ par personne pour deux enfants et deux adultes | 34 $ par personne de 13 ans et plus
Quand : Du mercredi au lundi, de 10 h à 22 h
Adresse : Place Bonaventure - 800, rue De La Gauchetière O., Montréal, QC
Accessibilité : Harry Potter: Visions de la Magie dispose d’installations et de services accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes. Les visiteurs ayant des sensibilités sensorielles doivent noter que l'expérience comprend de la musique d’ambiance, des lumières clignotantes, des effets de brouillard, ainsi que des sons et vidéos activés par le mouvement, en plus d’autres éléments multimédias.
C'est ici pour te procurer des billets sur le site Internet de Fever
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.
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