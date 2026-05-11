Recensement 2026 : Une amende salée attend ceux qui ne le remplissent pas d'ici demain
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Si tu n'as pas encore rempli ton questionnaire du Recensement 2026 de Statistique Canada, il ne te reste plus beaucoup de temps : la date limite pour remplir ton formulaire en ligne est fixée au 12 mai. Eh oui, c'est obligatoire et des conséquences financières qui peuvent faire mal à un budget serré te guettent si tu passes ton tour.
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Pour la petite histoire, aux cinq ans, Statistique Canada procède à une vaste collecte de données pour brosser un portrait fidèle de la population canadienne.
En 2026, deux opérations se déroulent en parallèle : le Recensement de la population, qui touche l'ensemble des ménages au pays, et le Recensement de l'agriculture, qui s'adresse aux exploitations agricoles.
Les données colligées permettent aux gouvernements, aux entreprises et aux organismes communautaires de planifier les services essentiels dont ta communauté a besoin : transport en commun, soins de santé, éducation, garde d'enfants, emploi et bien plus encore. Bref, les chiffres récoltés ont une incidence directe sur ton quotidien.
La tradition est d'ailleurs bien ancrée dans l'histoire du pays : les premiers recensements remontent à l'époque de la Nouvelle-France.
Qui doit remplir le recensement?
En gros, tout le monde. Que tu sois locataire ou propriétaire, peu importe où tu habites au Canada, tu es visé.e par cette obligation.
Tu as probablement reçu une lettre par la poste au début du mois. Cette dernière contient un code d'accès unique à 16 chiffres qui te permet de remplir ton questionnaire en ligne. Le formulaire est disponible en français, en anglais ainsi qu'en 28 autres langues non officielles.
Si tu laisses traîner les choses passé la date limite, un.e agent.e de Statistique Canada pourrait te contacter directement pour t'accompagner dans la démarche.
Formulaire court ou long : lequel vas-tu recevoir?
Ça dépend de ton ménage. La majorité des foyers canadiens — soit 75 % d'entre eux — remplissent un questionnaire abrégé de 12 questions portant sur des données démographiques de base. Les 25 % restants se voient attribuer un formulaire détaillé de 70 questions, qui couvre aussi des renseignements sur la situation sociale et économique des répondant.e.s.
Cette année, le formulaire long compte quatre nouvelles questions : une portant sur la santé générale, une sur l'orientation sexuelle pour les personnes de 15 ans et plus et deux sur la situation des personnes en itinérance cachée.
Quelles sont les conséquences si tu ne le remplis pas?
Participation obligatoire, pas de compromis. En vertu de la Loi sur la statistique, toute personne qui refuse de répondre sans raison valable ou qui fournit sciemment de faux renseignements s'expose à une amende pouvant atteindre 500 $, tel que le prévoit l'article 31 de la loi.
Et si, en plus, tu fais obstacle au travail d'un.e agent.e de Statistique Canada, la sanction peut grimper jusqu'à 1 000 $, conformément à l'article 32. Autrement dit, mieux vaut ne pas faire la sourde oreille.
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