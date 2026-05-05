Recensement 2026 au Canada : Une amende salée t'attend si tu ne le remplis pas
Vérifie si tu l'as reçu. 👀
https://www.narcity.com/tag/canadiens-de-montrealOyé! Oyé! L’heure est au coup de sonde d’un bout à l’autre du pays, alors que le Recensement 2026 de Statistique Canada est en branle d’un océan à l’autre depuis ce lundi 4 mai. À quoi ça sert? Est-ce obligatoire? Si oui, auras-tu une amende si tu ne le fais pas? On répond à tes questions existentielles.
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Comme tous les cinq ans, l’organisme fédéral tâte le pouls de la population canadienne grâce à son fameux recensement. Si tu habites au Canada, tu vas bientôt, si ce n’est pas déjà le cas, recevoir une lettre par la poste et tu ferais mieux de ne pas l’ignorer.
C’est quoi, exactement, le recensement?
Le recensement, c’est la grande collecte de données que Statistique Canada réalise tous les cinq ans pour dresser un portrait complet de la population canadienne.
En 2026, deux volets se déroulent en parallèle : le Recensement de la population, qui concerne tous les ménages au pays, et le Recensement de l’agriculture, qui s’adresse à chaque exploitation agricole.
Concrètement, ces données servent à planifier les services et les programmes dont ta communauté a besoin, que ce soit le transport en commun, les écoles, les garderies, les soins de santé, l’emploi et bien plus encore.
Les informations recueillies permettent ensuite aux différents paliers de gouvernement, aux entreprises et aux organisations de prendre des décisions éclairées pour les années à venir.
Il s’agit d’ailleurs d’une tradition plus vieille que les Canadiens de Montréal, puisque le premier recensement remonte à l’époque de la Nouvelle-France.
À qui s’adresse le recensement?
En gros, pas mal tout le monde est visé par le processus, que tu sois locataire ou propriétaire, peu importe où tu habites au Canada.
Si tu n’as pas encore reçu ta lettre, elle ne devrait tarder. Elle contient un code d’accès unique à 16 chiffres qui te permettent de remplir ton questionnaire en ligne. En plus d’être disponible en français et en anglais, 28 langues non officielles sont également à la disposition de la population.
Et si jamais tu ne remplis pas ton questionnaire dans les délais, un.e employé.e de Statistique Canada te contactera pour t’aider à le compléter.
Au total, 75 % des ménages recevront un questionnaire abrégé de 12 questions, qui porte uniquement sur des données démographiques.
Les 25 % restants devront remplir une version plus détaillée de 70 questions, incluant des renseignements supplémentaires sur leur situation sociale et économique.
Nouveauté cette année : quatre questions sont ajoutées au formulaire long, soit une sur la santé générale, une sur l'orientation sexuelle pour personnes de 15 ans et plus et deux sur l'itinérance cachée.
Le recensement est-il obligatoire à remplir?
La réponse courte : oui et c'est du sérieux. En vertu de la Loi sur la statistique, participer au recensement n'est pas facultatif, c'est obligatoire.
« Toute personne qui, sans excuse légitime, refuse ou néglige de répondre au questionnaire — ou qui donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs — est coupable d'une infraction passible d'une amende maximale de 500 $ », selon l'article 31 de la loi.
Si, en plus, tu fais obstacle à un employé de Statistique Canada dans l'exercice de ses fonctions, l'amende peut grimper jusqu'à 1 000 $ selon l'article 32.
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