Voici quand cette prestation fédérale allant jusqu'à 200 $ sera versée ce mois-ci
Un petit montant qui peut faire du bien au portefeuille.
Tous les mois, des milliers de Québécois et de Québécoises en situation de handicap recevront leur versement mensuel de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH). Ce programme fédéral, géré par l'Agence du revenu du Canada (ARC), offre un appui financier aux adultes admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
À lire également : Le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH sera envoyé le mois prochain
Le montant maximal tourne autour de 200 $ par mois — modeste, certes, mais bien réel pour celles et ceux qui en ont besoin.
Tu n'as pas encore fait de demande? Si tu étais admissible depuis le lancement du programme en juillet 2025, des paiements rétroactifs pourraient t'attendre. Ça vaut la peine de vérifier.
Qui est admissible à la PCPH en mai 2026?
Pour toucher ce versement mensuel, tu dois cocher toutes les cases suivantes :
- Avoir entre 18 et 64 ans;
- Être résident.e du Canada et avoir produit ta déclaration de revenus 2024;
- Avoir obtenu l'approbation de l'ARC pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Concernant ton statut au Canada, tu peux être citoyen.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite sous la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire présent.e au pays depuis au moins 18 mois consécutifs.
À noter : les personnes qui purgent une peine fédérale de deux ans ou plus ne sont généralement pas admissibles pendant leur incarcération, sauf au cours du premier et du dernier mois de leur sentence.
Quel montant peux-tu recevoir exactement?
Le plafond annuel de la PCPH est de 2 400 $, ce qui représente environ 200 $ par mois, indexé selon l'inflation. Le montant réel que tu touches dépend de ta situation familiale et de tes revenus.
Pour une personne seule :
- Revenu net ajusté de 23 000 $ ou moins en 2024 : tu reçois les 200 $ au complet;
- Jusqu'à 33 000 $ si au moins 10 000 $ proviennent d'un emploi : montant plein maintenu;
- Au-delà de ce seuil, la prestation diminue graduellement et s'annule à 45 000 $.
Pour un couple dont un.e seul.e partenaire est admissible :
- Revenu familial combiné de 32 500 $ ou moins : montant complet;
- Jusqu'à 46 500 $ si 14 000 $ ou plus proviennent d'un emploi : montant complet maintenu;
- La prestation cesse à 58 500 $.
Pour un couple dont les deux partenaires sont admissibles :
- Chacun.e peut toucher jusqu'à 200 $/mois si le revenu familial ne dépasse pas 32 500 $;
- Limite étendue à 46 500 $ avec 14 000 $ en revenus d'emploi;
- Au-delà de 70 500 $, la prestation prend fin pour les deux.
Comment faire une demande si tu n'en as pas encore?
Si tu réponds aux critères d'admissibilité, mais que tu n'as jamais reçu de versement, vérifie d'abord si une lettre avec un code d'accès à six chiffres t'a été envoyée par la poste. Ce code donne accès au portail de Service Canada pour soumettre ta demande en ligne en quelques minutes.
Tu auras besoin de ton numéro d'assurance sociale (NAS) et d'une preuve de statut au Canada. Pense à fournir tes coordonnées bancaires pour activer le dépôt direct : c'est nettement plus rapide qu'un chèque par la poste.
Pas de lettre reçue? Aucun problème : la demande peut aussi être faite en ligne sur le site de Service Canada, par téléphone, par courrier, ou en personne dans un centre de Service Canada de ta région.
Quand arrive le prochain versement de la PCPH?
La PCPH est versée le troisième jeudi de chaque mois. En mai 2026, ça tombe le 21 mai. Les prochaines dates à retenir après ça :
- Jeudi 18 juin 2026
- Jeudi 16 juillet 2026
À partir de juillet 2026, les montants seront recalculés en fonction de l'inflation et de tes revenus de 2025. Si ta situation financière a changé cette année, l'impact pourrait se faire sentir à ce moment-là.
Pour tous les détails sur la PCPH, consulte la page officielle sur canada.ca.
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