Jusqu'à 200 $ versés cette semaine à certains Québécois grâce à cette prestation fédérale

C'est au moins de quoi payer une épicerie! 🙌

De l'argent canadien.

Jusqu'à 200 $ versés cette semaine grâce à la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu es une personne en situation de handicap au Québec? Un dépôt pourrait s'ajouter à ton compte bancaire dès cette semaine. La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) en collaboration avec Service Canada, sera très bientôt versée automatiquement.

À lire également : Voici combien de temps tu dois vraiment garder tes déclarations d’impôt au Québec

Ce soutien gouvernemental peut te rapporter jusqu'à 200 $ par mois si tu es âgé.e de 18 à 64 ans et que tu détiens une reconnaissance d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Pour beaucoup de Québécois.e.s, c'est un appui financier qui peut faire une différence dans un budget serré.

Autre bonne nouvelle : si tu as présenté ta demande récemment, mais que tu étais admissible dès le lancement du programme en juillet 2024, tu as peut-être droit à des versements rétroactifs pour tous les mois passés — ce qui peut s'additionner à un montant considérable.

Qui est admissible à la PCPH?

Plusieurs conditions doivent être réunies pour avoir droit à ce versement mensuel :

  • Être âgé.e entre 18 et 64 ans;
  • Habiter au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus pour l'année 2024;
  • Avoir obtenu la reconnaissance d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Ton statut au Canada doit aussi correspondre à l'une de ces catégories : citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire vivant au pays depuis au moins 18 mois consécutifs.

À noter : les personnes incarcérées dans un établissement fédéral pour une durée de deux ans ou plus ne peuvent pas recevoir cette prestation pendant leur détention, exception faite du premier et du dernier mois de leur peine.

Comment présenter ta demande de PCPH?

Si tu es admissible mais n'as encore reçu aucun versement, il est probable qu'une lettre contenant un code à six chiffres t'a été acheminée par courrier. Ce code te permet d'accéder rapidement au portail en ligne de Service Canada pour soumettre ta demande.

Garde à portée de main ton numéro d'assurance sociale (NAS) ainsi qu'un document attestant ton statut au Canada. En fournissant tes coordonnées bancaires lors de ta demande, tu t'assures de recevoir tes fonds par dépôt direct — bien plus rapide que d'attendre un chèque par la poste.

Tu n'as jamais reçu cette lettre? Pas d'inquiétude : il est tout à fait possible de déposer ta demande en ligne sur le site de Service Canada, par téléphone, par courrier postal ou en personne dans le centre de Service Canada le plus proche de chez toi.

Combien peux-tu recevoir, selon ta situation?

La PCPH peut rapporter jusqu'à 200 $ mensuellement (2 400 $ sur un an). La somme exacte que tu touches dépend de ta situation familiale et de tes revenus :

Si tu vis seul.e

  • Revenu net ajusté 2024 de 23 000 $ ou moins : tu reçois le plein montant de 200 $. Tu y as aussi droit jusqu'à 33 000 $ de revenus, à condition qu'au moins 10 000 $ proviennent d'un emploi. Au-delà, la prestation diminue graduellement jusqu'à s'annuler à 45 000 $.

Si tu es en couple et que toi seul.e es admissible

  • Revenu familial combiné de 32 500 $ ou moins : montant intégral versé. Ce plafond s'étend à 46 500 $ si le revenu d'emploi du couple atteint 14 000 $. La prestation cesse à 58 500 $ de revenu familial.

Si vous êtes deux partenaires admissibles

  • Chacun.e touche jusqu'à 200 $ par mois si votre revenu familial ne dépasse pas 32 500 $, ou 46 500 $ en incluant 14 000 $ en revenus d'emploi. Au-delà de 70 500 $, la prestation prend fin pour les deux.
Le montant de la PCPH sera rajusté chaque année en fonction de l'inflation « pour refléter les changements dans le coût de la vie », indique Ottawa, en plus de ta déclaration d'impôt pour l'année 2025.

Quand tombe le prochain versement de la PCPH?

Les dépôts de la PCPH ont lieu chaque troisième jeudi du mois. Voici les prochaines dates à inscrire dans ton calendrier :

  • Jeudi 16 avril 2026
  • Jeudi 21 mai 2026
  • Jeudi 18 juin 2026

Un petit rappel dans ton téléphone peut t'éviter de passer à côté d'un dépôt!

Pour tout savoir sur la PCPH, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
prestation canadienne pour les personnes handicapéespcphagence du revenu du canadaarcservice canadaprestation federaleprestations et créditspersonnes handicapées
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jusqu'à 200 $ pourraient atterrir dans ton compte ce mois-ci grâce à cette aide fédérale

Un montant qui se prend bien! 🥹

Jusqu'à 200 $ versés ce mois-ci à certains Québécois avec cette aide fédérale

Une aide mensuelle qui fait du bien au portefeuille!💰

Cette aide fédérale de 200 $ sera versée ce mois-ci à certains Québécois : Voici quand

Vérifie si tu es admissible. 💸

Ce versement fédéral de 200 $ arrive très bientôt dans les comptes de certains Québécois

Un montant qui tombe pile à temps pour alléger tes dépenses de Noël!

14 secrets bien gardés à moins de 5 $ à acheter au Dollarama selon les « accros du Dollo »

Oui, il y a des items qui valent VRAIMENT le détour à ce prix-là! 👀🔥

14 des meilleures trouvailles au Costco qui valent vraiment la visite en avril 2026

Plein de bons prix et de découvertes!

10 pièces de monnaie canadiennes rares que tu peux trouver dans ton porte-monnaie en 2026

As-tu fouillé dans ton petit cochon dernièrement? 👀

Ce village au Québec semble sorti d’un film Hallmark et c'est l'escapade d'été parfaite

Un vrai décor carte postale.✨

Cette trouvaille IKEA est en rabais à 39 $ et c'est un «must» pour ton petit balcon

Et une note de 4,8/5 étoiles!

9 choses que ta proprio ne peut pas te faire quand tu loues un logement au Québec

Connaitre ses droits en tant que locataire est essentiel.

Ce parc en Ontario est une mini oasis avec passerelle flottante et 20 km de plages dorées

Ça sent le road trip!

Ces 11 entreprises québécoises figurent parmi les meilleures PME au Canada en 2026

Leurs avantages sociaux peuvent vraiment te rendre jaloux! 🤯

Nav Canada embauche des contrôleurs aériens sans expérience et ça paye jusqu’à 207 450$/an

Et la formation est payée de 58 606 $ à 61 337 $ par an!

Voici comment t'adapter à ton renouvellement hypothécaire, qui risque d'impacter ton budget

Ton taux hypothécaire risque d'augmenter et c'est une mauvaise nouvelle pour ton portefeuille.