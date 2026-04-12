Jusqu'à 200 $ versés cette semaine à certains Québécois grâce à cette prestation fédérale
C'est au moins de quoi payer une épicerie! 🙌
Tu es une personne en situation de handicap au Québec? Un dépôt pourrait s'ajouter à ton compte bancaire dès cette semaine. La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) en collaboration avec Service Canada, sera très bientôt versée automatiquement.
À lire également : Voici combien de temps tu dois vraiment garder tes déclarations d’impôt au Québec
Ce soutien gouvernemental peut te rapporter jusqu'à 200 $ par mois si tu es âgé.e de 18 à 64 ans et que tu détiens une reconnaissance d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Pour beaucoup de Québécois.e.s, c'est un appui financier qui peut faire une différence dans un budget serré.
Autre bonne nouvelle : si tu as présenté ta demande récemment, mais que tu étais admissible dès le lancement du programme en juillet 2024, tu as peut-être droit à des versements rétroactifs pour tous les mois passés — ce qui peut s'additionner à un montant considérable.
Qui est admissible à la PCPH?
Plusieurs conditions doivent être réunies pour avoir droit à ce versement mensuel :
- Être âgé.e entre 18 et 64 ans;
- Habiter au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus pour l'année 2024;
- Avoir obtenu la reconnaissance d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Ton statut au Canada doit aussi correspondre à l'une de ces catégories : citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire vivant au pays depuis au moins 18 mois consécutifs.
À noter : les personnes incarcérées dans un établissement fédéral pour une durée de deux ans ou plus ne peuvent pas recevoir cette prestation pendant leur détention, exception faite du premier et du dernier mois de leur peine.
Comment présenter ta demande de PCPH?
Si tu es admissible mais n'as encore reçu aucun versement, il est probable qu'une lettre contenant un code à six chiffres t'a été acheminée par courrier. Ce code te permet d'accéder rapidement au portail en ligne de Service Canada pour soumettre ta demande.
Garde à portée de main ton numéro d'assurance sociale (NAS) ainsi qu'un document attestant ton statut au Canada. En fournissant tes coordonnées bancaires lors de ta demande, tu t'assures de recevoir tes fonds par dépôt direct — bien plus rapide que d'attendre un chèque par la poste.
Tu n'as jamais reçu cette lettre? Pas d'inquiétude : il est tout à fait possible de déposer ta demande en ligne sur le site de Service Canada, par téléphone, par courrier postal ou en personne dans le centre de Service Canada le plus proche de chez toi.
Combien peux-tu recevoir, selon ta situation?
La PCPH peut rapporter jusqu'à 200 $ mensuellement (2 400 $ sur un an). La somme exacte que tu touches dépend de ta situation familiale et de tes revenus :
Si tu vis seul.e
- Revenu net ajusté 2024 de 23 000 $ ou moins : tu reçois le plein montant de 200 $. Tu y as aussi droit jusqu'à 33 000 $ de revenus, à condition qu'au moins 10 000 $ proviennent d'un emploi. Au-delà, la prestation diminue graduellement jusqu'à s'annuler à 45 000 $.
Si tu es en couple et que toi seul.e es admissible
- Revenu familial combiné de 32 500 $ ou moins : montant intégral versé. Ce plafond s'étend à 46 500 $ si le revenu d'emploi du couple atteint 14 000 $. La prestation cesse à 58 500 $ de revenu familial.
Si vous êtes deux partenaires admissibles
- Chacun.e touche jusqu'à 200 $ par mois si votre revenu familial ne dépasse pas 32 500 $, ou 46 500 $ en incluant 14 000 $ en revenus d'emploi. Au-delà de 70 500 $, la prestation prend fin pour les deux.
Quand tombe le prochain versement de la PCPH?
Les dépôts de la PCPH ont lieu chaque troisième jeudi du mois. Voici les prochaines dates à inscrire dans ton calendrier :
- Jeudi 16 avril 2026
- Jeudi 21 mai 2026
- Jeudi 18 juin 2026
Un petit rappel dans ton téléphone peut t'éviter de passer à côté d'un dépôt!
Pour tout savoir sur la PCPH, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.
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