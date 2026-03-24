Prévisions météo pour avril 2026 au Québec : La neige n'a pas encore dit son dernier mot

Bonne chance pour commencer ton jardin sur ton balcon. 🫠

Une personne qui marche sur le campus de l'Université McGill.

La neige sera encore au rendez-vous au Québec, selon les prévisions météo pour avril 2026 de l'Almanach des fermiers.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

En avril, c'est officiellement le printemps... sur le calendrier. Mais selon les prévisions météo au Québec tirées de l'édition 2026 de l'Almanach des fermiers, la saison douce n'arrivera pas sans se faire prier. Au programme : de la neige fortement encore possible dans l'est, des averses répétées et des précipitations qui devraient largement dépasser les normales de saison.

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Pour former ses prévisions, l'Almanach des fermiers s’est basé sur des formules vieilles de plus de 200 ans, combinant données d'activité solaire, position des planètes et historiques météorologiques. Si ces projections ne constituent pas une science exacte, elles offrent une tendance intéressante pour planifier les prochaines semaines.

Ainsi, les données pour le mois d'avril 2026 pointent vers une température moyenne d'environ 3 °C, soit 1 °C sous les normales de saison.

Côté précipitations, on devrait attendre quelque 90 mm. C'est 30 mm au-dessus de la moyenne dans l'est et 20 mm de plus à l'ouest. Autrement dit, prépare-toi à voir beaucoup de nuages.

Voici les prévisions météo semaine par semaine pour avril 2026 :

  • Du 1er au 4 avril
    • Le mois s'ouvre sur une note relativement clémente : du soleil, des températures douces, puis quelques averses qui s'invitent rapidement à la fête.
  • Du 5 au 8 avril
    • Ambiance franchement pluvieuse et fraîche. Pas encore le temps de ranger les gros manteaux.
  • Du 9 au 13 avril
    • Grosse surprise de mi-mois : la neige fait son retour dans l'est du Québec, accompagnée de pluie et d'un froid marqué. À l'ouest, le temps reste humide, mais plus doux, avec des averses et des températures plus supportables.
  • Du 14 au 19 avril
    • Des averses éparses persistent, dans un contexte encore frais. Le printemps est là en théorie... mais il continue d'hésiter.
  • Du 20 au 24 avril
    • Retour bienvenu du soleil, entrecoupé de quelques averses, dans des conditions plus douces. Un répit appréciable après les deux premières semaines chargées.
  • Du 25 au 30 avril
    • Le mois se conclut sur une note nettement plus encourageante : beau temps, quelques averses passagères et des températures qui remontent vers le chaud. Un avant-goût prometteur de mai.

En résumé, avril 2026 au Québec devrait surtout rimer avec patience. Les amateurs et amatrices de ciel gris seront aux anges. Les autres feront mieux de garder leur imperméable à portée de main.

La bonne nouvelle : la deuxième moitié du mois promet des journées de plus en plus agréables, avec un mois qui devrait se terminer sous le signe de la chaleur.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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