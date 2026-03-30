Neige, pluie, grésil, verglas : Un cocktail météo est prévu sur le sud du Québec demain

Prin quoi? Printemps? Connais pas.🫠

Une voiture sous la glace.

Un cocktail météo est prévu sur le sud du Québec demain avec un mélange de neige, pluie, grésil et verglas.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

« En avril, ne te découvre pas d’un fil... mais redécouvre peut-être à quoi ressemble le printemps? » Pour les derniers jours de mars, dame Nature réserve tout un cocktail météo au sud du Québec, alors qu’une quantité importante de pluie verglaçante devrait s’y abattre, selon Environnement et Changement climatique Canada.

À lire également : Prévisions météo pour avril 2026 au Québec : La neige n'a pas encore dit son dernier mot

Neige, grésil ou pluie verglaçante : il y en aura pour tous les goûts ce mardi 31 mars côté météo. Force est de constater que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot.

Environnement et Changement climatique Canada indique qu’il pourrait tomber jusqu’à 10 millimètres de pluie verglaçante dans plusieurs régions de la province, mardi matin ainsi que dans la nuit de mardi à mercredi.

C’est notamment le cas à Montréal, dans Lanaudière, à Lachute et en Montérégie. « Les impacts pourraient être limités étant donné que la température sera proche du point de congélation, indique l’organisme fédéral. Les routes et les trottoirs pourraient être glacés, ce qui compliquerait les déplacements ».

Des pannes de courant pourraient aussi survenir, ajoute-t-on.

Dans le Grand Montréal, un autre épisode de pluie verglaçante pourrait se produire et être plus intense que celui observé en matinée.

Ailleurs au Québec, plusieurs régions devraient voir la neige se transformer graduellement en pluie, avec des accumulations pouvant atteindre 10 centimètres dans certains secteurs du nord, prévient pour sa part MétéoMédia.

En Mauricie, du grésil pourrait tomber mardi soir, tandis que la neige devrait se poursuivre en Haute-Mauricie, au Saguenay et en Abitibi.

Dans la vallée du fleuve Saint-Laurent, un mélange de conditions météo est attendu, selon les prévisions de l’agence fédérale. En Estrie, entre 15 et 25 millimètres de pluie sont prévus, alors que des averses de neige sont attendues du côté de la ville de Québec.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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