L’été 2026 au Québec s’annonce assez chaud merci, selon les prévisions météo
T’es mieux d’opter pour les « drinks » glacés pendant ta saison des terrasses. 🥵
Oui, nous n’avons pas encore rangé nos bottes d’hiver en ce début de printemps tardif qu’on parle déjà de l’été 2026 au Québec. Les prévisions météo de la version canadienne de l’Almanach des fermiers sont prêtes... et tu n’es pas prêt.e. Si tu es du genre à beaucoup suer durant la saison estivale, tu voudras te préparer des couches de serviettes hygiéniques à coller à ton dessous de bras.
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Le célèbre guide météorologique bicentenaire a publié ses prévisions détaillées pour le sud du Québec et l’été 2026 s’annonce plus chaud que la normale, particulièrement en juillet, qui devrait battre des records de chaleur.
Entre les orages du début juin et les nuits étouffantes de fin juillet, chaque semaine aura son caractère bien à elle.
Les périodes les plus torrides se concentreront à la fin juin, en tout début et en toute fin de juillet, ainsi qu’à la mi-août. Les précipitations varieront selon la région : inférieures à la normale à l’est, légèrement supérieures à l’ouest.
Voici ce que l’Almanach prédit semaine par semaine pour l’été 2026 au Québec :
Juin
L’été arrivera officiellement le 21 juin, quelques jours avant la Saint-Jean-Baptiste. Le mois démarrera doucement avant de se transformer en véritable avant-goût de canicule. Les précipitations seront 35 mm au-dessus de la moyenne (120 mm au total).
- 1 au 8 : Le début du mois est instable, avec de la pluie par intermittence et quelques éclaircies.
- 9 au 11 : Les premiers orages de la saison grondent. La chaleur commence à s’installer.
- 12 au 15 : Le soleil s’impose et les températures grimpent.
- 16 au 23 : La pluie revient, mais les éclaircies reprennent le dessus en fin de période.
- 24 au 30 : Les orages cèdent la place à une chaleur qui s’emballe. Fin juin s’annonce très chaude et donne le ton pour juillet.
Juillet
Juillet sera sans conteste le mois vedette de l’été 2026 au Québec : des séquences très chaudes en tout début et en toute fin de mois, entrecoupées de quelques accalmies, sont au rendez-vous.
Les précipitations seront sous la normale de saison à l’est (- 20 mm) et au-dessus à l’ouest (+50 mm).
- 1 au 6 : Quelques orages ouvrent le bal, puis le soleil reprend ses droits.
- 7 au 11 : Une nouvelle vague orageuse balaie la province.
- 12 au 15 : Des orages et la chaleur reviennent progressivement s’installer.
- 16 au 23 : Le soleil domine avec quelques orages passagers.
- 24 au 26 : Le mercure repart à la hausse. Ciel dégagé et chaleur accablante au rendez-vous.
- 27 au 31 : Juillet se termine en beauté, très chaud partout, avec des orages du côté ouest pour clore le mois en force.
Août
Août s’inscrit dans la continuité de l’été chaud, avec des orages fréquents, mais aussi une belle fenêtre de chaleur intense autour du 12 au 16. Les précipitations seront légèrement sous la normale à l’est (-20 mm) et dans la moyenne à l’ouest.
- 1 au 11 : Le mois démarre en mode chaleur
- 12 au 16 : Ensoleillé et très chaud
- 17 au 22 : Des orages s'installent avant de laisser place au soleil. La chaleur reste bien présente.
- 23 au 31 : L’été tire sa révérence sur un fond orageux et chaud. Une dernière poussée de chaleur avant que septembre ne prenne le relais.
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