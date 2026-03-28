L’été 2026 au Québec s’annonce assez chaud merci, selon les prévisions météo

T’es mieux d’opter pour les « drinks » glacés pendant ta saison des terrasses. 🥵

Deux personnes qui regardent Montréal.

L’été 2026 au Québec s’annonce « caliente » selon les prévisions météo de l’Almanach des fermiers.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Oui, nous n’avons pas encore rangé nos bottes d’hiver en ce début de printemps tardif qu’on parle déjà de l’été 2026 au Québec. Les prévisions météo de la version canadienne de l’Almanach des fermiers sont prêtes... et tu n’es pas prêt.e. Si tu es du genre à beaucoup suer durant la saison estivale, tu voudras te préparer des couches de serviettes hygiéniques à coller à ton dessous de bras.

À lire également : Prévisions météo pour avril 2026 au Québec : La neige n'a pas encore dit son dernier mot

Le célèbre guide météorologique bicentenaire a publié ses prévisions détaillées pour le sud du Québec et l’été 2026 s’annonce plus chaud que la normale, particulièrement en juillet, qui devrait battre des records de chaleur.

Entre les orages du début juin et les nuits étouffantes de fin juillet, chaque semaine aura son caractère bien à elle.

Les périodes les plus torrides se concentreront à la fin juin, en tout début et en toute fin de juillet, ainsi qu’à la mi-août. Les précipitations varieront selon la région : inférieures à la normale à l’est, légèrement supérieures à l’ouest.

Voici ce que l’Almanach prédit semaine par semaine pour l’été 2026 au Québec :

Juin

L’été arrivera officiellement le 21 juin, quelques jours avant la Saint-Jean-Baptiste. Le mois démarrera doucement avant de se transformer en véritable avant-goût de canicule. Les précipitations seront 35 mm au-dessus de la moyenne (120 mm au total).

  • 1 au 8 : Le début du mois est instable, avec de la pluie par intermittence et quelques éclaircies.
  • 9 au 11 : Les premiers orages de la saison grondent. La chaleur commence à s’installer.
  • 12 au 15 : Le soleil s’impose et les températures grimpent.
  • 16 au 23 : La pluie revient, mais les éclaircies reprennent le dessus en fin de période.
  • 24 au 30 : Les orages cèdent la place à une chaleur qui s’emballe. Fin juin s’annonce très chaude et donne le ton pour juillet.

Juillet

Juillet sera sans conteste le mois vedette de l’été 2026 au Québec : des séquences très chaudes en tout début et en toute fin de mois, entrecoupées de quelques accalmies, sont au rendez-vous.

Les précipitations seront sous la normale de saison à l’est (- 20 mm) et au-dessus à l’ouest (+50 mm).

  • 1 au 6 : Quelques orages ouvrent le bal, puis le soleil reprend ses droits.
  • 7 au 11 : Une nouvelle vague orageuse balaie la province.
  • 12 au 15 : Des orages et la chaleur reviennent progressivement s’installer.
  • 16 au 23 : Le soleil domine avec quelques orages passagers.
  • 24 au 26 : Le mercure repart à la hausse. Ciel dégagé et chaleur accablante au rendez-vous.
  • 27 au 31 : Juillet se termine en beauté, très chaud partout, avec des orages du côté ouest pour clore le mois en force.

Août

Août s’inscrit dans la continuité de l’été chaud, avec des orages fréquents, mais aussi une belle fenêtre de chaleur intense autour du 12 au 16. Les précipitations seront légèrement sous la normale à l’est (-20 mm) et dans la moyenne à l’ouest.

  • 1 au 11 : Le mois démarre en mode chaleur
  • 12 au 16 : Ensoleillé et très chaud
  • 17 au 22 : Des orages s'installent avant de laisser place au soleil. La chaleur reste bien présente.
  • 23 au 31 : L’été tire sa révérence sur un fond orageux et chaud. Une dernière poussée de chaleur avant que septembre ne prenne le relais.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
prévisions météoprévision météo québecmétéo au québecété au québecalmanach des fermierschaleur au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et voici quand il fera enfin beau

Une (très petite) lueur d'espoir?

Prévisions météo pour avril 2026 au Québec : La neige n'a pas encore dit son dernier mot

Bonne chance pour commencer ton jardin sur ton balcon. 🫠

Les prévisions météo d'octobre sont sorties et tu voudras garder ton parapluie à proximité

Le temps doux et ensoleillé continuera encore un bout, mais il y a toujours un mais...

Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et ça sent l'hiver en prolongation

Patience, parce que les beaux jours vont se faire attendre.

Ce pantalon de sport est vendeur #1 sur Amazon : il est en rabais et on l’a testé

Un « dupe » des leggings DFYNE?

Veuve Clicquot, rhum, gin : Tu peux maintenant acheter ces alcools de la SAQ chez Costco

Acheter ton 34985 litres de mayo avec du champagne? OUI!🍾

Le salaire moyen augmente au Québec au grand plaisir de ton portefeuille : Voici de combien

Mais ce n’est rien comparativement à d'autres provinces... 😏

Marie-Ève revient sur 2 choses qu'on n'a pas vues et qui la déçoivent de Big Brother

« C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, et j'ai trouvé ça dur en sortant, cette vision-là de moi. »

J'ai visité l'expérience Harry Potter à Montréal : voici mon (très) honnête opinion

34 $ pour une heure : est-ce que ça vaut la peine?

« Taxe de bienvenue » : Une loi va faire une grosse différence pour certains Québécois

Il y en a qui pourront mieux respirer financièrement. 🙌

La police de Laval recrute des répartiteurs au 911 : ça paie jusqu'à 78 728$/an avec un sec.5

Pour des semaines de 33,75 heures. 🔥🚨

L'ARC doit 1,88 milliard $ aux Canadiens : Voici comment savoir si on te doit de l'argent

Plus de 10,5 millions de chèques n'ont pas encore été réclamés et il y en a peut-être (ou trois) à toi!

Les pires stations du métro de Montréal sont révélées et c'est pire que tu penses

Le port du casque de construction bientôt obligatoire? 😬

L'ex-mairesse de Montréal, Valérie Plante, a de nouveaux projets et ça concerne la télé

Elle troque le chapeau de politicienne pour celui d'animatrice!👒