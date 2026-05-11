Les tranches de revenu au Québec ont changé et voici combien tu vas payer en 2026
Jamais trop tôt pour prévoir tes finances!
La plus récente saison des impôts est peut-être derrière nous, mais il est déjà temps de penser à celle de l’an prochain. Bonne nouvelle toutefois : les tranches d’imposition au Québec ont changé pour 2026, et ces ajustements de Revenu Québec pourraient permettre à plusieurs contribuables de payer un peu moins d’impôt.
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Depuis le 1er janvier dernier, les paliers d’imposition du fisc québécois ont été indexés de 2,05 % afin de suivre l’inflation. Cette modification touche directement les tranches de revenu imposable au Québec pour l’année 2026.
Pour plusieurs personnes dans la province, ces changements pourraient se traduire par une facture moins salée au moment de produire leur déclaration de revenus en 2027.
Voici comment se déclinent les changements de Revenu Québec :
- 14 % sur les premiers 54 345 $ de revenu imposable
- 19 % sur les revenus entre 54 345 $ et 108 680 $
- 24 % sur les revenus entre 108 680 $ et 132 245 $
- 25,75 % sur les revenus de plus de 132 245 $
Le montant personnel de base provincial, quant à lui, passe également de 18 571 $ à 18 952 $. Pour rappel, il s'agit de la somme qui est non imposable.
D'ailleurs, tout le monde paie le même taux d’imposition sur la première tranche de revenu. Après ça, si tu as reçu un bonus ou si ton salaire dépasse ce montant, seule la portion additionnelle de tes revenus sera imposée selon le taux de la tranche suivante.
Par exemple, si ton revenu annuel passe à 60 000 $ grâce à une augmentation, le montant entre 18 952 $ et 54 345 $ sera imposé à 14 %. Le reste, soit 5 655 $, sera imposé au taux de 19 %.
Aussi, si tu ne l'as pas encore remarqué, ta paie est peut-être un brin plus élevée depuis le début de l'année. Pourquoi? Le taux de cotisation des employé.e.s au Régime de rentes du Québec (RRQ) est passé de 5,4 % à 5,3 %, et de 10,8 % à 10,6 % chez les travailleurs et travailleuses autonomes.
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